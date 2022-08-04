人权组织指责乌军队违反国际法 乌总统正面回怼

德国之声中文网）在国际特赦组织（Amnesty International)）批评了乌克兰违反国际法之后，乌克兰总统泽连斯基发出了尖锐地反击。他在周四的视频讲话中批评该组织 “为恐怖主义国家（俄罗斯）开脱，将责任从侵略者转移到受害者身上。“他还说，俄罗斯对乌克兰的侵略战争是“无端、具有侵略性，并且是恐怖主义"。

国际特赦组织在周四发布的一份报告中，指责乌克兰军队在居住区设置基地，置放武器，给平民带来不必要的风险。欧洲和中亚专家乌尔曼谢克（Janine Uhlmannsiek）指出，这些士兵“多次从居民区行动。”这样的战术 “违反国际人道法”，不能以 "俄罗斯违反国际法的侵略战争"为其辩护。不过报告也指出，乌方的行动 “绝不能证明俄罗斯对平民无差别攻击是正当的。”该人权组织的报告认为，俄罗斯的攻击构成“战争罪“。

战火下的乌克兰学校

这份报告中，国际特赦组织列出了在19个城镇，指称乌克兰军队在这些地方的平民住宅区设置基地，将普通百姓置于险境。报告还指出， 4个月的调查发现，乌克兰军队在学校和医院建立基地 。

乌克兰部队正在南部进行反攻，他们声称已经夺回了之前由莫斯科控制的50多个村庄。国际特赦组织周五也对泽连斯基的谴责发出回应，表示支持这份报告，在回复法新社的邮件中，国际特赦组织秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）表示，该组织“完全支持报告研究”：“"这些发现......是基于在广泛调查中收集的证据，这些调查与国际特赦组织的其他调查一样，都有着严格的标准并遵循调查程序。

乌克兰粮船陆续出港

与此同时，根据莫斯科和基辅最近达成的旨在缓解全球粮食危机的协议，又有3艘满载共逾5.8万吨乌克兰粮食的船只于周五从黑海港口出发。自俄乌战争以来首批离开黑海港口的商船本周一（8月1日）顺利离港。参与斡旋粮食协议的土耳其希望这份协议额能够建立信任，并促成俄乌停火。

周四，欧盟宣布，对亲俄罗斯的乌克兰前总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）与他的儿子奥列克桑德（Oleksandr Yanukovych）祭出制裁，理由是涉嫌威胁乌克兰安全。2014年，尽失民心的亚努科维奇被推翻下台。就在这一年，俄罗斯采取行动，吞并了克里米亚半岛。

欧盟认为，现居俄罗斯的亚努科维奇仍然在 “破坏或威胁乌克兰的领土完整、主权和独立以及国家的稳定和安全“方面产生影响。制裁文件指出，他涉嫌策划在俄罗斯入侵成功后，推翻泽伦斯基，重新掌权。他的儿子奥列克桑德被控“与乌克兰顿巴斯地区的分离主义分子交易。”

芬兰计划收紧对俄罗斯公民发放旅游签证。周四，芬兰宣布了这个消息。因为欧盟的制裁，俄罗斯前往欧盟国家的航班出现中断之后，越来越多的俄罗斯人选择入境芬兰，从这里前往欧洲国家。





（法新社，美联社等）



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