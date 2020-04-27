 人权组织：媒体人陈杰人因言获罪被判重刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2020

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时政风云

人权组织：媒体人陈杰人因言获罪被判重刑

根据湖南省桂阳县人民法院5月1日发布的消息，曾为中国多家重要媒体工作的一名记者因犯有攻击执政的共产党的“罪行”，被判刑15年。

Symbolbild | Meinungsfreiheit / Redeverbot (picture-alliance/imageBROKER/C. Ohde)

（德国之声中文网）据湖南省桂阳县人民法院在该院网站上的通告，4月30日下午，湖南省桂阳县人民法院开庭，对被告陈杰人等"寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营、行贿"案宣告一审判决，陈杰人被判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币七百零一万元。

"寻衅滋事"是中国当局用以对付批评政府人士的惯用罪名。

对陈杰人的宣判正值中国领导人面对国际上问责之声不断之时。一些国家政府、团体、组织和个人认为北京当局对新冠肺炎瘟疫大流行负有责任，理由是，当局压制了本来有助于遏止新冠肺炎肆虐全球的批评性意见。

根据桂阳县人民法院的通告，曾就职于中共主要喉舌《人民日报》的陈杰人"为谋取非法利益，凭借自己的'网络大V'身份，利用信息网络有偿发布虚假信息或者负面信息，恶意炒作有关案事件，攻击、诋毁党政、司法机关及其工作人员，起哄闹事，敲诈勒索公私财物。"

通告称，陈杰人与前妻和另3人组成的"犯罪团伙"从事非法经营活动，获利730万元人民币。

人权组织--"中国人权捍卫者"（TheChineseHumanRightsDefenders）发表声明要求立即无条件释放陈杰人。声明强调，对他的重判意在惩罚他在微博和其它社交媒体平台发表政治言论。声明指出，陈杰人先后被多家官媒开除，其中包括《中国青年报》、《新京报》和《中国日报》。声明说，此后，陈杰人在微博等社交媒体上发表了大量评论和调查报告。

中国人权捍卫者指控中国当局未给予陈杰人以公正审判的机会。

 

凝炼/王凡（法新社）

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