人权主席警告 五大国造成联合国失能

(德国之声中文网) 联合国人权理事会现任主席札依德·侯赛因(Zeid Ra'ad Hussein)认为，在大国角力互相杯葛之下，联合国将不再具有维持国际秩序的功能。

「联合国内部呈现五巨头当政的状况－五个常任理事国的权限过大，伤害到组织本身。」

联合国安理会的五个常任理事国分别为美、中、俄、英、法。

侯赛因所说的「杯葛」，指的是常任理事国在面对如叙利亚战争或以巴冲突时，对决议行使否决权的权限。

「他们合作的时后，事情可以有所进展，但是他们不合作的话，一切都停滞不前，总体而言，联合国在解决我们看到的人间惨剧上面，所扮演的角色已经不再重要。」他说，「我认为这必须改变。否则，这个组织可能会崩溃，国际社会也因此蒙受巨大损害。」

对于自己无法获得上头批准人权调查员进入委内瑞拉与尼加拉瓜等地，或是难以推动决议案进入叶门等被战争摧残的地区，他也罕见的展露出挫败感。他认为联合国的缺点在叙利亚七年半的战争中被凸显出来，因此他呼吁改革。他说，第二次世界大战带给人类的教训正在逐渐被淡忘。

直言不讳的批评者

侯赛因一向敢于批评各国领导人，比如他就曾经批评过特朗普。

华府另一方面，谴责侯赛因瞄准以色列政府做抨击并不公平。

「有一种感觉，常任理事国倾向动用否决权，刻意形成僵局。英国法国还好，他们像是瘫痪一样，但是美国、俄罗斯和中国就非常频繁。」侯赛因在任期届满前，在他湖畔的联合国办公室接受记者采访。

侯赛因这个月初曾经告诉记者，他并不打算在接下来的四年继续连任，因为他不相信美中俄三国会支持他。

他的任期在8月31日结束，联合国秘书长已经钦点智利前总统米歇尔·巴切莱特(Michelle Bachelet)接手人权理事会主席一职。

罗法/夏立民(法新社)