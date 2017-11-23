人权报告：朝鲜妇女受性侵情况普遍

(德国之声中文网) 人权观察 (Human Rights Watch) 11月1日发布的一份人权报告访问了超过五十名逃离朝鲜的妇女，细数他们遭受警察或政府官员性侵与虐待的过程。报告显示，朝鲜警察或政府官员，能在完全不受法律约束的情況下剥削妇女。

朝鲜向来因各种人权迫害，遭联合国及国际社会谴责。这份报告指出，大部分朝鲜妇女身为市场小贩或脫北者，比男性拥有更多的行动自主权。但许多逃到中国后被遣返的妇女，会面临到极为残酷的虐待，监禁或性侵。

一名三十岁的受访者表示：「每晚狱警打开牢房时，我会安静的站着，假装我没注意到牢房开了。因为我希望被强制带走性侵的不是我。」

许多从中国偷渡物资回朝鲜，并在遭政府禁止的私人市集贩卖的妇女，会被迫以性交易的方式贿络警方。报告显示，加害者包含了国营公司的经理、市集出入口或检查哨的警卫、以及警察、检察官、军人还有铁路稽查员。

而朝鲜对性侵的定义，是除非有施加暴力，否则不算性侵。一名四十岁的纺织交货员说她常觉得自己像性爱玩具一般，被男人把玩使唤。

她说：「当他们性致来时，市集警卫或警察会叫我跟他们到市集外的任何一间空房间或地方，然后强制我与他们发生性行为。」

她也强调，性侵的频率高到大部分人都见怪不怪，而受害者甚至无法察觉自己因遭性侵而有任何情绪。她说有时在晚上，便会没来由的落泪。其他受访者也提到有些性侵受害者，因为被认定让学校或家裡蒙羞，而遭退学或被丈夫殴打及抛弃。

人权观察执行长罗斯 (Kenneth Roth) 指出：「性侵害在朝鲜是一个公开、不被重视及高度接受的秘密。朝鲜妇女如果知道有任何伸张正义的管道，可能也会掀起一波米兔风潮(MeToo)。但这样的意见在金正恩的极权统治下，是不存在的。」

另一名受访者表示，她曾在边境看守所的一间暗房内，在三天没进食的情况下，遭警察性侵。后来到了韩国后，她终于了解：「那就是性侵。」

在朝鲜政府完全掌控媒体之下，全球反女性受侵害的米兔运动，完全没触及到朝鲜。而其政府也一再强调，他们保障并推动真正的人权，并说西方国家没权力替全世界制定人权标准。根据朝鲜在2015年与联合国性别平等委员会分享的数据，朝鲜当年只有五人被判性侵罪。

杨威廉/李芊 (美联社、法新社)