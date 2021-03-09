人大通过改革香港选举制度 专家称「二次回归」

(德国之声中文网) 中国第十三届全国人大四次会议11日下午以2895票赞成丶0票反对丶1票弃权，表决通过《完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》。根据《香港01》报导，表决通过後，全场拍手长达30秒。

《香港01》的报导称，这次的提案将香港行政长官选举委员会由1200人增加至1500人，并在选委会中新增一个「爱国者」的界别。选制改革也扩大选委会的功能，除了负责推举特首外，也可以提名全部的立法会候选人，以及产生「较大比例」的香港立法会议员。决定也提高了参选特首的门槛，要求候选人需获得选委会不少于188名委员联合提名，且在五个界别中获得不少于15名委员的提名。

此外，提案也将立法会席次从现在的70席增加至90席，透过选委会选举、功能团体选举与分区直接选举的方式产生。决定还规定设立香港特区候选人资格审查委员会，负责审查并确认选举委员会委员的候选人、行政长官候选人与立法会议员候选人的资格。

人大表决通过相关决定后，人大常委会将根据这项决定，修改香港基本法附件一《香港特别行政区行政长官的产生办法》与附件二《香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序》。

长期关注香港情势的美国加州大学尔湾分校的历史系教授华志坚 (Jeff Wasserstrom) 告诉德国之声，香港选制的改革是北京限制香港政治自由的最新手段。

他说：「直到最近，各种背景的候选人都可以参加政治运动，而在立法会中，立场不同的议员也可以进行激烈的辩论。然而，最近中国政府对香港议题采取的行动，都是为了尽量缩减这种政治活动的空间。」

美国圣母大学政治系副教授许田波则认为，中国政府透过改革让选举制度更有利於建制派的作法显示，中国政府认为监禁民主派人士不足以压制香港的反对派。

长期关注香港情势的美国加州大学尔湾分校的历史系教授华志坚 (Jeff Wasserstrom) 告诉德国之声，香港选制的改革是北京限制香港政治自由的最新手段。

她告诉德国之声：「基本上北京已没给民主派留任何运作空间，中国政府希望藉此阻止民主派有新的人出来参与选举。此外，由於北京已建立了审核提名与取消资格的相关机制，所以即便未来民主派有人可以通过第一关的审核，他们仍可能被取消资格。」

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛向德国之声表示，对许多香港人来说，民主保障了很多香港人长久以来珍视的核心价值，这也是为何在香港需要一国两制来确保这些价值能受到保障。他说：「选制改革等同於让香港『二次回归』中国，因为香港从走在迈向民主的道路，变成迈向专制的道路。」

香港前民主党党主席刘慧卿表示，随着民主派透过参政来反抗的渠道逐渐消失，她明白有些民主派人士开始对香港的未来感到悲观。但她说：「我希望还是会有人继续奋斗。香港仍有我珍惜的东西，所以我会尽一切的能力来保障这些东西，即便在过程中我必须付出代价。当我看到泰国与缅甸的情势时，我便坚信我们必须以非暴力与和平的方式继续捍卫我们的系统。」

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