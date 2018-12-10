《人权宣言》70年诞辰，可喜可贺？

（德国之声中文网）"人人生而自由，在尊严和权利上一律平等"--这句简简单单的话将会改变世界。1948年12月10日，联合国在巴黎通过了217号决议。国际社会首次就对所有人适用的基本权利达成一致。《世界人权宣言》不是一份具有约束力的条约，但按照联合国人权事务高级专员侯赛因（Seid Raad al-Hussein）的话来说，这一文件"帮助无数人获得了更多自由和公正"。

同时联合国也指出，侵犯人权的现象"依然以令人痛心的频繁程度"发生。大赦国际的最新报告称，2017年中，人权的基本价值--即所有人的尊严和平等受到了大范围侵犯。非政府组织人权观察注意到，包括美国在内的许多民主国家，由于"围绕民粹主义议题的内政争议"，推动其他国家人权保护的意愿下降。

一名罗兴亚难民在孟加拉国的一座临时清真寺里祈祷

《人权宣言》的价值何在？在哪些方面取得了进步，哪里有退步？我们以三个方面为例，关注以上问题。

反对奴役

第四条：任何人不得使为奴隶或奴役；一切形式的奴隶制度和奴隶买卖，均应予以禁止。

奴役现象有多普遍？

2017年11月，美国电视台CNN播出一段视频，显示在利比亚的一场涉嫌奴隶拍卖会上，年轻男子被交易出售。

2018年10月，雅兹迪族活动人士穆拉德（Nadia Murad）与刚果妇科医生穆克维格（Denis Mukwege）因其为"终止将性暴力作为战争武器"做出的努力而荣获本年度诺贝尔和平奖。穆拉德在2014年曾被伊斯兰国恐怖分子劫持、奴役。

2018年11月，高科技巨头苹果公司因落实杜绝剥削的措施荣获"制止奴役奖"（Stop Slavery Award）。苹果曾被批评对供货链中应受到质疑的劳工条件没有采取足够的措施。

尽管奴役在全球受到禁止，但类似于奴役的个别现象仍不时被媒体揭露。根据澳大利亚行走自由基金会（Walk Free Foundation）发布的全球奴役指数，世界上有超过4000万人的生活在"现代奴役"之下，形式包括债务包身工、强迫劳动、强迫卖淫等。

"现代奴隶"在哪里？

在战争和危机地区，现代的奴役现象尤为突出。国际劳工组织（ILO）的安德里斯（Beate Andrees）指出："在很多长期冲突和不稳定的地方，国家无力控制局势，比如阿富汗和利比亚。我们看到在这些国家，奴役、贩卖人口和强迫劳动的发生率和风险很高。"

根据国际劳工组织和行走自由基金会的一份报告，现代奴役最严重的是非洲，其次是亚太地区、欧洲和中亚。不过由于缺乏来自阿拉伯世界和北美的数据，这一结果并不具备全面的说服力。从国别看，高居榜首的是朝鲜、厄立特里亚和布隆迪。但在德国和英国也有奴役的受害者。今年4月欧洲理事会甚至敲响警钟，称奴役现象在欧洲悄然蔓延，在一些国家，剥削黑工已取代强迫卖淫成为人口贩卖的最常见形式。

据全球奴役指数报告统计，20个最主要工业国家平均每年进口的3540亿美元商品，均涉嫌由被奴役的劳工生产。

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