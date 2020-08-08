 人大通过立法会真空期议案  料「DQ4」可延任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2020

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时政风云

人大通过立法会真空期议案  料「DQ4」可延任

原定9月举行的香港立法会选举推迟一年，令议会出现「真空期」。中国全国人大常委会开会后决定，现届任期延長一年，有消息料早前被剥夺参选资格的四名民主派议员可留任。

Honkgong Mitglieder der pro-demokratischen Bürgerpartei (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

民主派立法会议员郭家麒(左三)、杨岳桥(左四)、郭荣铿(右二)七月底被DQ，召开记者会

（德国之声中文网）中国全国人大常委会一连四天在北京召开，周二（11日）下午闭幕，以164票全票通过香港立法会继续运作的议案，指今年9月30日之後，第6届立法会继续运作，任期不少於1年，直至第7届立法会任期开始为止，而第7届立法会任期仍为4年。

据香港电台报导，会上沒有讨论议员资格问题。但港区人大代表丶行会成员叶国谦早前估计，现届立法会议员可延任一年，包括此前被取消参选资格（DQ）的4名现任民主派议员，料不用重新宣誓。换言之，民主派有机会保留三分一议席，仍拥有关键否决权。

「DQ4」包括公民党杨岳桥丶郭家麒丶郭荣铿及会计界梁继昌，他们7月30日遭选举主任裁定提名无效，原因是原则上反对《港区国安法》等。

香港立法会每四年一届，共有70席。现届有4席因选举呈请等司法覆核悬空至今，目前66位立法会议员中，有23人属民主派。

留任还是总辞？

民主派近日陷入「留任还是总辞」的讨论，仍未达成共识。有阵营内成员料未来议会局面势必更紧张，但《港区国安法》实施後在议会进行激进示威的成本大增，因此应为「保住尊严」而全面杯葛议会，以示不给政权戏耍。但也有意见认为总辞的实质作用不大。

香港特首林郑月娥7月31日以疫情严峻为由，引用《紧急法》押後选举一年至2021年9月5日。前一天，选举主任DQ了12名民主派参选人。

李澄欣/张慈（综合报导）

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