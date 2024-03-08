人大誓言推出一系列法律"捍卫国家安全"

（德国之声中文网）赵乐际在介绍接下来一年全国人大的工作议程时表示，人大将"坚决捍卫中国的主权、安全和发展利益"。

他表示，将对中国的国家安全体系及能力进行现代化改革，北京将制定应急管理法、能源法、核能法、以及危险化学品安全法。

赵乐际表示，人大还将审议国防教育法和网络安全法。

此外，中国全国人大预计还将对涉及金融稳定、民营经济等一系列领域的法律进行制定和修订。

香港大学教授、中国政治专家高敬文（Jean-Pierre Cabestan）向法新社表示，对人大而言，军事教育、网络安全明显是优先事务。"他们希望加强这些领域的法制框架，这也是习近平自己的优先事务。"

2016年，中国制定了网络安全法。过去三年，北京以国家安全为由，收紧了有关企业存储和传输用户数据的规定。

门里门外看中国两会 经济增长目标不变 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

门里门外看中国两会 取消制造业外资准入限制 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

门里门外看中国两会 国防预算与对台表述 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

门里门外看中国两会 李尚福“已经不是”人大代表 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

门里门外看中国两会 代表建议：产假延长至两年 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

门里门外看中国两会 “一老一少”免费医疗？ 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

门里门外看中国两会 北京戒备森严 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

门里门外看中国两会 “敏感”人士被监控 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。



国家安全成为立法的优先领域

中国去年批准了对反间谍法的修订，对间谍罪的定义急剧扩大，这让北京有更多权力惩罚被认定为威胁国家安全的行为。

上月，保守国家秘密法修订，增加了更多敏感信息的类别，其中包括"工作秘密"，所指的是不被列为国家秘密，但一旦泄露可能阻碍国家机关或单位履行正常职责的信息。

修订后的该法写道，必须对此采取必要的保护措施。

全国人大观察网（NPC Observer）的创立者美国耶鲁大学法学院研究员Changhao Wei向法新社表示，习近平执政期间，国家安全立法成为一大重点，这是全国人大立法工作的核心特征。

他说，人大总体上致力于为捍卫中国"国家安全"建立必要的法制框架。在习近平任下，"国家安全是立法的优先领域，在可预见的未来可能将继续如此"。

香港政府周五公布了基本法23条草案。赵乐际在人大会议上称，接下来一年的任务包括，落实特区维护国家安全的法律制度和执行机制。

（法新社、路透社）

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