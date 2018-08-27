人工智能军备竞赛：中美俄谁是王者？

（德国之声中文网）2018年10月，有31名中国年轻人到北京理工大学报到，而北理工是中国从事军备研究首屈一指的机构。这31人是从5000多名候选者中选出来的，中国当局希望他们能设计出新一代的人工智能武器系统，这其中既包括微观机器人、计算机蠕虫，也包括带有人工智能的潜艇、无人机和坦克。

这可能就是21世纪军备竞赛的决定性内容：更强大的计算能力以及自主学习软件为战争和治国提供了新手段。这是一个技术可能超越战略考量、道德考量和政策考量的领域，而对人才的争夺就像获得计算机硬件、软件和编程一样重要。

据咨询公司普华永道估计，截至2030年，人工智能产品和系统对全球经济的贡献将达到15.7万亿美元，很可能是由中、美主导。而最让各国政府担心的是人工智能潜在的军事影响，主要是担心自己会在该领域落后，但也担心未经测试的技术可能带来新的危险。

在美国，五角大楼的负责人们已经要求国防创新委员会提供一套针对在战争中使用人工智能的道德原则。该委员会结集了硅谷的高层人物，向美国军方提供技术建议。上月，法国和加拿大也宣布，将建立一个国际小组对类似问题进行广泛讨论。目前为止，西方国家一直坚持这个原则：战争、冲突中的生死决断必须由人做出，计算机和算法只能对决定起辅助作用。然而，以中国、俄罗斯为主导的国家，则开始有不同的想法。

俄罗斯去年宣布，在人工智能方面的投入翻番。本月，俄罗斯表示，将会在2019年中期发布新的人工智能国家战略"路线图"。俄罗斯官员们表示，他们将人工智能看作是主宰网络空间和信息业务的关键，而该国的在线"巨魔农场"已经被怀疑使用自动社交媒体来推动虚假信息的传播。

哪里已有人工智能的身影？ 边开车边睡觉 告别边开车边打手机或者走神一秒钟引起的车祸——自动驾驶汽车早已不再是幻想。数年来，汽车生产商一直在研发无人驾驶汽车。第一步是研发出自行保持车道以及停车的辅助系统。智能汽车最大的特点就是能够借助照相机或雷达扫描仪进行视觉计算，了解周围的环境。

哪里已有人工智能的身影？ 聪明的机器手 这是行动不便者的福音——护理机器人。日本养老院里已经开始了数个试点项目。位于巴伐利亚的德国航空航天中心也研发出辅助机器手。它会按键钮叫电梯或者打开被子，还可以在紧急情况下呼叫帮助。

哪里已有人工智能的身影？ 数据医生 人工智能现在还无法完全代替医生，但是，如果患者出现中风等情况，需要快速诊断和治疗时，人工智能就派上了用场。它可以分析曾经有哪些类似的情况，哪些疗法奏效。

哪里已有人工智能的身影？ 你好世界！ 苹果、谷歌的语音识别功能早就不令人感到陌生。它还能把我们的话翻译成别的语言。虽然有时会出错，但这项功能正在不断完善。比如一个只会中文和一个只会韩语的人突然间就可以对话交流了。

哪里已有人工智能的身影？ 司法助手 案件审理前，一名在美国的被告可以获得保释吗？据统计，法官在做出决定时往往凭感觉。从2017年起，一个名为“公共安全评估”的程序已成为法官的好帮手。它可以通过对千百万个案子的分析来进行风险评估。

哪里已有人工智能的身影？ 好胃口！ 在北京一家餐厅，顾客不仅可以在机器人那里点菜，还可以享受到机器人配餐及送餐的服务——全套自动化系统。机器人还会记住顾客的特殊要求，为客人下一次登门做准备。

哪里已有人工智能的身影？ 谢谢，好管家! 谁不想要一个“管家”来减轻负担？这样的管家机器人已不再是梦想，比如这个双足机器人 "Walker"。它既可以管理日程和电邮，也可以和孩子们玩耍。其他管家机器人还可以送快递，代替邮差等等。一切皆有可能。 作者: Jennifer Wagner



北京在发展人工智能方面则更进一步。一些专家甚至认为，中国在一些方面已经超越了美国。

专家们表示，对人工智能领域的掌控，归根结底是拥有足够的计算机能力、足够的数据可供学习以及能让这些系统发挥作用的人才。俄罗斯和中国作为世界最强大的威权国家，都使用人工智能来在国内维持政府地位、在国外打击敌人。

针对异议声音，北京已经开始使用大规模的自动监控，特别是在新疆维吾尔族自治区。与俄罗斯一样，中国在监督、监控本国公民上的顾忌比起西方来要少得多。伴随着技术基本，这样的系统会变得更具威力。

传统上，西方民主国家--特别是美国，在挖掘新技术和创新方面比专制国家更有优势。然而，在人工智能领域，华盛顿想要在硅谷和军方之间建立联系的努力困难重重。去年6月，谷歌员工成功向该公司施压，避免与五角大楼续签合同。很多技术专家不愿意为国防项目工作，因为担心自己会造出失去控制、杀人的机器人来。

美国及其盟国仍在研究和建造自己的自主武器。去年10月，微软低调地宣布，有意向五角大楼销售其"建立强大防御"所需的任何高级人工智能系统。美国空军负责人表示，其高度机密的、旨在取代B-2隐形轰炸机的未来远程攻击机，无论有无飞行员都可以运作。西方军事力量也在增加对无人驾驶卡车以及其他供应车辆的资源投入，希望人工智能可以替人来执行这些"肮脏、沉闷和危险"的战场任务。

在无人机方面，人工智能的应用则更复杂。对于无人机与无人机作战，西方决策者通常乐于让无人系统自己作决定。然而如果是涉及人命，则还是要求必须有一人在飞机上。然而在未来，这可能会更难安排，特别是在敌人的自动系统做出这种判断的速度远比人要快的情况下。

到20世纪20年代初，中国科学家预计将在海上使用大型的、具有军事能力的无人潜艇，可以针对例如南中国海这样的争议地区的敌对力量。这种潜艇可以航行很长距离并在很长时间里保持隐蔽。中国表示，无人潜艇样板"水下滑翔机"已经在上个月实现了一项纪录：141天，3619公里的航程。中国研究者目前表示，任何此类舰艇进行攻击的决定仍将由指挥官（人）作出，然而不一定会一直如此。

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去年1月，五角大楼称，俄罗斯正在制造并寻求使用自己的大型核动力无人潜艇，这种潜艇或有能力携带核武器。此外，莫斯科和北京都在优先发展无人驾驶的智能坦克，其中俄罗斯正在叙利亚对其最新型号进行实地测试。这种系统可能增加西方指挥官在战场作决策时的难度，因为无法区分里面是否有人。这可能造成错误，或者让战争严重升级。

据报道，在北理工招收31名青少年时，特别寻找那些"有战斗意愿的"。考虑到这种未经测试技术的潜在破坏力，强调这一点释放出的可能是危险的信号。

王凡/达扬（路透社）