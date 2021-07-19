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人大

人大指中国的人民代表大会制度，包括全国人大以及地方各级人大，。人大常委会统领全会，在大会会期之外代理行使全会的职权。按照宪法规定，全国人大本应为中国的最高权力机关。

在中文语境下，“人大”也指位于北京的中国人民大学

A woman walks past a sign leading to a polling center in the Hong Kong legislative election Sunday, Sept. 12, 2004. Hong Kong people get to directly elect 30 of the territory's 60 lawmakers in the election amid calls for universal suffrage, which Bejing has ruled out at present. (AP Photo/Vincent Yu)

香港选举委员会选民登记 合格选举人数量骤减 19.07.2021

香港界选举委员会界别分组将在今年9月举行换届选举，不过此次的合格登记的选举人仅7891名，和2016年相比，人数骤减了97%。
Red flags flutter in front of the Great Hall of the People during the opening meeting for the second session of the 13th National People's Congress (NPC) in Beijing, China, 5 March 2019. China must be prepared for a tough struggle as the country faces a grave and more complicated environment, Premier Li Keqiang said at the opening of the annual National People's Congress on Tuesday, the country's annual parliamentary meeting. We must be fully prepared for a tough struggle, Li told a delegation of nearly 3,000 representatives. The difficulties we face must not be underestimated, our confidence must not be weakened, and the energy we bring to our work must not be allowed to wane. This year's meeting comes amid tariff tensions with the U.S. ¡ª China's largest trading partner ¡ª which have placed immense pressure on China's economy and financial markets. In prepared remarks, according to an official English handout, Li warned that there will be greater risks ahead for the world's second largest economy. A full analysis of developments in and outside China shows that in pursuing development this year, we will face a graver and more complicated environment as well as risks and challenges, foreseeable and otherwise, that are greater in number and size, Li said.

中国通过《反外国制裁法》反制美欧“长臂管辖” 10.06.2021

中国人大常委周四表决通过《反外国制裁法》，意在以“法律武器”对欧美制裁进行反击，“以其人之道还治其人之身”。欧盟商会认为，此举将不利于吸引外国投资。

Timothy Lee is a former district councilor in Hong Kong who was elected in 2019. Lee announced that he has left Hong Kong on May 3 after being disqualified for fraud related charges last month. © Timothy Lee

又一民主派人士流亡 李轩朗：香港是唯一的家 04.05.2021

上个月被法院裁定因2019年区议会选举期间涉舞弊的前香港区议员李轩朗3日发布声明，宣布自己已离开香港。他告诉德国之声，47民主派人士被捕是他选择离开香港的主因。
US and Chinese flags are seen as Secretary of State Mike Pompeo and China's Foreign Minister Wang Yi meet at the US Department of State May 23, 2018 in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

中美高层会晤前夕 美国制裁中港24名高官 17.03.2021

就在美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。另据美国政府圈内人士透露，美方对阿拉斯加会晤并不抱太大希望。
10.03.2021, Peking - Hostessen halten vor Beginn der Abschlusssitzung der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (PKKCV) in der Großen Halle des Volkes, Thermoskannen für die Delegierten bereit. +++ dpa-Bildfunk +++

七张图看一周大事 14.03.2021

北京强势改革香港选举制度，G7国家外长联合发表声明抵制批评。抱着金球的赵婷“梅开四度”，有望问鼎奥斯卡。当然新冠疫情和疫苗也依然冲上了本周大事排行榜。德国之声为您一一梳理。
Flaggen der G7-Staaten plus EU vor der Festung in der Altstadt von St. Malo, Frankreich. G7 Außenministertreffen. Symbolbild. Aufgenommen am 05.04.2019. Foto: Bernd Riegert, DW,

G7就香港问题表"严重关切" 中方斥"颠倒黑白" 13.03.2021

对于中国人大表决通过改革香港选举制度，七国集团（G7）外长发布联合声明，表示“极为担忧”，称这显示，“中国当局决心让不同声音和观点彻底噤声”。中国外交部驻港公署则严词回应，警告“少数西方国家”不要指手画脚。
Delegierte klatschen neben einem Bildschirm, der das Ergebnis nach der Abstimmung über einen Vorschlag zur Änderung der Wahlregeln für Hongkong während der Abschlusssitzung des Nationalen Volkskongresses (NVK) in der Großen Halle des Volkes zeigt. Die knapp 300 Delegierten in der Großen Halle des Volkes verstärkten auch Pekings Griff über Hongkong. Mit 2895 Ja-Stimmen und nur einer Enthaltung billigten sie eine umstrittene Änderung des Wahlsystems in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：北京为什么敢在香港为所欲为？ 12.03.2021

