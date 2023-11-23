人性之光：“我们的世界是善良的”摄影比赛

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时事新闻中，战争、危机和灾难总是占据显眼位置。美国非盈利组织“憧憬善意”（Envision Kindness）举办题为“我们的世界是善良的”（Our World is Kind）摄影比赛，展现这个世界美好的一面。
缅甸一个垃圾场旁一座燃烧的棚屋、一个勇敢的女孩。评委会选出的获奖作品作者是来自缅甸的Aung Kyaw Zaw。照片中的女孩再次冲进熊熊大火，为的是救出被困在里面的小狗。照片标题是“救援者”（Rescuer）。
新冠疫情中，漫长防疫封锁后的重逢：土耳其一位祖母和她的孙子终于又可以拥抱在一起了。摄影师Deniz Kalaycı这幅作品的标题是“拥抱”（Hug）。展现这样情感相联的瞬间，是“我们的世界是善良的”比赛倡议者弗莱伯格（David Fryburg）的意图。
一位男子推着另一个坐轮椅的男子，在加尔各答被洪水淹没的街道上前行。弗莱伯格10年前和儿子一起成立了非盈利组织“憧憬善意”（ Envison Kindness），并定期举办这一摄影比赛。他对德国之声表示：“我们的目的是，促进情感交流、善意和欢乐，减少紧张压力”。
70年不变的温柔：一位老人为他的妻子梳头。这对90多岁高龄的中国夫妻相互厮守一生，依然温情款款。摄影比赛的初衷之一，是帮助人们摆脱日复一日负面新闻的漩涡。看到美好，身心感受也会向好。主办者称今年收到了3000多幅参赛作品。
呵护自然：摄影师Froi Rivera拍下了几位菲律宾女孩栽种树苗的画面。“这些照片让人感受到平和、愉悦和相互之间的纽带”，弗莱伯格说。尽管来自不同国家和文化背景，但几乎所有作品的主题都围绕一种两个生命之间的沟通理解。
“我们把许多参赛作品放入短视频，给一直处于高度紧张状态的人看，比如在医疗机构”，弗莱伯格介绍说。照片上这个在战争中受伤的小女孩，被送到一家德国医院接受治疗。摄影师Toby Binder记录了非政府组织“国际和平村”的工作，该组织帮助难民儿童获得挽救生命的手术治疗。
在孟加拉国一个救助无家可归者的机构，一位护士轻抚一名老妇人的脸颊。在这样的场所，那些被社会遗弃的人不是被忘记，而是能得到抚慰。摄影师Fabeha Monir写道，“那些满脸岁月沧桑的老人，和眼中映出梦想的孩子”。
相互扶持，直至生命最后一刻：缅甸一位老奶奶在病床边握住将不久于世的丈夫的手。“他的生命走到了尽头，”摄影师Pyi Soe Tun写道。这对老夫妻恪守了当年的承诺，不离不弃，直到最后。弗莱伯格说：“如果友善是一剂良药，那它或许是对人类健康最有益的。”
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