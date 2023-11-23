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人大指中国的人民代表大会制度，包括全国人大以及地方各级人大，。人大常委会统领全会，在大会会期之外代理行使全会的职权。按照宪法规定，全国人大本应为中国的最高权力机关。
在中文语境下，“人大”也指位于北京的中国人民大学
韩国法院对今年8月从中国驾驶摩托艇逃亡韩国的异见人士权平做出缓刑判决。权平曾在网上发布“辱习”贴文，并因煽动颠覆国家政权罪在中国入狱。
自从华为智能手机Mate 60 Pro横空出世后，关于美国对中国的芯片制裁究竟是否有效的讨论就持续不断。彭博社分析指出，华盛顿的限制措施仍有漏洞，而中芯国际则利用在窗口期大量采购的设备为华为生产出了7纳米制程的芯片。
北韓11月23日宣佈終止與韓國的《九一九軍事協議》，將立即重啓「三八線」附近的軍事設施。此前一天，韓國方面宣佈停止履行該協議部分條款，重啟軍事偵察活動，以回應北韓違反制裁決議發射偵察衛星。
中國多地近期都報告各類呼吸道疾病發病率增高，疾控部門認爲這與疫情期間發病率偏低有關。現在，世界衛生組織要求中方就近期疫情提供更多的流行病學和臨床數據，並呼籲中國民衆做好健康防護。
以色列和哈马斯的停火协议与人质释放意外地延后至11月24日才开始，但美国官员认为，这并不代表这项协议存在风险。延后原因为何？
巴勒斯坦权力机构及部分阿拉伯国家的代表团，选择北京作为其外交斡旋努力的第一站，足见中国在中东不断增强的影响力。但中方既不谴责哈马斯暴行，也不提及人质问题，令德语媒体对北京的中立立场产生了怀疑。
阿根廷迄今与中国保持着紧密的联系。但新当选的阿根廷总统米莱想要结束这一密切关系，这将是一个史无前例的动作。专栏作者Alexander Görlach认为，米莱如果真的迈出这一步，不是一个明智的选择。
据德国《商报》引述柏林墨卡托中国中心（Merics）一项最新研究，近些年来，中国黑客在欧洲的攻击不但大幅度增加，而且明显更专业化。
去教堂、散步或者懒散在家？你知道“标准的”德国人怎样度过星期天吗？
中国2023年的经济增速预计将达到政府设定的5%左右的目标。据路透社报道，中国政府的经济顾问呼吁明年也保持稳定的增长目标。鉴于中国的政治环境导致以市场为导向的改革几乎无法出现，他们寄希望于政府加大财政政策支持力度、出台刺激措施。
在奥尔特曼被自己联合创办的OpenAI开除之后，短短数天内事态发展堪比“宫斗戏”：而根据最新消息，奥尔特曼将回到这家ChatGPT的母公司，重掌CEO大权，董事会也进行了人事洗牌。是什么让奥尔特曼笑到了最后？
“人权观察”组织称，中国当局在宁夏与甘肃两个穆斯林聚居省区大规模关闭、拆毁和改造清真寺，遏制伊斯兰教在中国生存空间。
德国财政部叫停了几乎全部财政支出。因为此前联邦宪法法庭的一项裁决，导致德国政府的预算出现了高达600亿欧元的缺口。
斐济总理本周三表示，中国可能帮助斐济发展港口和造船厂。这个太平洋岛国在经济关键领域有望与北京加强联系。
中国国台办发言人称台湾总统/副总统候选人“赖萧配”为“双独组合”、“独上加独”。时评作家长平认为，中方帮助这两位候选人说出了心里想说而不方便说的话，再次成为民进党的“最佳助选员”。
飽受困擾的加密貨幣行業再次遭到重擊：美國檢方11月21日表示，幣安創始人趙長鵬已經在西雅圖一間法院承認觸犯了反洗錢法，並辭去首席執行官職務。按照辯訴協議，趙長鵬個人將支付5000萬美元，公司則被罰沒43億美元。
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