中国全国人大几乎全票通过了香港选举制度改革的决议，德语报刊对此进行了一边倒的抨击。《商报》认为，北京此举将进一步降低欧盟议会批准《中欧投资协议》的可能性。《新苏黎世报》感叹，香港的“部分民主”就此沦落为“假民主”。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 05.03.21 *** Hong Kong Chief Executive Carrie Lam and other Chinese officials applaud as Chinese President Xi Jinping arrives for the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 5, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins TPX IMAGES OF THE DAY

人大通过改革香港选举制度 专家称「二次回归」 11.03.2021

中国人大11日下午表决通过完善香港选举制度的草案，透过增加选委会与立法会的席次来提升「爱国者」占有的席次。专家认为，这个局势发展显示中国持续在限制香港的政治自由。
CORRECTION - US senator (R-UT) Mitt Romney arrives for the inauguration of Joe Biden as the 46th US President on January 20, 2021, at the US Capitol in Washington, DC. (Photo by Greg Nash / POOL / AFP) / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Greg Nash has been modified in AFP systems in the following manner: [US senator (R-UT) Mitt Romney] instead of [US Senator Mitch McConnell]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

美议员批中国修改港选制 北京称70国挺其策略 09.03.2021

8名跨党派的美国国会议员8日发布声明，对中国人大审议完善香港选举制度一事表达担忧。他们认为，此举进一步推进中国对香港的控制，也凸显北京的不安全感。
05.03.2021 Chinese Premier Li Keqiang speaks at the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 5, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

德语媒体：中国崛起将受阻 06.03.2021

星期六的德语报刊，纷纷将目光投向了正在召开的中国全国人大会议。《每日镜报》注意到，中国军费将继续快速增长，认为这会间接影响欧洲利益。《商报》则分析了北京谨慎调低经济增长目标背后的原因。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 05.03.21 *** Chinese leaders and delegates attend the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 5, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

防止“多数人独裁” 北京拟改革香港选举 06.03.2021

港区全国人大代表廖长江向路透社透露，北京拟对香港选举制度进行改革，防止“多数人独裁”。他认为想要一人一票的港人“政治上不成熟”。

现场直击中国“两会”2021 05.03.2021

本周，中国年度政治大戏 「两会」（全国政协会议和全国人民代表大会）开幕，来自中国各地的五千余名代表齐聚北京。而经济和香港问题是关注焦点。

05.03.2021 Chinese Premier Li Keqiang delivers a speech during the opening session of China's National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, Friday, March 5, 2021. (AP Photo/Andy Wong)

李克强：遏制外部干预港澳 坚持独立自主外交 05.03.2021

除了强调抗疫与经济发展外，中国国务院总理李克强在周五召开的中国人大会议上重申会阻止外国干预港澳事务，并称中国坚持「独立自主的和平外交政策」。
(210304) -- BEIJING, March 4, 2021 (Xinhua) -- Reporters raise hands to ask questions during a press conference of the fourth session of the 13th National People's Congress (NPC) via video link in Beijing, capital of China, March 4, 2021. The NPC, China's national legislature, held a press conference Thursday night, ahead of the opening of its annual session. Zhang Yesui, spokesperson for the fourth session of the 13th NPC, took questions from Chinese and foreign reporters on the agenda of the session and the work of the NPC via video link. (Xinhua/Jin Liangkuai)

人大聚焦落实「爱国者治港」 议案列选举制度修改 05.03.2021

中国官媒4日公布的人大议程中，包含了各界关注的修改香港选举制度的议案。多家港媒报导指出，全国人大将扩大立法会与特首选委会的席次，确保「爱国者」占多数。
Delegates attend the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China, March 5, 2019. Picture taken with a fisheye lens. REUTERS/Jason Lee TPX IMAGES OF THE DAY

中国两会：五年规划指向何方？ 03.03.2021

超过5000名政协和人大代表已聚集北京，参加本周开幕的两会。今年会议的中心议程包括审议通过十四五规划，勾画中国未来5年的发展方向。
(200528) -- BEIJING, May 28, 2020 (Xinhua) -- The closing meeting of the third session of the 13th National People's Congress (NPC) is held at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, May 28, 2020. Leaders of the Communist Party of China and the state Xi Jinping, Li Keqiang, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng and Wang Qishan attended the meeting, and Li Zhanshu presided over the closing meeting and delivered a speech. (Xinhua/Ju Peng) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

两会召开 人们聚焦哪些议题？ 02.03.2021

中国每年一度的两会已经召开。从计划生育到严禁吸毒，从碳达峰到双循环，委员、代表们提出的哪些建议受到关注，哪些甚至冲上热搜榜？
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