人权捍卫者许志永狱中绝食20余天，健康状况恶化

为了抗议在山东鲁南监狱遭受的虐待，中国著名人权捍卫者许志永从10月4日开始绝食，至今已经20多天，健康状态正在恶化。美国驻华大使伯恩斯敦促中国释放许志永

（德国之声中文网）据维权网报道，为了抗议在山东鲁南监狱遭受的酷刑，中国著名人权捍卫者许志永从10月4日开始绝食，至今已经20多天，体重在短时间内下降了10多斤，健康状态正在恶化。

民间组织中国人权律师团10月25日发表声明，指出许志永在监狱里遭遇各种虐待和剥权，包括监管"包夹"（中国监狱中一种严加管制的酷刑手段），在监管名册里抹掉"许志永"的名字，剥夺许志永的正常通信权，朋友们给他邮寄的符合监管规定的非政治书籍也都被一一退回，剥夺其正当的读书权利。声明表示，相关的责任人员已经涉嫌滥用职权罪。

1973年出生的许志永是民主倡导组织"公盟"的创始人，人权律师及新公民运动倡导者，北京市海淀区第十三、十四届人大代表。因为倡导公民非暴力权利抗争，许志永曾分别于2009年、2013年和2020年三次入狱。2023年4月10日，山东省临沂市中级法院以"颠覆国家政权罪"判处许志永有期徒刑十四年，同年11月24日，山东省高级法院驳回上诉，维持原判。许志永目前被羁押在山东鲁南监狱。

民运人士发起接力绝食活动声援许志永

人权活动者、许志永的女友李翘楚发表声明称，许志永在狱中的状况已到了非常危急的时刻，因为这些作恶者无所顾忌什么都敢干。她呼吁许志永绝食抗议能都得到持续关注，尤其是海外的朋友们，有广泛的发声和有效的行动，促使有关部门依法对许志永提供及时合理的医疗救治，保障其基本的生命权和健康权。

2023年1月，大赦国际在台北举行抗议活动，呼吁释放许志永等中国人权捍卫者。 图像来源: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

许志永狱中绝食受到国际社会的关注。美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）在社交媒体X平台官方账号发表声明，敦促中国释放许志永，并且遵守作为联合国会员国的承诺，给与他以及所有狱中人士符合尊严的待遇。

美国笔会/芭比自由写作中心管理主任格恩霍尔茨（Liesl Gerntholtz）表示："随着他进入绝食的第三周，各国政府必须明确表示支持许志永，以及其他在中国被不公正监禁的作家和异议人士。"许志永于2020 年获得美国笔会/芭比自由写作奖。

美国加州洛杉矶的一批中国民运人士组建绝食团，前往中国驻洛杉矶领事馆门口广场抗议，并发起接力绝食声援许志永。

（综合报道）

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