人权审议 中国如此回应批评

(德国之声中文网) 率领中国代表团出席此次定期审议的中国外交部副部长乐玉成在会议上再次强调了北京方面的一贯立场：中国将发展放在首位，以发展保障人权，走符合自身国情的道路。

在本次会议上，各成员国代表发言中提到最多的问题即是新疆的"再教育营"(中方称职业教育培训机构)涉嫌非法拘押民众。包括德国在内的欧洲国家代表普遍对新疆地区少数群体的权益以及宗教信仰自由表示担忧，而美国代表更是明确要求中国立刻停止设立"再教育营"之做法。

中国代表团则回应说，欢迎今年夏天刚宣布退出人权理事会的美国"今天又派了代表回到了理事会的大厅"。外交部副部长乐玉成解释说，中国在最近几年反恐斗争中获得的宝贵经验就是"稳定是首要的，必须防患于未然"。"职教机构就是要帮助少数受影响的人摆脱极端思想，促进回归社会，防止他们成为施暴者与受害者。"他认为，设立职教培训机构的做法"既保护绝大部分的人权，也是挽救他们，这是积极维护人权的探索。" 乐玉成还强调，西方国家也有类似经验，在中学开设相关的反极端化课程，在公共场所禁止蒙面罩袍。他表示，中国在新疆地区的去极端化措施是"为国际社会反恐做贡献"。

(德国学者岑茨在推特上展现疑似“再教育营”的卫星照片)

参加会议的乌鲁木齐市长牙生·司地克称，职教机构大量设立后，"暴力恐怖事件明显减少，老百姓拍手称快。反恐红利释放，经济加快发展。"他认为西方国家的相关指责"不符合事实，新疆实际上美丽安全又稳定，职教培训机构受到学员的欢迎。" 牙生·司地克还否认了新疆反恐执法过度的说法。

中国代表团还强调，设立职教培训基地是对"受极端思想轻微影响的人进行依法感化挽救"，认为这是"坚持打击暴恐犯罪与保护人权相结合"。

朝鲜、叙利亚代表高度赞扬中国

来自西藏自治区的代表则强调，中国政府在西藏全境实施汉语普通话与藏语并重的双语教学"恰恰是对西藏当地语言的保护"，"不会削弱少数民族语言地位，西方国家不应将此问题上升到文化侵略层面"。

值得一提的是，朝鲜代表在质询环节中"高度赞赏中国在边远地区大力加强通用双语教学"。中国代表团也在回应环节中向朝鲜代表明确表示感谢。

叙利亚政府代表则建议中国"继续大力打击极端宗教势力、分裂势力"。

"自由应当受到法律限制"

中国常驻联合国日内瓦总部大使俞建华则在会议上说，"有些国家无视中国成就，认为中国人权恶化。这种评论不符事实，中方不能接受。……对缺乏事实依据、充满偏见的言论，中方表示遗憾。"

在质询中，还有不少国家对中国维权律师受到打压的问题表达了担忧。中国代表团在强调"律师权利得到有效保障"的同时，也宣称"但是律师身份不是护身符，违法律师受到依法查处符合依法治国的精神"。代表团还希望"某些国家"不要将"已经在双边人权法治对话中提到过的嫌疑人受调查期间失踪问题""政治化"。

外交部副部长乐玉成则在发言中强调"法律面前人人平等"。他指责"少数国家"在质询中"总是将犯罪分子当作人权斗士"。他认为，言论自由存在"红线"，言论本身"不能违法，也不能侵犯他人权益"。乐玉成认为，中国网络信息的产生量高居全球第一，"怎么就没有言论自由？难道只有煽动分裂和仇恨才是言论自由？"

瑞典代表在发言中笼统地提到了"希望中国尊重言论自由标准"，但是并没有提及瑞典籍香港书商桂民海遭遇中国当局多次拘押之问题。

而来自香港的代表则代表中国代表团回应各国对香港言论自由状况的担忧："外界针对香港新闻自由、言论自由状况的指责是毫无根据的。"香港代表还强调，"自由并不是绝对的"，依法维护国家安全、公共安全，恰恰"体现了法治原则"。

在最后的总结性发言中，外交部副部长乐玉成先是用外交辞令感谢各国对中国人权事业的关心和建议，希望"各国能理解中国的困难"。同时，他也强硬地表示，任何国家都"不能垄断人权的标准，每个国家都可以选择自己的人权发展道路。"他强调，"中国没有战乱没有冲突没有恐惧没有颠沛流离，民众幸福感、安全感不断上升。"