人权组织敦促国际奥委会主席巴赫辞职

（德国之声中文网）距离北京冬奥会开幕只剩四周时间，国际人权组织人权观察德国分部主席米歇尔斯基在接受德意志电台采访时表示，2008年北京奥运会已经过去了14年，而中国的人权状况正在变得越来越糟糕。他以新疆和香港的现状为例，强调"中国的情况恰恰说明，体育并没有起到促进社会进步的作用。"

米歇尔斯基表示，全面抵制北京冬奥会，并不属于人权组织的职责范围，但如果国际奥委会和国际足联等重要国际体育协会继续同专制政权合作，人权组织将不得不采取行动。他表示："我可以明确地说，上述国际体育协会的信誉已经丧失殆尽。2022年是一个分水岭，它将决定国际奥委会和国际足联是否还有存在下去的必要。

人权观察德国分部主任米歇尔斯基表示，国际奥委会的高管们已经无法认清当今的形势。"经济界都在要求企业对新疆的人权践踏表明立场，这也意味着巴赫及其他高管们的时代已经结束了。他们必须辞职，必须让位与更具人权意识的新一代。必须打破国际奥委会和国际足联的无上权威，因为他们的种种行为都说明，他们没有责任感，一切都以金钱至上。"

由于中国政府在新疆和西藏践踏人权，对香港民主运动进行打压，并不断加强对台湾的武力威胁，目前美国、澳大利亚、英国和加拿大等国已正式宣布，将对北京冬奥会进行"外交抵制"。德国方面则有外交部长贝尔博克以及内政部长费泽尔宣布，她们不会出席北京冬奥会的开幕式。

尽管一些国家宣布不派遣政府官员出席北京冬奥会开幕式，国际奥委会主席巴赫仍在重申国际社会对北京冬奥的支持。巴赫在其新年讲话中强调："国际社会对冬奥会的支持非常明显，我们对此表示高度欢迎。"由于对中国人权状况保持沉默以及在彭帅事件上的表现，国际奥委会主席德国人巴赫一段时间来引起了广泛的争议。

(德新社、德意志电台)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。