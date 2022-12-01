人大释法：海外律师代理涉港国安法案需特首证明

（德国之声中文网）中国全国人大常委会授予香港特首李家超阻止外国律师参与涉及国家安全案件的权力，推翻了香港高等法院此前的裁定。此举可能进一步加剧人们对香港司法独立的担忧。

长期以来，香港检方和辩方均可聘用外国律师，这是该地法治传统的一部分。

此次释法源于香港高等法院早前批准黎智英聘请英国御用大律师欧文（Tim Owen）为其涉及的《港区国安法》案件辩护。香港律政司上诉失败后，李家超于11月28日宣布向北京中央提请由全国人大常委会释法。李家超提到，目前无方法排除在港外籍律师受外国势力影响的风险。

黎智英案辩护方透露，欧文的工作签证延期申请目前遭到入境处搁置。

批评人士说，北京对这一具有里程碑意义的法律案件的干预，破坏了香港的司法独立。香港终审法院的三名高级法官组成的裁决小组于 11 月驳回了香港政府阻止欧文代表黎智英出庭的提议。随后，香港律政司提出申请，要求将案件延后审理以待人大常委会释法，获得高等法院批准。

据新华社报道，中国全国人大常委会会议星期五（12月30日）在北京闭幕，根据会议发布的释法内容，不具有香港全面执业资格的海外律师担任危害国家安全犯罪案件的辩护人或者诉讼代理人，应当取得特首发出的证明书。

释法认为，如果香港法院没有向特首提出并取得相关证明书，香港国安委应当根据《国安法》第14条的规定履行法定职责，对该情况和问题作出相关判断和决定。

释法还确认，香港国安委作出的决定不受司法覆核，具有执法效力。

李家超在周五的新闻发布会上表示欢迎全国人大常委会释法，称提请人大释法是针对有关国家安全的案件，"涉及范围很窄"。他说，有关不涉及国安法的案件，欢迎海外律师在得到许可的情况下参与本地法律工作。

香港高等法院原批准黎智英聘请外籍律师为其辩护国安案

形同设立政法委

法律学者黎恩灏（Eric Lai）在推特上表示，该释法"为香港创建了一个事实上的政法委"。他指出，当行政部门可以推翻法院的决定而不受司法审查的时候，司法独立就消失了。

黎智英已被拘留将近两年，根据香港实施的《国安法》，他可能面临无期徒刑，罪名包括涉嫌"勾结外国或者境外势力危害国家安全罪"。

现年74岁的黎智英是香港知名的民主运动人士之一。去年8月，他与壹传媒的6名前主管，被指控"密谋与外国势力勾结"违反国安法，目前黎智英已遭羁押21个月，此案原定于今年12月1日开审。去年，香港官方在根据新的安全法冻结其资金后，黎智英创办的《苹果日报》宣布关闭。

（路透社、香港媒体）

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