人权日颁导演奖 主办人叹港台误解中国

（德国之声中文网）英国驻香港总领事馆将于12月10日国际人权日晚上举行《世界人权宣言》70周年「全球青年人权导演计划」颁奖典礼。

颁奖典礼负责人李丹接受德国之声访问提到，身为中国大陆人士，在办理这样的活动会遇到「信任难题」。

他说：「比如香港比较激进的人权朋友会说，你做为大陆人怎么能在这里做活动，你肯定是间谍。」

他认为港台对于中国有一个「极端的想像」，觉得中国还像毛泽东时代一样「铁板一块」，是一个很恐怖的地方，稍微逾矩就会进监狱。

他说：。「大陆不是这样子的，有很多的空间可以做事，有一个非常明确的线这些线如果越过了，OK那没问题，你会在监狱里面。但是没有越过那个线，下边有很多的空间可以去用。」

他也说到自己常被问到，为什么在中国不谈特定议题，是不是为了政府作秀。但他认为在政府打压下，虽然有人选择当「激进的烈士」，但如果牺牲没有好的结果，要做的应该是「循序渐进」，让全民人权意识普遍地提升，这样就不会碰触到敏感界线。

记者问，如果这样的话，这个影展有机会在中国举办吗？他则回应，「人权」这两个词会有解释上的歧异，他举例，北京大学法学院有召开人权宣言70年的会议，不过是在政府架构下的讨论，是安全的。但是如果民间要做人权活动的话是不行的。

他表示：「我们会在大陆做活动这个没问题，但我们不会用人权这个词，这是形而上，哲学的词，但是它下边包含了很多具体的，社会的议题和内容。我觉得没有必要去打一个大的人权旗子去国内去找死。」

用电影提升人权意识

李丹希望香港作为整个亚太地区自由的据点，能够成为亚太人权电影的中心。

他说:「现在中国愈来愈强大，经济愈来愈好。但是在人权方面，在社会方面，进步还是没有这么快，希望通过香港有一个人权电影的活动，能够去拉动在中国在人权主流文化的推进。」李丹希望更多中国拍摄人权和社会议题的导演能够加入全球人权电影人平台。

李丹表示，希望透过这个计画，摆脱过去人权影像都是小众的刻板印象，让更多民众可以一起参与。他说：「很多学生能拍出很棒，很主流化的作品，他们会用新科技，像是360全景来思考女权问题」。

李丹2016年在香港创办「1905年国际人权电影节」，第二届电影节2018年在香港和台湾两地举办。青年人权导演奖今年因应「世界人权宣言」70周年第一次举办，以「妇女或女孩遭受的人权侵害」为题，邀请30岁以下的青年导演拍摄一部5分钟及以下的短片。

主办单位收到来自70多个国家，500多部参赛作品，主题相当多元，包括讲述叙利亚战后的情势和伊拉克难民营，还有妇女遭受的暴力，性关系的知情同意，妇女遭受强酸攻击，LGBTQ社群面临的歧视以及环境污染等等。12月10日晚上的颁奖典礼将宣布前三名。

英国驻香港总领事预定在晚会上发表演讲。当晚也将首映10部以「女权即人权」为主题的最佳剧情短片。

夏立民/罗法（综合报导）