人权组织对德国向以色列出口武器提起新诉讼

（德国之声中文网）人权律师就德国政府批准向以色列出口3000件反坦克武器的决定提起诉讼，这是本月就柏林支持以色列进行加沙战争提起的第二起同类案件。

上周，柏林的人权律师表示，他们已提出紧急申诉，要求停止向以色列出口战争武器，理由是他们认为这些武器在加沙地带的使用方式可能违反了国际人道法。

总部位于德国柏林的欧洲宪法与人权中心（ECCHR）在一份声明中说，由来自加沙的5名巴勒斯坦人提起的最新诉讼得到了柏林欧洲宪法与人权中心（ECCHR）律师和巴勒斯坦人权组织的支持。

欧洲宪法与人权中心说，在哈马斯于10月7日发动袭击后，德国政府批准了向以色列出口3000件反坦克武器。向以色列出口1万发弹药的出口许可申请尚未获得批准。

该组织秘书长卡莱克（Wolfgang Kaleck）在一份声明中说："如果德国向一场明显严重违反国际人道法的战争出口武器，那么德国就不能忠实于自己的价值观。" 律师们呼吁柏林行政法院判令暂停出口许可证作为临时法律保护措施。

德国政府和负责批准武器出口的经济部没有立即就这起诉讼发表评论。

德国政府此前表示，它对每项武器出口都会进行单独审查，并考虑包括人权和人道法在内的诸多因素。

尼加拉瓜在国际法庭指控德国协助以色列对巴勒斯坦人实施种族灭绝

多个人权组织一直在法庭上挑战德国的以色列政策。德国的以色列政策是出于对纳粹统治时期犯下的第二次世界大战期间大屠杀（600万犹太人在大屠杀中丧生）的赎罪承诺。

今年2月，一群代表加沙家庭的德国律师对德国官员提起刑事诉讼，指控他们通过向以色列提供武器，协助和教唆对加沙的巴勒斯坦人民实施种族灭绝。

以色列坚决否认在加沙实施种族灭绝或违反人道主义法的指控，称其发动战争是为了击败在这个人口稠密的小飞地执政的伊斯兰恐怖组织哈马斯。

加沙卫生部称，在以色列的进攻中，超过33000名巴勒斯坦人丧生。而根据以色列的统计，10月7日哈马斯的越境袭击造成1200名以色列人丧生。

德国经济部数据显示，去年德国批准向以色列出口价值3.265亿欧元的武器，其中包括军事装备和战争武器，与2022年相比增长了10倍。

一分钟看懂尼加拉瓜为何起诉德国

（路透社）

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