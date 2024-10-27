人工智能：德国还能赶上世界吗？

德国政府近日举行“数码峰会”，传达的信息是：德国要在全球人工智能的竞争中，赶上美国和中国的步伐。这一雄心壮志能实现吗？

（德国之声中文网）令人信赖的技术、工业数据、欧洲各国协作--用这几个关键词可以概括德国在全球人工智能竞争中赶上对手的计划。

在全球各地，人工智能领域的突破性发展正在改变越来越多的行业。但领先的AI程序中没有一项来自德国。美国和中国少数企业的应用主导着市场。

德国总理肖尔茨在法兰克福举行的一年一度的汇聚政治、经济和公民社会代表的"数码峰会"上表示，德国错失了机会，但"唱衰并非明智之举，因为我们国家蕴藏的潜力--发明精神、创造力和勤奋，在今天依然是坚实可依的。"

基础研究斐然，实践应用落后

在峰会上，联合政府各党派介绍了推进德国人工智能发展、参与国际竞争的计划。中期目标是，让德国技术"自主"，不依赖外国科技巨头。

人工智能在德企还需迎头赶上 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在始于20世纪中期的人工智能技术发展中，一再有德国科学家成为研究领域的先驱。但在Chat GPT等生成式人工智能引领潮流的今天，全球领先的软件无一来自德国。分析人士警告，这再次凸显了一个根本性的问题：尽管德国在AI研究领域做出了贡献，但这些成果鲜有发展为实际应用。

正如肖尔茨指出，一个原因是很多企业缺乏继续发展所必要的风险投资。他说，为了让德国能技术自主，就需要激活更多投资，"只有这样才能让德国的创新成为商业模式。"

机遇还是危险？

德国信息技术行业协会Bitkom在法兰克福发布的一项调查显示，德国人已越来越多地将人工智能视为机遇而非危险，同时有两成受访企业已经在公司运作流程中使用人工智能，比上一年增加了6%。政府官员也表示，德国AI领域的初创公司的数量比一年前增加了35%；目前德国的5G 普及率达到了92%。

不过，德国企业使用的大多数AI应用，依然来自谷歌、微软等美国公司。由此引发的问题是，这些应用在多大程度上能帮助德国在技术上更加"自主"？

德国经济部长哈贝克在回应DW提问时表示："这是一个中期的战略，并不意味着我们已经实现了目标"。他指出，自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，德国工业界和政界更加意识到技术自主的重要意义。在此背景下，经济部注意到"欧洲以及德国的技术正在向前发展"。

AI如何挽救一家德国公司？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

可信赖的AI

哈贝克还强调了德国AI战略的另一个支柱--运用工业数据。"德国的企业坐拥数据宝藏"，这位绿党政治家说，这让德国有可能在下一轮AI浪潮中成为弄潮儿，开发出能完成更多特殊任务的新系统。

他表示，为此，在欧洲层面展开合作至关重要。"尽管有海量数据，德国一家仍嫌太小，我们必须找到一条欧洲的路径。"

与此同时，德国希望在一个更全面的欧洲战略的框架下，在开发"可信赖AI"的领域成为全球的领跑者。"可信赖"的AI将细致入微地保护用户的个人权利，因而相对于其他国家的供应商让人更放心。

今年8月1日开始生效的欧盟《人工智能法》成为最为关键的一个举措。这部有史以来最全面的人工智能法律对高风险的AI应用进行了严格的规范。工业界代表在法兰克福强调，关键是让企业明确了解到，哪些规则是必须要遵守的。

德国政府官员同时强调，立法规范是正确之举，这也是为了在人工智能的竞争中利于不败之地。德国经济部长哈贝克说："我们必须遵循一种不同于美国企业的战略。"

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