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人大指中国的人民代表大会制度，包括全国人大以及地方各级人大，。人大常委会统领全会，在大会会期之外代理行使全会的职权。按照宪法规定，全国人大本应为中国的最高权力机关。
在中文语境下，“人大”也指位于北京的中国人民大学
香港界选举委员会界别分组将在今年9月举行换届选举，不过此次的合格登记的选举人仅7891名，和2016年相比，人数骤减了97%。
中国人大常委周四表决通过《反外国制裁法》，意在以“法律武器”对欧美制裁进行反击，“以其人之道还治其人之身”。欧盟商会认为，此举将不利于吸引外国投资。
上个月被法院裁定因2019年区议会选举期间涉舞弊的前香港区议员李轩朗3日发布声明，宣布自己已离开香港。他告诉德国之声，47民主派人士被捕是他选择离开香港的主因。
就在美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。另据美国政府圈内人士透露，美方对阿拉斯加会晤并不抱太大希望。
北京强势改革香港选举制度，G7国家外长联合发表声明抵制批评。抱着金球的赵婷“梅开四度”，有望问鼎奥斯卡。当然新冠疫情和疫苗也依然冲上了本周大事排行榜。德国之声为您一一梳理。
对于中国人大表决通过改革香港选举制度，七国集团（G7）外长发布联合声明，表示“极为担忧”，称这显示，“中国当局决心让不同声音和观点彻底噤声”。中国外交部驻港公署则严词回应，警告“少数西方国家”不要指手画脚。
中国全国人大几乎全票通过了香港选举制度改革的决议，德语报刊对此进行了一边倒的抨击。《商报》认为，北京此举将进一步降低欧盟议会批准《中欧投资协议》的可能性。《新苏黎世报》感叹，香港的“部分民主”就此沦落为“假民主”。
中国人大11日下午表决通过完善香港选举制度的草案，透过增加选委会与立法会的席次来提升「爱国者」占有的席次。专家认为，这个局势发展显示中国持续在限制香港的政治自由。
8名跨党派的美国国会议员8日发布声明，对中国人大审议完善香港选举制度一事表达担忧。他们认为，此举进一步推进中国对香港的控制，也凸显北京的不安全感。
星期六的德语报刊，纷纷将目光投向了正在召开的中国全国人大会议。《每日镜报》注意到，中国军费将继续快速增长，认为这会间接影响欧洲利益。《商报》则分析了北京谨慎调低经济增长目标背后的原因。
港区全国人大代表廖长江向路透社透露，北京拟对香港选举制度进行改革，防止“多数人独裁”。他认为想要一人一票的港人“政治上不成熟”。
本周，中国年度政治大戏 「两会」（全国政协会议和全国人民代表大会）开幕，来自中国各地的五千余名代表齐聚北京。而经济和香港问题是关注焦点。
除了强调抗疫与经济发展外，中国国务院总理李克强在周五召开的中国人大会议上重申会阻止外国干预港澳事务，并称中国坚持「独立自主的和平外交政策」。
中国官媒4日公布的人大议程中，包含了各界关注的修改香港选举制度的议案。多家港媒报导指出，全国人大将扩大立法会与特首选委会的席次，确保「爱国者」占多数。
超过5000名政协和人大代表已聚集北京，参加本周开幕的两会。今年会议的中心议程包括审议通过十四五规划，勾画中国未来5年的发展方向。
中国每年一度的两会已经召开。从计划生育到严禁吸毒，从碳达峰到双循环，委员、代表们提出的哪些建议受到关注，哪些甚至冲上热搜榜？
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