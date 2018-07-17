人工智能迎暖春 德政府布局战略

（德国之声中文网）德国联邦内阁近日制定出一项人工智能国家战略的要点。其中称"德国应成为人工智能世界领先的地点"。核心要点包括，诸如医疗、交通领域的数据应得到更好的使用、改善人工智能专家的待遇。德国教育与科研部长卡利切克（Anja Karliczek）向路透社表示："在与美国和中国的竞争中，我们必须加大马力。"

德国总理默克尔曾将人工智能称为德国经济界保持国际竞争力的核心问题。通过人工智能，机器与系统可以学习自我改善和自主操作。

路透社报道说，德国政府希望通过此项国家战略，为赶超中美建立一个框架。根据要点，未来，特别是科研成果将更全面、更快地投入应用。"人工智能Made in Germany"应成为世界范围内受认可的商品标识。战略具体内容将于秋季完成。

德经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier，基民盟）对《商报》表示，技术进步与创新尽管无法由国家来决定，但"人工智能不是一般的创新"，而是一种基础性的创新，将在数年之间内进入经济和生活的各个领域。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1927——大都会 德国知名电影导演弗里茨·朗执导的《大都会》是电影史上重要的作品之一。它是全球首部科幻电影长片。在影片中，人类被分为两个阶层，上等阶层的权贵富人都生活在大都会，工人穷人都生活在地下城市。大都会统治者弗莱德森（Johann Fredersen）的儿子爱上了生活在地下城市的玛丽娅（Maria）。科学家洛特王（Rotwang）建造出一个以玛丽娅面目出现的机器人。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1968——2001太空漫游 这是一部上映于1968年，由库布里克（Stanley Kubricks）执导电影。数百万年以来，神秘的黑石牵引和诱导人类不断探索和改变，2001年，人们在月球上发现了类似的巨石，不久，一辆载人飞船展开太空远征计划，不过，只有飞船上的电脑HAL知道这趟旅行的真正目的。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1973年——西部世界 在这部电影中，人们可以在高仿真的乐园玩一场刺激的真人角色扮演游戏，这个巨大的乐园分成西部世界、罗马世界、中世纪世界三大主题版块，里面的群众演员都是人形机器人，游戏的设定是机器人都会在厮杀中被游客杀掉。但是机器人发生了故障，开始血洗游客。近几年，同名美剧《西部世界》一经播出后也受到不少观众的追捧。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1982——银翼杀手 这部影片描述的年代距离我们并不远：2019年，人们制造了复制人，目的是派他们到其他星球去进行危险或卑下的工作，他们不被允许返回地球，但是还是有一些求生欲强的人造人铤而走险，脱逃回地球，寻找延长生命的方法。哈里森·福特饰演的“银翼杀手”专门捕杀这些人造人。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1984——终结者 在这部电影中，2029年的地球死气沉沉，一场核战争后，大部分人类都死亡了。智能机器人是世界的控制者。由约翰·康纳（John Connor）带领人类反抗机器人的统治。机器人派出一名杀手——“终结者”（施瓦辛格饰）利用时光机返回1984年，刺杀康纳的母亲，阻止康纳降临人世。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1999——黑客帝国 这部电影也围绕着人类与他们制造的智能电脑之战展开。人们以为自己生活在一个正常的世界，但他们的精神是活在机器创造的一个虚拟世界，现实中，他们被插了管子，是机器人的能源来源。有先知预言，尼奥（基努·里维斯饰）是那个可以打败机器人的救世主。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 2001——人工智能 斯蒂芬·斯皮尔伯格导演的《人工智能》中，因为资源有限，人类决定抑制人口生长，怀孕产子有着严格的限制规定。为了满足人们对孩子的渴望，一家公司生产了儿童模样的机器人。这家公司一名女员工莫妮卡的孩子因病被冷冻睡眠，她得到了一个代替自己儿子的机器人大卫。但是当儿子转醒后，情况变得复杂了。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 2004——机械公敌 2035年，智能机器人无处不在，深入到人类生活的各个领域。他们的程序严格规定，绝对不会伤害人类。开发超能机器人的公司主管离奇死亡，威尔·史密斯饰演的警察怀疑，是某个机器人杀了他。随后他发现，中央电脑在机器人的帮助下正一步步夺取对这个世界的控制。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 2013——她 这是一部超乎寻常的爱情片。这部科幻作品中，主人公西奥多（杰昆·菲尼克斯 饰）使用电脑的智能系统叫做萨曼莎。拥有迷人声线的电脑常常安慰西奥多，鼓励他走出失去妻子的阴霾。随着双方接触的增多，他们发现非常投缘，西奥多越来越觉得得电脑像一个普通的人类。人机友谊最终发展成为爱情，不过他们的关系面对重重阻碍。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 2015——机械姬 某知名搜索引擎公司程序员加利（多姆纳尔·格利森 饰）幸运地抽中老板纳森（奥斯卡•伊萨克饰）所开出的大奖。后者邀请他前往于深山的别墅中，体验测试新的研究项目——具有独立思考能力的智能机器人伊娃（艾丽西亚·维坎德饰）。伊娃受到了囚禁，她请求加利帮她获得自由。他最终才得知，自己才是那个被测试的对象，但一切都为时过晚。 作者: Silke Wünsch (联合作者：Alexander Keßel)



