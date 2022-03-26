 人权组织：俄军在乌克兰犯下战争罪行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2022

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时政风云

人权组织：俄军在乌克兰犯下战争罪行

国际特赦组织等非政府人权组织指控俄罗斯军队在乌克兰攻击平民目标，并使用集束炸弹等禁用武器。乌克兰则表示将对虐俘指控进行调查。

Ukraine Zerstörung in Chernihiv

（德国之声中文网）国际特赦组织（AI）指责俄罗斯军队在乌克兰战争中犯下“战争罪行”。“我们在乌克兰看到的，是我们在叙利亚曾看到过的事情的重演”，该组织秘书长卡拉马德（Agnes Callamard）在AI年度报告的发布会上说道，俄罗斯有意攻击乌克兰的民用设施，并将逃生通道变为“死亡陷阱”。

国际特赦组织东欧分部主任斯特鲁特斯（Marie Struthers）表示，该组织研究人员在乌克兰当地的调查中记录到了“在叙利亚和车臣曾使用过的策略”。卡拉马德则将对乌克兰东南部城市马里乌波尔的围困同叙利亚城市阿勒颇作比较，阿萨德政府军在俄罗斯空军的帮助下，将阿勒颇彻底摧毁。

报告还指出，俄军“无选择地对医院、住宅区和幼儿园等目标发动袭击”，并使用了包括集束炸弹在内的国际法禁止的武器。

集束炸弹攻击平民目标

集束弹在飞行过程中就会在目标上空炸开，释放出大量体量较小的爆炸物，这些体积如饮料罐的小炸弹落地时，不仅可穿透轻型装甲车，碎片还对周围人员具有杀伤力。

  • Ukraine Irpin Brücke Zivilisten Flucht

    战火下的乌克兰百姓

    乌克兰450万人流离失所

    国际移民组织(IOM)称，自2月末俄罗斯入侵以来，已有250万人逃离乌克兰，200万人在乌克兰境内流离失所。

  • Ukraine, Kiew | Soldaten helfen einer Familie bei der Flucht

    战火下的乌克兰百姓

    逃离乌克兰

    在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。

  • BdTD | Ukraine, Kiew | Menschen sammeln sich während ihrer Flucht unter einer Brücke

    战火下的乌克兰百姓

    躲避炮火

    这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。

  • Ukraine-Russland Krieg Irpin

    战火下的乌克兰百姓

    艰难的撤离

    一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。

  • Ukraine-Russland Krieg

    战火下的乌克兰百姓

    拥挤的火车站

    许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。

  • Ukraine-Russland Krieg Evakuierung Irpin

    战火下的乌克兰百姓

    最后一瞥

    逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。

  • BdTD | Ukraine | Kriegseindrücke aus Irpin

    战火下的乌克兰百姓

    遭受炮击

    这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。

  • Ukraine | Zerstörte Gebäude in Irpin

    战火下的乌克兰百姓

    战争的痕迹

    伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。

  • Ukraine | Soldaten sammeln Lebensmittel in einem Supermarkt ein um sie zu verteilen

    战火下的乌克兰百姓

    供应枯竭

    就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。

  • BdTD | Ukraine | Waffentraining für Anwohner in einem Kino in Lviv

    战火下的乌克兰百姓

    电影院的新用途

    留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。

  • Slowakai Vysne Nemecke | Ukrainische Flüchtlinge an der Grenze zur Slowakai

    战火下的乌克兰百姓

    等待入境斯洛伐克

    只要能离开乌克兰就安全了！许多人抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

  • Ukraine Kiew | Von Geschossen getroffenes Wohnhaus

    战火下的乌克兰百姓

    被击中的民宅大楼

    基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

  • Ukraine Krise | Menschen im Schutzbunker

    战火下的乌克兰百姓

    寻找掩护

    基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

  • Ukraine | Menschen in Kiew suchen Schutz in Metro-Stationen

    战火下的乌克兰百姓

    暂时的栖身之所

    基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

  • Ukraine Krieg l Präsident Selenskyi, Facebook Selfie

    战火下的乌克兰百姓

    泽连斯基：“我们都在这里”

    乌克兰总统泽连斯基二月末发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

  • Ukraine Lviv Flüchtlinge aus Ostukraine

    战火下的乌克兰百姓

    逃离战火

    部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚都开始接收来自乌克兰的难民 。

  • BdTD | Ukraine

    战火下的乌克兰百姓

    搭火车前往波兰

    乌克兰人口为4400万人。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

  • Polen | Ukrainische Flüchtlinge am Grenzübgang Korczowa

    战火下的乌克兰百姓

    大排长龙的逃难人潮

    前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

  • Ukraine | Ukraine Krise | Menschen auf dem Weg zur ungarischen Grenze

    战火下的乌克兰百姓

    逃往匈牙利

    一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。

    作者: Greta Hamann


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美國總統拜登週三宣布新一波對烏克蘭的億元援助，包含提供無人機與防空系統。而在烏克蘭持續遭到侵略時，多國呼籲安理會召開緊急會議，德國則特別關注難民的情況。

数十年里，鲍里斯·罗曼琴科致力于让这个世界永远不忘当年的纳粹暴行。近日，这位犹太大屠杀幸存者死于俄罗斯入侵者炮火，终年96 岁。联邦德国议院在昨天（3月22日）会议上向他致哀，并指出，他的牺牲“凸显了俄罗斯入侵乌克兰的犯罪性质”。

无辜平民被杀、投放集束炸弹，在乌俄军涉嫌战争罪行的图片和视频在网络上广泛传播，相关事件也引起了德国总检察院的关注。

德新社援引的多名专家指出，来自交战地区的图像显示，俄军在乌克兰第二大城市卡尔科夫（Charkiw）使用了集束炸弹，而且目标是居民住宅区。照片和视频中，可以看到弹坑和尚未爆炸的小炸弹。

德国黑森州和平与冲突研究所的专家维索茨基（Simone Wisotzki）指出， “轰炸的是平民区域，这是违反日内瓦协议，违反人道主义国际法的行为。”针对俄罗斯国防部长称俄军仅使用高精度武器的说法，维索茨基说，“集束炸弹不是精确武器。”

世界上绝大多数国家都禁止集束炸弹。有110个国家2008年签署了《国际禁用集束炸弹公约》。公约禁止制造和使用此类武器弹药。俄罗斯和乌克兰都没有签署这一条约。有报道显示，自2014年以来，在乌克兰东部顿巴斯地区的交战中，使用了集束炸弹。

国际特赦组织称，乌克兰城市奥赫提尔卡（Ochtyrka）一座幼儿园遭到袭击，攻击中使用了集束炸弹，造成3名平民死亡，包括一名儿童。人权观察组织也报道，乌克兰一所医院被集束炸弹集中，有4人死亡，10人受伤，包括医院工作人员。

乌克兰武装人员虐俘？

乌克兰官方近日对网络上流传的“乌克兰军人虐待俄军战俘”的视频做出回应。总统办公室顾问阿列斯托维奇（Alexei Arestowitsch）表示，如果视频内容属实，这种行为是“绝对不能容忍的”，并宣布将就此展开调查。

视频中可以看到，穿着乌克兰军服的人开枪打伤了一名“俄军俘虏”的腿。视频的真实性目前尚无法得到证实。

此前，乌克兰武装部队总司令扎卢日内（Valerii Zaluzhnyi）在接受CNN采访时表示，乌克兰军队严格遵守国际法规则。他不排除传播不实的“虐俘”视频是俄方诋毁乌克兰军队的一种“心理战”和宣传手法。


（综合报道）

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