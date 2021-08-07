 人权组织：北京奥运过后 人权并未改善 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.08.2021

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人权组织：北京奥运过后 人权并未改善

国际人权组织——“人权观察”呼吁国际奥委会立即向中国政府施压。该非政府组织在一份声明中表示担心， 2022 年北京冬奥会和冬残奥会有可能成为“中共雪中胜举”。

China Olymische Winterspiele 2022 Peking

（德国之声中文网）中国首都上一次举办夏季奥运会是 2008 年。“人权观察”全球倡议部主任沃登（Minky Worden）表示，从那时以来，中国国内人权状况“明显恶化”。

沃登指出，中国“正处于1989 年天安门广场大屠杀以来最严重的侵犯人权状态中”。她表示，人们看到，国际奥委会最高层官员称， 奥运会与政治无关，“我们希望会有人把这一点说给中国政府听”。

沃登说，对于北京政权，奥运会“不仅是体育运动，而且是一个地缘政治事件，有助于提升政府和执政的中国共产党的国内外地位”。 

去年 12 月，国际奥委会发表了《有关国际奥委会人权策略的建议》专家报告。该文件由独立专家、前联合国人权事务高级专员扎伊德·拉阿德·侯赛因（Zeid Ra'ad Al-Hussein）亲王和经济与人权公共资源中心Shift副总裁戴维斯（Rachel Davis）起草。 

沃登强调，“我们建议，该报告应立即被采纳。如果该文件此前就已被采纳，它早就能向国际奥委会提供施加影响的手段和路线图，用以应对影响奥运会筹备和报道的侵犯人权行为。” 

2015年 北京获得了2022年冬季奥运会的主办权

2015年 北京获得了2022年冬季奥运会的主办权

2015年之后

人权观察称，中国国内的大部分镇压都发生在 2015 年中国获得冬奥会主办权之后。这样，国际奥委会本来“处于非常有利的地位。可以指出：自我们给了你们奥运会主办权，你们就开始了这种压制，我们要求，你们现在就结束它”。 

有专家们相信，超过一百万人，主要是穆斯林少数民族，被关押在新疆地区营地。某些专家使用了“种族灭绝”这一说法。北京政府断然否认相关指控。

国际奥委会主席巴赫周五（８月６日）在东京曾被问及，他对维族人问题持何立场。但国际奥委会发言人不让就此作答，理由是，作为最后一次新闻发布会，主题是对将于明天结束的本届东京夏奥会的总结。  

（德国体育通讯社SID） 

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