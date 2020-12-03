人权组织：瑞士与中国"秘密协议"威胁异议人士安全

（德国之声中文网）针对有关“与中国签署秘密协议允许中方安全人员入境自由活动”的指责，瑞士政府本周出面予以驳回。聚焦亚洲维权事务的人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）本周发表题为《谎言和间谍：瑞士和中国警方的秘密协议》的报道，指出瑞士当局与中国公安部有一份秘密协议，允许中方特工在瑞士境内“不受监督的自由活动”。该协议从2015年12月生效，本周一到期结束。

“秘密”协议=允许中国特工自由通行？

今年夏天瑞士《新苏黎世报》（NZZ）最早曝光了这份所谓的“重新接纳协议”（readmission agreement），指出中方官员可以依据这份协议入境瑞士，并且对该国境内的中国籍非法移民进行审讯，并将其遣送回中国。保护卫士本周进一步曝光了协议的文本内容，并且指出这份协议有可能会威胁到“那些中国政府希望引渡的人”，比如流亡异议人士。



瑞士联邦移民事务处（SEM）否认与中方签署任何秘密协议，并且坚称相关协议只是一份标准化的“技术安排”协议。瑞士与差不多60个国家都签署了类似的协议。该机构在一份声明中表示，这类协议过去都没有公开，但是“随时可以申请查阅”。



该机构发言人科尔曼（Reto Kormann）在书面回复法新社的一份电子邮件中表示，那些被视为有受迫害威胁的人员，比如维吾尔人或藏人，瑞士是不会列入被遣返的考虑范围的，而且“中国官员也不会对他们进行审讯”。



他解释道，这类协议之所以存在，是因为“大多数国家只有在确定相关人员身份的情况下才愿意将本国公民带走”。而这类问讯环节也是在瑞士和其它欧洲国家通行的做法。



这位发言人还透露，与中方之间的协议在过去五年中仅仅有一次得到应用。那是在2016年，“两名中国官员在瑞士停留了数日，一共对13人进行了问讯”。



由于该协议在12月7日已经过期，瑞士联邦移民事务处在寻求续签协议。但是该机构表示，即使没有这份协议，也可以邀请外国代表团来访。



不过“保护卫士”的报道则指出，瑞士与中国之间的这份协议，和与其它国家签署的协议绝非同类。通过将该协议和瑞士与印度、瑞典、英国、香港之间的协议进行比较，该组织指出，其它协议都是和对方的移民部门或者是外交部领事业务部门签订的，而与中方的协议则是与公安部签订。公安部不仅负责移民事务，也负责国家安全。

北京回应：对事实的曲解

周五，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上回答相关提问时表示，有关中瑞签“秘密”协议允许中国派特工的消息是“曲解事实”。她表示，中瑞双方移民管理部门于2015年12月签署了协助核查在瑞士非法滞留人员身份的业务合作协议。其他国家同中方也有类似合作。



华春莹指出，根据协议，瑞方邀请中方派出专业人员以独立专家身份，协助瑞士移民管理部门对非法滞留人员开展身份核查，中方专家的核查结果仅供瑞士移民管理部门参考。





“保护卫士”组织主任彼得·达林（Peter Dahlin）则认为，中国派到瑞士的并不是什么“专家”，也不是移民事务官员，而是“特工”。而这份协议则允许他们“在无人监督的情况下自由行事，进行巡访和审问”。



“保护卫士”是一个总部位于西班牙马德里的人权组织，该组织官方网站有英文和中文两种语言。根据网站上的介绍，该组织成立于2016年，“致力于在亚洲一些最恶劣的人权环境国家从事并支持当地实地活动”。



主任彼得·达林曾在中国联合创办过一个名为China Action的非政府组织，2016年在中国政府的打压之下关闭。达林本人也被指控涉嫌“资助危害中国国家安全犯罪活动”。在央视上播出其“认罪”视频之后，达林被中国驱逐出境。





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