人权与贸易区别对待？企业界呼吁美中合作共存

（德国之声中文网）美国波音公司（Boeing）对华盛顿发出呼吁，将人权等其他争议话题和对华贸易关系区别对待。该飞机制造业巨头警告，如果波音公司因为美中关系恶化而被排除在中国市场之外，那么其欧洲竞争对手空客（Airbus）将会从中渔利。

波音公司首席执行官卡尔霍恩（Dave Calhoun）周三在参加一场线上商务论坛的时候表示，他相信从政治上看，中国"对于这届美国政府来说将会更难对付"，但是"我们仍然必须要和这个全球最大贸易伙伴做生意，它就是中国"。

波音总裁卡尔霍恩

卡尔霍恩谈到了近期华盛顿和北京在一系列政治议题上的对峙，他指出："我希望我们可以在某种程度上将知识产权、人权等其它议题和贸易区分开来，继续鼓励这两大经济体之间建立自由的贸易环境。"他还强调："我们无法承担被排除在那个市场之外的代价。我们的竞争对手会立刻填补空缺。"

据路透社报道，波音和空客分别有大约四分之一的飞机订单都来自中国。而中国也已经取代美国，成为世界上最大的国内旅游市场。而且北京也惯常采取大批量订购的方式，而这些订单往往是在美国或者欧洲外交访问行程之际达成的。

白宫方面未立即回复路透社有关波音CEO上述表态的问询。

波音737 MAX在中国命运未卜

分析人士指出，波音公司在中国目前最紧迫的忧虑，就是波音737MAX机型的前途未来。在连续出现两起坠机事件之后，这一机型被全球禁飞将近两年的时间。在经过技术改造之后，去年11月，美国监管部门重新允许737MAX飞行运营，欧盟和不少其它主要市场也都跟进，唯独中国表示仍有安全顾虑，尚未亮起绿灯。

另据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，科技业巨头思科公司（Cisco）总裁罗卓克（Chuck Robbins）表示，他认为美国和中国可以找到一个"共存"的方式，这将对两个国家都有好处。而他也认为，拜登政府可能会尝试与北京进行比前任政府更多的互动。

罗卓克在接受CNBC采访时指出："我认为最符合中国和美国双方利益的做法是，两个国家真正去寻找一个可以共处，而且可以在全世界有效合作的方式。我认为（拜登）政府已经意识到了这一点。"

3月初，思科公司正式完成了对阿卡夏（Acacia）通信公司的收购。在这一交易总额达到45亿美元的重要收购案中，中方也扮演了重要角色。2021年1月，中国国家市场监督管理总局（SAMR）附加限制性条件批准思科收购阿卡夏股权案。这一交易的价格被提高了七成以上，最终于3月完成了收购手续。

3月中旬，美国和中国在阿拉斯加举行了拜登上任以来的首次高层对话，会谈气氛针锋相对。CNBC的报道也指出，此次会晤显示，拜登政府并不打算完全放弃前任政府在对华政策上的强硬立场。

欧盟商会主席：中国会拿"软柿子"下手

美国在香港、新疆等议题上仍在继续加强对北京批评，而对新疆存在强迫劳动的指责也使得一些欧洲企业卷入争端。H&M去年发布的一份拒绝使用新疆棉花的声明在中国网络上被曝光之后，引发了广大网友的抵制浪潮。

中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）就此表示，H&M应当保持低调静待风波消退。他指出，伴随中国经济从冠病疫情中的快速复苏，中国市场"拯救"了许多公司，但这些公司"同时也面临这一类的政治压力" 。

对于欧洲在中美博弈中所处的境地，伍德克此前也在接受彭博社访问时指出，随着西方与中国之间的对峙局面加剧，中国和欧盟去年12月达成的、具有里程碑意义的中欧投资协议可能会被搁置。

"国家的大小很重要，"他说："（中国）对美国态度会更加谨慎，但对加拿大、澳大利亚和欧盟则会火力全开。"在欧盟出台针对中国的制裁措施之后，北京也公布了针对欧盟的制裁人员和机构名单。伍德克是德国墨卡托中国研究中心（MERICS）的咨询委员会成员，而这家智库也是受到北京制裁的欧盟机构之一。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。