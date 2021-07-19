又一民主派人士流亡 李轩朗：香港是唯一的家

上个月被法院裁定因2019年区议会选举期间涉舞弊的前香港区议员李轩朗3日发布声明，宣布自己已离开香港。他告诉德国之声，47民主派人士被捕是他选择离开香港的主因。