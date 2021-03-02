 人大聚焦落实「爱国者治港」 议案列选举制度修改 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.03.2021

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时政风云

人大聚焦落实「爱国者治港」 议案列选举制度修改

中国官媒4日公布的人大议程中，包含了各界关注的修改香港选举制度的议案。多家港媒报导指出，全国人大将扩大立法会与特首选委会的席次，确保「爱国者」占多数。

China Regierung PK NPC

中国全国人大4日晚间公布议程，其中包含改革香港选举制度。

(德国之声中文网) 中国官媒新华社4日晚间公布13届全国人大的会议议程，其中包含外界关注的修改香港选举制度的议案。全国人大会议的发言人张业遂4日晚间表示，香港选制要与时俱进，为全面准确贯彻「一国两制」丶落实「爱国者治港」，提供健全制度保障。

他说：「全国人民代表大会作为最高国家权力机关，行使宪法和基本法赋予的职权，从宪制层面对完善香港特别行政区选举制度作出决定，既是全国人民代表大会的权力，也是全国人民代表大会的责任。」

多家港媒跟进报导，中国政府拟透过修改香港选举制度来增加立法会的席次，由目前的70席扩大至90席，并取消俗称「超级区议会」的区议会界别席次。《香港01》报导称，中国政府预计增加的20个立法会席次，将可能由选委会的委员出任，而此举也是恢复香港早期由选委会产生立法会议员的做法。

China Regierung PK Zhang Yesui

全国人大会议的发言人张业遂4日晚间表示，香港选制要与时俱进，为全面准确贯彻「一国两制」丶落实「爱国者治港」，提供健全制度保障。

1998年，香港的首届立法会选举，选举委员会选出10名立法会议员，到了2000年，由800人组成的选委会选出6名立法会议员。从2004年开始，选委会便不再选出立法会议员。

《香港01》还报导，中国港澳办主任夏宝龙4日下午与香港的全国政协委员会面，表示中国中央政府拟增加特首选举委员会的数目，由目前的1200人增加至1500人，并在选委会中增加一个包含港区政协委员在内的新界别，整个选委会的各界别会各有300人。

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超过5000名政协和人大代表已聚集北京，参加本周开幕的两会。今年会议的中心议程包括审议通过十四五规划，勾画中国未来5年的发展方向。

港府23日公布《公职参选条例草案》，欲打压民主派主导的区议会。被港府点名将失去议员资格的梁晃维向德国之声表示，这是为了彻底铲除反抗势力。

中国港澳办主任夏宝龙22日发表演说，称香港的民主发展不能背离「爱国者治港」这个原则，目前极需完善相关制度。专家认为，中国近日表态暗示当局有意整顿香港政治制度。

消息人士告诉《香港01》，预计百名的政协委员将自动成为选委会成员，以此来确保中央政府定义的「爱国者」占选委会中的多数。此外，香港的《无綫新闻》特首选委会中的117个区议员选委席次将被取消。

另一方面，香港《有线新闻》还报导，北京还计画在香港增设一个候选人的资格审查委员会，往後参与选委会丶立法会及区议会，都必须先由委员会通过。香港《商业电台》还报导，由於选委会的选举要到2021年12月才举行，所以预计原订今年9月举行的香港立法会选举将会再押後一年，等到新选出来的选委会成员来选出30个立法会议席。

香港《商业电台》在报导中称，这次的改革预计将由人大直接通过决定，并授权人大常委会制定方案。

在这些细节出台前，港澳办主任夏宝龙2月22日曾在一场研讨会中，透过演说解释如何落实「爱国者治港」与改革香港选举制度。他当时强调，发展香港民主制度不能背离「爱国者治港」的原则。他认为目前最关键与最急迫的是要完善相关制度，而完善选举制度必须在中央主导下进行。

杨威廉/邹宗翰 (香港01、香港商业电台、香港有线新闻) 

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