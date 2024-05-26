人权组织：中国遣返朝鲜脱北者 面临迫害

人权组织称，数千名朝鲜脱北者被中国遣返。他们被视为叛国者而面临虐待、关押甚至处决。

（德国之声中文网）人权组织呼吁国际社会增加对中国政府的压力，停止强制遣返朝鲜"脱北者"。一旦返回朝鲜，这些"脱北者"会被视为叛国者，面临关入政治监狱营、被虐待甚至处决。

据首尔人权组织朝鲜人民解放阵线的信息，最近的一次遣返中，估计200名在中国吉林省警方行动中被拘的脱北者于4月26日被送回朝鲜。

该人权组织的信息依据仍在中国的脱北者提供的情况，并与其它人权组织以及韩国政府消息源的类似报告相吻合。

位于华盛顿的朝鲜人权委员会执行主任斯卡拉托伊（Greg Scarlatoiu）表示："我们知道，在2023年八九月间，2000名朝鲜难民被强制遣返。通过这一政策，中国是在金氏家族政权反人类罪行上助纣为虐。"

受迫害的危险

斯卡拉托伊向德国之声表示，被遣返的脱北者面临受迫害的危险。然而，北京坚持认为这些脱北者属于非法经济移民，而不是逃脱一个压迫政权以及饥馑的人们。

斯卡拉托伊表示，中国仍在继续为金正恩政权提供保护。他说，国际社会、联合国人权事务专员以及人权委员会必须继续加大关注。

今年是中朝建交75周年，2024年被宣布为朝中友谊年。

担忧被中国遣返的朝鲜人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

一名脱北者的经历

一名1997年与家人一道逃离朝鲜、如今生活在首尔的脱北者李爱延（Lee Ae-ran，音译）表示："我想，中国遣返脱北者的原因之一是，北京希望与朝鲜保持紧密的关系，特别是中国国家主席习近平正在如此强力地推动社会主义以及同类国家的联盟。"

李爱延当时在仅15天内得以越过朝鲜边界进入中国，然后安全抵达东南亚一个国家。之后她继续前往韩国。

如今，她说，朝鲜政权下，人们要想逃离该国变得更困难。埋设了更多地雷，到处是铁丝网，巡逻的士兵接到命令击毙任何企图逃离的人。但与此同时，朝鲜政权也试图从被遣返的脱北者那里压榨金钱。李爱延说，最近一段时间听到一些情况，如果缴纳足够的罚金，脱北者或其家人可免于惩罚。

平壤于2020年关闭了与中国的边界，以防止新冠疫情的散播。重新开放边界后，中国遣返脱北者引发很多仍在中国的朝鲜难民的担忧。而朝鲜和中国的关系越近，在中国的朝鲜人担忧越大。

一些朝鲜人为让自己身份合法化而与当地人结婚，尽管这样做所带来的法律保护也微乎其微。而他们担心，中国当局会加大遣返脱北者的努力，很快将轮到自己。

地缘政治因素

过去，中国对"不惹事"的脱北者采取容忍的做法。但如今，那些试图前往东南亚国家、进而逃往韩国的脱北者，受到中国当局的强硬对待。

韩国学者宋英蔡（Song Young-Chae，音译）认为，目前中朝更紧密的关系也是更广阔地缘政治的结果。"中美对抗加剧，北京正寻找更多盟友并加强与现有盟友的关系。这一对立关系也对朝鲜有利。"

严厉的惩罚

他说："必须指出，朝鲜政权内部不稳定，他们不想让本国民众知道脱北者的事情，以防更多人受到鼓励而尝试逃离。"

宋英蔡表示："所以，惩罚才那么严厉。很难过，也很难去设想，但我们听到很多脱北者被遣返后受到虐待、在非常恶劣的条件下被强迫劳动、被送往集中营、强迫堕胎、甚至面临被处决风险的消息。"

他表示，因此，必须采取更多行动让北京停止遣返朝鲜脱北者。

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