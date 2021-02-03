人权理事会召开缅甸特别会议 警告"全球都在看"

（德国之声中文网）联合国人权理事会周五召开特别会议，讨论缅甸政变后的局势。此次的会议是应英国和欧盟要求召开，就呼吁释放缅甸领导人昂山素季并允许联合国观察员进入缅甸的决议案进行讨论。

联合国人权理事会虽然无权实施制裁，但可令各国将目光聚焦于人权受侵害的情况。联合国人权事务副高级专员纳西弗（Nada al-Nashif）表示：“缅甸军方在本月初夺取权力，导致缅甸在艰难达成民主过渡的十年后，遭遇重大的挫败。”她强调：“世界正在看着。”

纳西弗谴责缅甸军方扣押昂山素季、缅甸总统温敏以及350多名官员、活动人士、记者、僧侣和学生等。但她也强调必须谨慎实施制裁手段，锁定违反人权的特定人士，不应该对最脆弱的人民造成伤害。

在此次特别会议召开不久前，美国总统拜登刚签署行政令，对缅甸军方高层领导实施新制裁。2月刚重返联合国人权理事会的美国本周呼吁联合国成员跟进其做法。

联合国缅甸人权问题特别报告员安德鲁斯（Thomas Andrews）表示，越来越多的报道及照片表明，缅甸安全力量使用实弹对付示威者。他呼吁安理会应考虑制裁、实施禁运武器和旅游禁令，通过国际刑事法庭或特设法庭采取司法行动、

但与缅甸军方关系紧密的中国及俄罗斯反对干涉缅甸内政。中俄也不乐见此次会议的召开。

中国驻联合国大使陈旭在会上表示，缅甸发生的情况属国家内政，中国与缅甸的有关各方有联络和沟通，以促进局势和缓并回归正常。

俄罗斯驻联合国大使贾奇洛夫（Gennady Gatilov）则称，应通过“公开对话及合作”处理人权议题。“今日的特别会议显然不利于此。试图对缅甸局势进行煽动的行为应该停止。”

英国和欧盟提交的一份决议草案呼吁“立即且无条件释放”昂山素季、总统温敏以及其他政府高层官员，解除对互联网的限制并允许人道主义访问等。

决议草案还呼吁联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）以及联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）向缅甸人权问题特别报告员安德鲁斯提供更多协助及资源以执行任务。

观看视频 01:39 缅甸反政变示威持续 军政府实施宵禁

丹麦外长科弗特（Jeppe Kofod）表示，丹麦将暂停“与现今非法政府的所有直接发展合作”，但“会继续支持缅甸公民社会”。

美国驻日内瓦联合国使团代办卡萨伊（Mark Cassayre）称，美国正敦促缅甸军方将权力交还给民选政府。他呼吁其他国家加入美国的行列，通过有针对性的制裁等手段，向发动政变者究责。

缅甸驻联合国大使敏图（Myint Thu）表示，缅甸会继续与联合国合作，维护国际人权条约。“我们不想阻碍刚萌芽的缅甸民主过渡。”

2月1日，缅甸国防军总司令敏昂莱发动政变夺权，阻挡新当选的议员就任新一届国会。缅甸在经历半世纪的军政府统治后，2011年刚开启民主进程。此次的军事政变让缅甸再次重回军事统治。

缅甸军方以昂山素季政府未对选举舞弊的指控展开调查为由发动政变。但缅甸选举委员会表示，没有证据显示选举出现舞弊。昂山素季所属政党全国民主联盟在去年11月的缅甸大选中取得压倒性胜利，由军方所支持的政党则遭遇惨败。

张筠青/苗子（美联社、路透社、法新社）

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