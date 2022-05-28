人权团体批巴切莱特“走入中国政治宣传”

（德国之声中文网）联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）周六（5月28日）结束对中国的访问，此次的访问行程包括造访喀什和乌鲁木齐。周六她在线上新闻发布会上强调，“这次访问不是一次调查”，而是一个“可以就人权问题与中国最高领导人进行直接讨论、提出关切、相互倾听的机会”。

巴切莱特谈到了新疆问题时表示：“在新疆，我对反恐和去激进化措施的应用及其广泛性，提出了疑问和关切--特别是对维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族权利的影响。”

“我鼓励政府审查所有反恐和去激进化政策，以确保它们完全符合国际人权标准，特别是确保它们不会以任意和歧视性的方式实施。”



针对西藏问题，巴切莱特说：“重要的是要保护藏族人的语言、宗教和文化身份，允许藏族人民充分和自由地参与有关其宗教生活的决定和进行对话。” 她也提到香港情况，表示对当局根据《国安法》逮捕律师、维权人士、记者和其他人的举措“深感担忧”。

但巴切莱特在评论中避免直接批评中国，引起多个人权团体的不满。

国际特赦组织秘书长卡拉马尔（Agnès Callamard）表示，巴切莱特访问中国给外界的印象是，“她直接走进了中国政府非常可预测的政治宣传中”。

人权观察执行长罗斯（Kenneth Roth）在推特上写道： “联合国高级专员似乎认为她很有说服力，在幕后说悄悄话就能说服北京放松其镇压。但北京会很乐意私下谈话让她徒劳无功。它只会对公众压力作出回应。”

世界维吾尔大会则表示，“这次访问成为中国的宣传机会，为其对维吾尔人的反人类罪和种族灭绝罪进行粉饰”。

反奴隶非政府组织Arise主任裴伦德（Luke de Pulford）批评巴切莱特的访问“是一次灾难性的失职行为”。

“国际声援西藏运动”（ICT）发表声明写道：“巴切莱特给了中国政府一次政治胜利。高级专员不承认有证据表明中国系统性侵犯人权，意图破坏维族和藏人、蒙古人及其他许多人的文化特性和生命，这将使中国更胆大妄为，进一步削弱民间社会活动者的权力。”

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美国国务卿布林肯周六也对巴切莱特访华表达关切。他表示，美国仍然对于巴切莱特的访问以及中国“限制和操纵”此次访问的努力表示关切。

布林肯在一份声明中表示：“在我们继续对中国侵犯人权的行为直接向北京表达关切，也对其他这样做的人提供支持的同时，我们担心北京当局对这次访问施加的条件，无法对中国的人权环境进行全面和独立的评估，包括正在发生种族灭绝和反人类罪的新疆。”

布林肯还说，巴切莱特“应该被允许与不在拘留设施但被禁止离开地区的维吾尔族和新疆其他少数民族侨民社区的家人进行秘密会晤”。“我们也注意到，高级专员不被允许接触参与新疆劳动力转移计划，并被送往中国其他省份的个人。”

（德新社、美联社）

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