阿尔特迈尔引述经济部委托进行的一项研究，称未来五年，单单在制造业，人工智能就将影响约320亿欧元的产值创造。他指出，数天前，他刚刚与法国内政部长勒梅尔提出欧洲在人工智能领域开展合作的构想。

要点还包括，在德国设立新的人工智能教授职位，以便培养更多的专业人才。此外，还将采取措施，吸引专家留在德国，而不是被其它国家挖走。与此同时，也吸引国际专业人才来德国。

根据计划，对数据保护的严格限制会在研究方面有所放宽。对于公共部门掌管的数据以及学术界的数据，政府将在人工智能的使用权限上有所放开，但同时确保公民的数据安全。要点写道："可使用、高质量的数据量必须明显提高，同时不得侵犯个人权利、信息自决权以及其它基本权利。"企业间的"数据伙伴关系"将受到审核。为具备分析大数据的能力，将在计算能力领域扩建必要的基础设施。

从婴儿到主播，机器人无所不能 婴儿机器人 伦敦科技博物馆（Science Museum）展出的这一婴儿机器人，跟真的一样，不仅会手舞足蹈，还会呼吸和打喷嚏。电影拍片现场经常会使用到它们。

从婴儿到主播，机器人无所不能 僧侣机器人 虽然“机器人”（Roboter）这一概念在1920年才开始使用，但人类500年来一直没有停止过用机器取代人工的尝试。这一僧侣“机器人”是1560年前后在西班牙制造的，它能朗读《圣经》里的段落。

从婴儿到主播，机器人无所不能 最早的假肢 古埃及人为失去的肢体发明了假肢，最早的假肢是大约公元前950年至710年发明的。它们在木乃伊墓中被发现。

从婴儿到主播，机器人无所不能 它们是机器人 1920年捷克作家Karel Capek首次在其话剧作品中使用了Roboter这个概念。它在捷克语里的原意是“被迫工作”。 后来这部话剧被译成30多种语言。叫做Eric的机器人（右）是1928年制作的。

从婴儿到主播，机器人无所不能 电影中的首个机器人 在Fritz Lang的科幻经典影片《大都市》（Metropolis，1927）里，第一次出现了机器人的角色。该部影片描绘的是未来2026年的场景，发明家造出了一个女性机器人并同时热恋上“她”。

从婴儿到主播，机器人无所不能 "我会再来" 我们头脑当中的机器人多半是电影里或文学中的形象。卡梅伦（James Cameron）创作的《终结者：创世纪》里的T800终结者形象就是机器人的本质。

从婴儿到主播，机器人无所不能 科学、科幻？ 伦敦机器人展还将组织有关人工智能的讨论会，与会者包括科幻小说作家Alex Garland，他于2015年发表了《机器之前》（Ex Machina）的科幻小说，其中的程序员为女机器人编排了性欲情感的程序。

从婴儿到主播，机器人无所不能 工业生产中广泛使用机器人 人们最常见的是工业生产中使用机器人进行简单的重复性工作。机器可以干的活儿，就不需要人了吧！这个叫做Baxter的机器人价值2.3万欧元。

从婴儿到主播，机器人无所不能 新闻主播机器人 这是日本造“新闻机器人”（2014），比只会装配汽车的“机器人同事”要高级多了。她会播送新闻，附带表情，能流利使用多种语言，不仅如此，还能开点简单的玩笑。缺点就是死板了一点儿。 作者: Elizabeth Grenier



苗子/叶宣（路透社）