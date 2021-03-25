人权与贸易区别对待？企业界呼吁美中合作共存

（德国之声中文网）美国波音公司（Boeing）对华盛顿发出呼吁，将人权等其他争议话题和对华贸易关系区别对待。该飞机制造业巨头警告，如果波音公司因为美中关系恶化而被排除在中国市场之外，那么其欧洲竞争对手空客（Airbus）将会从中渔利。
波音公司首席执行官卡尔霍恩（Dave Calhoun）周三在参加一场线上商务论坛的时候表示，他相信从政治上看，中国"对于这届美国政府来说将会更难对付"，但是"我们仍然必须要和这个全球最大贸易伙伴做生意，它就是中国"。
波音总裁卡尔霍恩
卡尔霍恩谈到了近期华盛顿和北京在一系列政治议题上的对峙，他指出："我希望我们可以在某种程度上将知识产权、人权等其它议题和贸易区分开来，继续鼓励这两大经济体之间建立自由的贸易环境。"他还强调："我们无法承担被排除在那个市场之外的代价。我们的竞争对手会立刻填补空缺。"
据路透社报道，波音和空客分别有大约四分之一的飞机订单都来自中国。而中国也已经取代美国，成为世界上最大的国内旅游市场。而且北京也惯常采取大批量订购的方式，而这些订单往往是在美国或者欧洲外交访问行程之际达成的。
白宫方面未立即回复路透社有关波音CEO上述表态的问询。
波音737 MAX在中国命运未卜
分析人士指出，波音公司在中国目前最紧迫的忧虑，就是波音737MAX机型的前途未来。在连续出现两起坠机事件之后，这一机型被全球禁飞将近两年的时间。在经过技术改造之后，去年11月，美国监管部门重新允许737MAX飞行运营，欧盟和不少其它主要市场也都跟进，唯独中国表示仍有安全顾虑，尚未亮起绿灯。
2020年12月，停用20个月之后首次重新飞行的波音737MAX客机
另据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，科技业巨头思科公司（Cisco）总裁罗卓克（Chuck Robbins）表示，他认为美国和中国可以找到一个"共存"的方式，这将对两个国家都有好处。而他也认为，拜登政府可能会尝试与北京进行比前任政府更多的互动。
罗卓克在接受CNBC采访时指出："我认为最符合中国和美国双方利益的做法是，两个国家真正去寻找一个可以共处，而且可以在全世界有效合作的方式。我认为（拜登）政府已经意识到了这一点。"
3月初，思科公司正式完成了对阿卡夏（Acacia）通信公司的收购。在这一交易总额达到45亿美元的重要收购案中，中方也扮演了重要角色。2021年1月，中国国家市场监督管理总局（SAMR）附加限制性条件批准思科收购阿卡夏股权案。这一交易的价格被提高了七成以上，最终于3月完成了收购手续。
3月中旬，美国和中国在阿拉斯加举行了拜登上任以来的首次高层对话，会谈气氛针锋相对。CNBC的报道也指出，此次会晤显示，拜登政府并不打算完全放弃前任政府在对华政策上的强硬立场。
欧盟商会主席：中国会拿"软柿子"下手
美国在香港、新疆等议题上仍在继续加强对北京批评，而对新疆存在强迫劳动的指责也使得一些欧洲企业卷入争端。H&M去年发布的一份拒绝使用新疆棉花的声明在中国网络上被曝光之后，引发了广大网友的抵制浪潮。
中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）就此表示，H&M应当保持低调静待风波消退。他指出，伴随中国经济从冠病疫情中的快速复苏，中国市场"拯救"了许多公司，但这些公司"同时也面临这一类的政治压力" 。
对于欧洲在中美博弈中所处的境地，伍德克此前也在接受彭博社访问时指出，随着西方与中国之间的对峙局面加剧，中国和欧盟去年12月达成的、具有里程碑意义的中欧投资协议可能会被搁置。
"国家的大小很重要，"他说："（中国）对美国态度会更加谨慎，但对加拿大、澳大利亚和欧盟则会火力全开。"在欧盟出台针对中国的制裁措施之后，北京也公布了针对欧盟的制裁人员和机构名单。伍德克是德国墨卡托中国研究中心（MERICS）的咨询委员会成员，而这家智库也是受到北京制裁的欧盟机构之一。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
MERICS：继续使命 不忘初心
有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚
遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
盖勒：不会放弃倡导民主和人权
盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章
受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
欧洲议会：中方制裁“不可接受”
除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
危及欧中投资协议？
比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态
中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
欧洲权威学者集体声援
瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。