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人大指中国的人民代表大会制度，包括全国人大以及地方各级人大，。人大常委会统领全会，在大会会期之外代理行使全会的职权。按照宪法规定，全国人大本应为中国的最高权力机关。
在中文语境下，“人大”也指位于北京的中国人民大学
一份新的研究報告披露，西方汽車品牌與新疆強迫勞動存在「巨大且持續成長」的連結。雖然德國汽車龍頭稱其供應鏈無強迫勞動跡象，但專家認為，各國政府應效法美國，通過禁止強迫勞動商品進口的相關立法。
時隔兩年，印度及中國軍隊9日又爆發邊境衝突，雙方皆有士兵受傷。兩方人馬為何擦槍走火？中印官方接連提出聲明互指矛頭，抨擊是對方士兵先有意跨越邊界，才導致衝突一觸即發。
中國近期放寬防疫政策，經濟增長前景卻不樂觀。10月時，IMF將中國今年經濟增長預測下調至3.2%，已是幾十年來最低。如今面臨感染率激增的挑戰，IMF重申，增長預測進一步下調可能性「很高」。
根據路透社，在美國打壓下，為了實現晶片自給自足，中國將推出大型計劃支持自己的半導體產業。消息人士詳細透露出北京接續的做法。
在中国各地纷纷放松新冠防疫管制，减少对民众行动自由的限制之时，也有地方开始走“回头路”引发争议。此外有关放松防疫时间点选择的讨论也受到关注。
上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。
香港特首李家超表示，将继续敦促搜索引擎Google将《义勇军进行曲》 作为搜索香港国歌时的置顶选项。此前多次出现国际体育赛事颁奖典礼上误将《愿荣光归香港》当作中国国歌播放的情况。
阿根廷球迷涌入多哈街头，在众多为阿根廷球星梅西呐喊助威的球迷中也有不少外国人。一名巴西球迷说：“梅西是足球之神，神是不分国界的。”
坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
岁末年终，俄罗斯总统普京总会举行一场高光的记者会，吸引国内外媒体和公众的目光，为自己提供一个展现自信姿态的舞台。但今年，克里姆林宫取消了这一活动。
十一月底，中国多个城市爆发了大规模示威集会，要求政府取消严苛的"防疫措施"。一周后，中国政府宣布放宽疫情限制，但一些参与过示威集会的人士却遭到了警方的打压。
德国政府计划让入籍德国变得更容易更快速，并且放松双重国籍限制。但这项计划引起激烈辩论。
加密貨幣交易所FTX聲請破產後，其創辦人12月12日遭到逮捕，將面臨刑事訴訟。另一家交易平台BlockFi也在近期宣布倒閉，令資深分析師喊出：「加密貨幣已死！」但仍有專家看好幣圈前景，認為僅少數投資人將退出市場。
隨著中國繼續放寬清零政策的相關防疫措施，部分專家告訴德國之聲，在中國遍地開花的「白紙運動」打擊了習近平的聲譽，但卻未對他的權力造成太多影響。
中國再次宣佈台灣產的多項水產品、食品以及包括金門高粱酒在内的酒精與軟性飲料進口，這次的理由和時機點顯示中國意欲對台「以商逼政」。
拜登和習近平11月在印尼G20峰會上就台灣和朝鮮問題進行會談，防止美中關係惡化為新冷戰。兩位領導人承諾，在人權、俄烏戰爭和經濟問題上的分歧加強溝通。這次美官員訪華接續會議上的共識討論，雙方談了什麼？
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