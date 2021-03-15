人权理事会上交锋 北京批美「种族灭绝罪恶历史」

(德国之声中文网) 中国周三抨击了美国的人权记录，中国称美国处理新冠肺炎失败使得 「数十万人丧生」，还批评美国的种族歧视丶警察暴力和 「种族灭绝的罪恶历史」。

中国常驻联合国日内瓦代表团公使蒋端在人权理事会对美国进行人权审议时发表了批评意见，这是这个联合国最高人权机构里，所有国家面临定期审查的一部分。

根据美联社，这些评论证明了中国外交官越来越直言不讳，也证明了世界上最大的两个经济强国之间竞争越来越激烈。美国曾多次批评中国在香港抗议者权利和新疆维吾尔人被拘留等人权问题记录。

在这个简短而尖锐的声明中，蒋端批评美国在海外的武装干涉造成了 「大量平民死亡」，并指责美军在其他国家「滥杀无辜丶实施酷刑」。

「美国不但不对过去种族灭绝的罪恶历史进行道歉和赔偿，反而颠倒黑白，出于政治目的对别国进行恶意诬蔑。」他说：「美国未能采取有力措施防控疫情，导致数十万人失去宝贵生命。」蒋端说，在审查期间，美国没有接受中国在人权审议当中提出的大部分建议。

不过，美国负责民主丶人权和劳工事务的代理助理国务卿彼得森（Lisa Peterson）说，美国 「非常自豪」在其他国家提出的347件建议当中，他们接受了五分之四以上丶关於美国如何能改善其权利纪录的建议。

她概述了美国对其中一些建议的支持，并指出美国在移民和本地原住民的权利丶气候变迁和改善美国人在疫情期间获得健保等问题上的努力。

彼得森说，对于拜登政府的目标和政策来说，没有任何问题比「直截了当丶诚实而有力地解决系统性的种族主义丶以及我们国家遗留下来的歧视问题 」更重要。

「我们离完美还有很远的一段距离，但我们将继续努力实现我们的最高理想和原则。」她在蒋端和其他外交官发言前不久说。

美国前总统特朗普（Donald Trump）政府在这个位於日内瓦的理事会缺席了两年半，一直到美国拜登政府才恢复了美国的参与。华盛顿现正在这个47个成员的理事会中寻求一个2022年开始丶任期3年的席位。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在一份声明中说，审查的完成表明美国「致力于公开丶透明和自我审慎思考，并以自信丶尊重和谦逊的态度回归领导地位」。

李玟仪/邹宗翰（美联社等）

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