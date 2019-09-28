"人数或超2015年" 德内政部长警告新难民危机

（德国之声中文网）"我们在管制欧盟外部边境问题上必须给予欧盟伙伴国家更多帮助"，德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）在接受媒体采访时说。他还称，"在太长时间里，我们让这些国家独自面对"。他表示，如果没有给予这些国家帮助，那么"我们将经历与2015年一样的难民潮，或者甚至比4年前更大一波的难民潮"。

这位德国内政部长还在采访中说，他将与新任欧委会主席冯德莱恩（ Ursula von der Leyen）一道竭尽所能，避免4年前那一幕重演。他表示，对此他得了德国总理默克尔的"完全支持"。

德国内政部长泽霍费尔针对潜在的新一轮难民危机提出警告

此外，泽霍费尔也呼吁其他欧盟国家，更多帮助土耳其。他对《周日世界报》说，"土耳其人在接收难民方面做了很多工作"，因此他希望加强与土耳其的合作。

泽霍费尔在过去数日前往希腊和土耳其进行了访问。他向这两国保证，德国将在应对难民问题上给予更多支持。他表示，在过去数年难民涌入明显增加，给希腊、土耳其都带来很大的负担。

希腊是欧盟国家，而土耳其不是欧盟国家。土耳其与希腊等欧盟国家之间的边界属于欧盟外部边界。

据《周日世界报》援引欧委会内部文件报道称，截至9月底，今年从土耳其进入欧盟的难民人数为46546人。这比去年同期增加了23%。据希腊政府预测，截至年底，还会再来2.5万名难民。

埃尔多安威胁欧盟

土耳其总统埃尔多安此前威胁称，如果没有从欧盟得到更多财政援助，将打开难民进入欧盟的大门。安卡拉2016年曾与欧盟达成一份难民协议，并获得了欧盟数十亿的援助款。

埃尔多安同时也要求欧盟，帮助在与土耳其接壤的叙利亚北部建立所谓的安全区。他希望，在叙利亚北部建立140个村庄，成为可以容纳200万人的安全区。他在土耳其议会表示，一旦该区域从"恐怖组织中解放出来"，就开始组织国际金主会议以筹集资金。

很长时间里，土耳其都希望在叙土两国的边境建立一个受自己控制的区域，其中一个原因是：该地区受到库尔德武装组织"人民保护部队"（YPG）控制，而安卡拉将YPG看作是恐怖组织。

美国此前向土耳其保证，在建立该控制区方面给予土耳其帮助。这一方面是因为美国目前正与土耳其一道，在叙利亚与"伊斯兰国"作战；另一方面，也是避免土耳其如同长期以来宣布的一样对美国所支持的库尔德武装发动攻势。

对于美方的保证，埃尔多安此前将截止日期设定为9月底，而美国并未遵守该日期。因此最近几天，埃尔多安又威胁要进攻该地区。

欧洲难民问题的缘起与现状 难民潮缘起：战争、贫困 2014年下半年，随着叙利亚战争进入第四年、伊斯兰国在叙北部攻城略地，叙利亚人民开始大规模的逃离该国。与此同时，其它国家如伊拉克、阿富汗、厄立特里亚、索马里、尼日尔和科索沃的民众也开始因暴力和贫困而踏上逃亡之路。

欧洲难民问题的缘起与现状 从难民营再次逃难 其实，自2011年起，就有大批叙利亚难民聚集在邻国土耳其、黎巴嫩和约旦边境的难民营。到2015年，难民营已人满为患，再加上人们时常无法找到工作、或为子女提供教育的机会，越来越多的人决定继续踏上逃难的道路。

欧洲难民问题的缘起与现状 “巴尔干路线” 2015年，估计150万人步行从希腊前往西欧，即所谓“巴尔干路线”。根据申根协定，欧盟内部基本上是可以无边检自由行动的。然而，由于大批难民前往更富有的欧盟国家，申根协定也受到质疑。

欧洲难民问题的缘起与现状 地中海路线 与此同时，数以万计的难民试图跨越地中海来到欧洲，许多人因船只严重超载而葬身大海。

欧洲难民问题的缘起与现状 铁丝网 欧盟外部边界的沿线国家采取措施应对难民潮。匈牙利、斯洛文尼亚、马其顿和奥地利修建起铁丝网。难民法收紧，多个申根国家引入临时边界检查。

欧洲难民问题的缘起与现状 “开放边界” 2015年9月，德国总理默克尔在巴尔干路线国家情况紧张之下作出所谓“开放边界”的决定，此后在德国国内引起巨大争议。到2016年9月，德国在与奥地利的边界也引入了临时边检。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟、土耳其协议 2016年初，欧盟与土耳其签署协议，抵达希腊的难民可被送回土耳其。

欧洲难民问题的缘起与现状 德国是接受难民最多的国家 截至2017年底，根据联合国难民署的统计，德国生活着97.04万难民申请者，超过了法国或瑞典。当然，如果与人口规模相对比，德国每1万名居民接收117名难民，排在瑞典（241名）、马耳他（174名）和奥地利（131名）之后。

欧洲难民问题的缘起与现状 前往德国难民人数减少 在创纪录的2015年，有89万名难民入境德国。自欧盟与土耳其难民协定以及巴尔干路线（如图）关闭后，人数不断减少。2016年为28万，2017年近18.7万，接近2014年的水平。2018年1-4月，德国有约5.5万名难民申请者登记注册。

欧洲难民问题的缘起与现状 其它国家情况 目前在希腊生活着近3.3万名难民，在意大利生活着约16.7万名难民，在西班牙生活着约17.5万名难民。这三个国家被视为难民潮的前沿。在欧盟共生活着近230万难民，约占欧盟总人口的0.45%。

欧洲难民问题的缘起与现状 从地中海前往欧洲的人数减少 2018年1月-6月下旬，近4.3万名难民从海路前往欧洲。2016年同期是这一数字的五倍之高。今年上半年约1千人在这一路途中葬身大海，其中三分之二是在前往意大利的途中。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟峰会 2018年6月28日和29日，欧盟峰会讨论难民议题，并达成一致：各成员国在自愿基础上设立封闭式的接收营，接收那些获救的地中海逃难者。之后，再在自愿的基础上，对这些难民进行分配。一段时间以来，德国政府内部基民盟与基社盟之间就难民问题争议白热化，峰会结果所带来的欧盟层面一致或将对德国内政情形有所缓和。 作者: Rachel Stewart, 苗子 (据时代周刊等)



王凡/文山（德新社，天主教通讯社，福音教通讯社）