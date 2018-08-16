 人权组织联手施压 促谷歌三思中国计划 | 科技环境 | DW | 29.08.2018

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科技环境

人权组织联手施压 促谷歌三思中国计划

遭遇员工抗议之后，谷歌再面对十多个国际人权组织联手施压，要求它就备受争议的中国版搜索平台问题予以澄清，这真的煞得住这隻飞向东方的「蜻蜓」吗？

Google Logo (Reuters/C. Platiau)

DW.COM

谷歌重返中国再遇压力，审查版搜索引擎引起员工强烈反弹。行政总裁也首次披露「蜻蜓」项目进度。 (17.08.2018)

近日传出谷歌计划重返中国，正在为中国市场量身打造“审查版”的搜索引擎。《人民日报》本周二在脸书和推特上发声，称欢迎谷歌重返，但前提是尊重中国的法规。耐人寻味的是，这些内容很快又被删除。 (07.08.2018)

本周有消息称，互联网巨头谷歌将以“删节版”搜索引擎的形式重返中国市场。虽然该消息尚无法获得证实，周五的众多德语报刊依然就此刊发了评论。 (03.08.2018)

(德国之声中文网) 8月28日，十多个知名国际人权组织联手致信谷歌 (Google) 总裁皮采 (Sundar Pichai)，劝阻其在中国推出审查版搜索平台。信中要求他解释谷歌如何保障用户不受中国政府审查和监控

此前有报道披露谷歌计划重返中国市场，推出代号「蜻蜓」(Dragonfly) 的搜索平台，皮采早前也向员工证实研究正在进行中。但外界对此项目的资讯掌握少之又少，引发公司内部逾千名员工联署抗议

此次参与联署的包括国际特赦组织、人权观察、无国界记者等14个团体，以及来自美国、加拿大、香港的学者。

他们批评，谷歌管理层至今仍然拒绝公开回应外界的疑忧。联署信形容，谷歌推出这款搜索APP等同在人权问题上投降。「中国政府广泛地侵犯言论自由和私隐，谷歌纵容中国当局打压异见，变相主动地参与侵犯中国数以百万网民的櫂利。」
 

三項訴求

联署信指出，自谷歌在2010年撤出中国后，中国政府对网络的监控、对公民社会的打压有增无减。「我们认为在中国目前的状况下，谷歌推出的搜索平台很难符合其人权责任，以达到国际标准及其企业承诺。」

China Google Office in Beijing (picture-alliance/dpa)

联署信向谷歌提出3点要求﹕

1. 履行2010年的承诺，不向中国提供受审查的搜寻内容
2. 公开谷歌在中国审查中扮演的角色，交代公司如何在「蜻蜓」等中国项目捍卫人权
3. 保护对公司违反人权发声的泄密者 (whistle-blowers) 和员工

动作频频

谷歌创办人谢尔盖‧布林 (Sergey Brin) 出生于七十年代的苏联，一直到6岁才随家人离开。他曾经讲过，在高压政权下生活的经验塑造了他本人和公司的视角。

而现任执行长皮采是在2015年谷歌改组时上任，他提及过希望公司能服务中国用户。近期谷歌有不少动作，去年12月在北京开设人工智能研究室，今年6月向中国第二大网购企业「京东」注资550万美元。

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搜寻引擎巨头谷歌

外部链接

Open Letter to Google on Reported Plans to Launch a Censored Search Engine in China (August 28, 2018)

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