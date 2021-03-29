人权团体：缅甸政变至今逾550平民丧生

（德国之声中文网）据缅甸媒体及目击者称，缅甸安全力量周六再次对抗议者开火，造成五人死亡。

缅甸援助政治犯协会（AAPP）统计，自缅甸军方2月1日发动政变以来，已有超过550名平民死亡，其中46人为儿童；此外，约2751人被关押或判刑。

尽管缅甸安全力量对反军事政变示威实施暴力镇压，每日仍有示威者在缅甸各地集结抗议，要求军方下台并恢复民选政府。

《今日缅甸》（Myanmar Now）报道指出，缅甸安全力量在蒙育瓦市对示威群众开枪，造成三人死亡。另据勃固当地媒体Bago Weekly Journal报道，在直通有一人遭开枪击毙，10人被拘留，军方则带走了死者遗体。另有一名未参与示威的18岁青年因路经现场被子弹打中身亡。

一名在蒙育瓦的示威者以短信对路透社表示：“他们开始不停用闪光弹和实弹射击。人群后退并快速设置屏障，但我前方的一人被子弹击中，当场死亡。”

军方政变后，缅甸民众初期在多个大城市举行大规模示威，但随后改以“游击集会”的形式于各地发起快速的小型抗议活动，在安全力量来不及反应前便撤退。

此外，一些缅甸民众在夜间举行烛光守夜活动。

缅甸警方在第二大城曼德勒镇压示威者

让示威者噤声

缅甸当局正试图控制信息传播。目前已关闭了移动数据服务，周五要求互联网供应商切断无线宽带，造成多数用户无法上网，但仍有部分民众成功在社交媒体上发布信息及图片。

路透社引述缅甸官媒报道，缅甸当局以利用知名度煽动公务人员罢工为由，对18名缅甸名人签发逮捕令，其中包括演艺人员、网红以及两名记者。这些人皆是知名的反军方统治人士，若罪名成立将面临3年有期徒刑。

军方政变后经常在仰光出席示威活动的女演员Paing Phyoe Thu表示，她不会因此退缩。她在脸书上写道：“无论有没有逮捕令，只要我活着，就会继续反对欺侮和杀害人民的军方独裁。革命必须胜利。”

国营机构缅甸广播电视台（MRTV）公开了逮捕令的截图，以及18人的脸书个人介绍链接。

缅甸军方在封锁脸书等社媒平台的同时，仍继续使用社交媒体追踪批评者，并进行政治宣传。

美国对缅甸军方封锁网络的作法进行谴责。美国国务院发言人表示：“我们希望这不会使人民噤声。”

仰光示威群众敲打金属物品并高唱革命歌曲

重燃与少数民族武装战火

缅甸军方政变也重燃与北部和东部的少数民族武装的战火。在宣布支持亲民主运动后，缅甸历史最久的反叛组织克伦民族联盟（KNU）20多年来首次遭到军方空袭。

克伦民族联盟表示，超过12000村民因为空袭逃离家园。该联盟呼吁国际对缅甸军方实施武器禁运。该联盟在声明中写道：“他们针对非武装平民的不人道行为，造成了儿童、学生等多人死亡。”

媒体报道称，近日来在克伦民族联盟的势力范围内约有20人因空袭丧生，包括在KNU经营的一处金矿的人员。

克伦民族联盟在2012年与政府签署停火协议，结束了60年的动乱。

缅甸军方在该国北部也与克钦独立军爆发战斗。动荡的局势导致数千难民逃往泰国及印度。

张筠青/任琛（路透社、美联社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。