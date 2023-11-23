美国制裁下 华为突围的“秘密武器”是什么？

自从华为智能手机Mate 60 Pro横空出世后，关于美国对中国的芯片制裁究竟是否有效的讨论就持续不断。彭博社分析指出，华盛顿的限制措施仍有漏洞，而中芯国际则利用在窗口期大量采购的设备为华为生产出了7纳米制程的芯片。