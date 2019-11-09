 人工智能谱就贝多芬未竟之作？ | 文化经纬 | DW | 09.12.2019

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文化经纬

人工智能谱就贝多芬未竟之作？

贝多芬晚年未能完成第十交响曲，如今，人们尝试借助电脑程序和人工智能完成作曲。现在，首演日期都已经确定了。

Deutschland Portrait von Ludwig van Beethoven (picture-alliance/imageBROKER/H.-D. Falkenstein)

明年是这位著名作曲家（1770-1827）250岁诞辰

（德国之声中文网）据《法兰克福星期日汇报》报道，一个由音乐学者、作曲人和信息工程师组成的国际团队自今年夏天开始，尝试借助人工智能来完成贝多芬第十交响曲。该作品的原作仅有片段。项目的发起方是德国电信，该公司一名发言人向德新社证实该项目。

《法兰克福汇报》报道称，学者们希望对"算法"进行训练，让它能按照贝多芬的精髓谱出缺少的许多乐章。至于结果将如何，无人知晓。项目协调人、萨尔斯堡卡拉扬研究所所长罗德（Matthias Röder）向该报表示："算法是无法预测的，它每天都令我们惊讶。它就像个小孩子，在探索贝多芬的世界。"

这并非首次借助电脑软件谱曲。类似的试验包括对舒伯特未完成的第八交响曲的谱曲。那一项目是由中国智能手机制造商华为实施的，2月，该交响乐在伦敦首演。

此次由人工智能完成的贝多芬交响乐预定将于2020年4月28日在波恩首演。明年是这位著名作曲家（1770-1827）250岁诞辰。

苗子/乐然（德新社、法新社、FAS）

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