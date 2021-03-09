 人大通过改革香港选举制度 专家称「二次回归」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

人大通过改革香港选举制度 专家称「二次回归」

中国人大11日下午表决通过完善香港选举制度的草案，透过增加选委会与立法会的席次来提升「爱国者」占有的席次。专家认为，这个局势发展显示中国持续在限制香港的政治自由。

Weltspiegel 05.03.2021 | China Peking Nationaler Volkskongress

中国人大11日表决通过与完善香港选举制度相关的提案。

(德国之声中文网) 中国第十三届全国人大四次会议11日下午以2895票赞成丶0票反对丶1票弃权，表决通过《完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》。根据《香港01》报导，表决通过後，全场拍手长达30秒。

DW.COM

8名跨党派的美国国会议员8日发布声明，对中国人大审议完善香港选举制度一事表达担忧。他们认为，此举进一步推进中国对香港的控制，也凸显北京的不安全感。

香港特首林郑月娥8日称，她欢迎人大审议完善香港选举制度的草案，强调这次改制不是针对民主派。她不愿表明立法会选举是否将再被延後，只说该选举应在选委会选举後举行。

港区全国人大代表廖长江向路透社透露，北京拟对香港选举制度进行改革，防止“多数人独裁”。他认为想要一人一票的港人“政治上不成熟”。

《香港01》的报导称，这次的提案将香港行政长官选举委员会由1200人增加至1500人，并在选委会中新增一个「爱国者」的界别。选制改革也扩大选委会的功能，除了负责推举特首外，也可以提名全部的立法会候选人，以及产生「较大比例」的香港立法会议员。决定也提高了参选特首的门槛，要求候选人需获得选委会不少于188名委员联合提名，且在五个界别中获得不少于15名委员的提名。

此外，提案也将立法会席次从现在的70席增加至90席，透过选委会选举、功能团体选举与分区直接选举的方式产生。决定还规定设立香港特区候选人资格审查委员会，负责审查并确认选举委员会委员的候选人、行政长官候选人与立法会议员候选人的资格。

人大表决通过相关决定后，人大常委会将根据这项决定，修改香港基本法附件一《香港特别行政区行政长官的产生办法》与附件二《香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序》。

长期关注香港情势的美国加州大学尔湾分校的历史系教授华志坚 (Jeff Wasserstrom) 告诉德国之声，香港选制的改革是北京限制香港政治自由的最新手段。

他说：「直到最近，各种背景的候选人都可以参加政治运动，而在立法会中，立场不同的议员也可以进行激烈的辩论。然而，最近中国政府对香港议题采取的行动，都是为了尽量缩减这种政治活动的空间。」

美国圣母大学政治系副教授许田波则认为，中国政府透过改革让选举制度更有利於建制派的作法显示，中国政府认为监禁民主派人士不足以压制香港的反对派。

Hongkong prodemokratischer Protest

长期关注香港情势的美国加州大学尔湾分校的历史系教授华志坚 (Jeff Wasserstrom) 告诉德国之声，香港选制的改革是北京限制香港政治自由的最新手段。

她告诉德国之声：「基本上北京已没给民主派留任何运作空间，中国政府希望藉此阻止民主派有新的人出来参与选举。此外，由於北京已建立了审核提名与取消资格的相关机制，所以即便未来民主派有人可以通过第一关的审核，他们仍可能被取消资格。」

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛向德国之声表示，对许多香港人来说，民主保障了很多香港人长久以来珍视的核心价值，这也是为何在香港需要一国两制来确保这些价值能受到保障。他说：「选制改革等同於让香港『二次回归』中国，因为香港从走在迈向民主的道路，变成迈向专制的道路。」

香港前民主党党主席刘慧卿表示，随着民主派透过参政来反抗的渠道逐渐消失，她明白有些民主派人士开始对香港的未来感到悲观。但她说：「我希望还是会有人继续奋斗。香港仍有我珍惜的东西，所以我会尽一切的能力来保障这些东西，即便在过程中我必须付出代价。当我看到泰国与缅甸的情势时，我便坚信我们必须以非暴力与和平的方式继续捍卫我们的系统。」

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Washington | Inauguration Joe Biden | Mitt Romney

美议员批中国修改港选制 北京称70国挺其策略 09.03.2021

8名跨党派的美国国会议员8日发布声明，对中国人大审议完善香港选举制度一事表达担忧。他们认为，此举进一步推进中国对香港的控制，也凸显北京的不安全感。

China Regierung PK NPC

人大聚焦落实「爱国者治港」 议案列选举制度修改 05.03.2021

中国官媒4日公布的人大议程中，包含了各界关注的修改香港选举制度的议案。多家港媒报导指出，全国人大将扩大立法会与特首选委会的席次，确保「爱国者」占多数。

Hongkong Prozess gegen prodemokratische Aktivisten

民主派初选案：原本15人准保释 律政司上诉、继续还押 04.03.2021

香港民主派初选案进入第四天，总裁判官於下午一点终於听完所有被告的保释陈词，但这个各界关注的保释听证会也被专家视为一场「程序正义的闹剧」。而4日晚，法庭原先批准其中15人保釋，但控方提出覆核保釋決定。案中所有人繼續還押。

广告

媒体看中国

China l Militärparade zur Feier des 70. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China

德语媒体：习近平呼吁备战　美上将称中国或六年内攻台

《南德意志报》以“中国主席再次呼吁军队备战”为题，关注了习近平3月9日对解放军和武警部队代表团的讲话，以及美军上将戴维森在国会作证时称中国最快可能在六年内入侵台湾的发言。  