人性之光：“我们的世界是善良的”摄影比赛

拥抱

新冠疫情中，漫长防疫封锁后的重逢：土耳其一位祖母和她的孙子终于又可以拥抱在一起了。摄影师Deniz Kalaycı这幅作品的标题是“拥抱”（Hug）。展现这样情感相联的瞬间，是“我们的世界是善良的”比赛倡议者弗莱伯格（David Fryburg）的意图。