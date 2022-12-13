 人权律师余文生被“大白”撞到在地 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2022

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人权律师余文生被“大白”撞到在地

中国人权律师余文生表示不服从“清零”防疫政策，和妻子徐艳出门时被“大白”撞到在地。他呼吁欧洲理事会主席米歇尔访华时向中国领导人提出“尽快结束这场反人类浩劫”。

人权律师余文生在办公室（2017年2月24日)

人权律师余文生在办公室（2017年2月24日)

（德国之声中文网）中国人权律师余文生和妻子许艳通过推特透发表信息，11月30日，二人余文生和许艳下楼扔垃圾，被若干身份不明的白衣人拦截不让出门。在冲突中，一位白衣人将余文生律师撞倒在地上，白衣人也随之倒下。目前，余文生律师已回到家中。

余文生表示，从11月25日开始，他所在小区就增加了"大白"和便衣看守，以疫情为名将他和妻子非法拘禁在家里。他认为，中国当局加紧对人权律师的监禁，跟欧洲理事会主席米歇尔访华有关。

中国官媒报道，应国家主席习近平邀请，欧洲理事会主席米歇尔将于12月1日访华

从11月26日开始，中国爆发全国规模的抗议运动，悼念"11.24"乌鲁木齐火灾遇难者并反对封控防疫政策。抗议活动中，民众喊出"习近平下台，共产党下台"、"要人权、要自由"等政治口号。

11月27日，他租住的北京市门头沟区西长安壹号南区（19号院）7号楼被宣布封控，他和许艳表示不服从，随即出门走出封控区域，没有遭到阻拦。

11月30日，余文生和许艳下楼扔垃圾时遭到拦截。许艳在推特上说，拦截他们的白衣人"不告诉他们姓名，职称，直接不让走，把余文生律师撞倒，白衣人也倒下"。

许艳发布的视频显示，五六名身着白色防护服的男人阻止他们出门，但是拒绝出示证件或者法律文件。至少4名白衣人一直拿着手机拍摄。在另一段视频中，余文生律师和一名白衣人都仰面躺在地板上。                                                                           

稍后，余文生律师发布视频说，他已经回到家里，"身体状况也不是特别好，被他们撞得很疼。"他表示，"对于动态清零这种反人类政策，我是坚决反对"。

同日，余文生发表《余文生致米歇尔等世界领导人公开信》，信中说："中国现在经历的一些问题，不仅仅是人权问题，实际上是一个反人类问题。"他要求米歇尔向中国领导人提出"尽快结束这场反人类浩劫"。

人权律师余文生于2018年1月发表《修宪公民建议书》，随后被警方带走。2020年5月，他被徐州法院秘密审判，随后判处4年有期徒刑，2022年3月刑满获释。他在接受德国之声采访时表示，他曾在关押中遭受酷刑和虐待

（综合报道）

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