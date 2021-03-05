 人大看点：中国经济增速目标6%以上 | 经济纵横 | DW | 05.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

人大看点：中国经济增速目标6%以上

就在外界关注世界疫情下，北京会否做出比较保守的经济增速估计，但看起来这个世界第二大经济体依旧有信心能够重振雄风。

China Peking | Eröffnung Jahrestagung Volkskongress | Li Keqiang

中国国务院总理李克强表示，中国经济向好，赤字率3.2左右，不再发行抗疫特别国债。

(德国之声中文网) 中国人大会议周五(3月5日)在北京召开，中国国务院总理李克强宣布，2020年中国经济增速目标设定为6%以上。

他说：「考虑了经济运行恢复情况，有利于引导各方面集中精力推进改革创新、推动高质量发展。经济增速、就业、物价等预期目标，体现了保持经济运行在合理区间的要求，与今后目标平稳衔接，有利于实现可持续健康发展。」

疫情下，中国2020年并未宣布经济增速目标，最后全年国内生产总值增长2.3%，为全球唯一经济正增长的主要经济体。

除此之外，李克强提到了，要新增城镇就业至1100万人以上，并维持城镇调查失业率在5.5%左右，居民消费价格涨幅3%左右。

过去一年中国主要稳住了工业发展上的经济脚步，但是许多指标都指出消费者信心以及相关指数依旧疲软，对此李克强也提出要「稳定和扩大消费。多渠道增加居民收入」。而在城乡发展的差距上，他也强调会「健全城乡流通体系，加快电商、快递进农村，扩大县乡消费」。

虽然中国日前高调宣布已「全面脱贫」，但接下来要处理的是城市和农村发展不平衡，以及「相对贫穷」的问题，所以李克强也说要在「做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接」。

China Peking | Eröffnung Jahrestagung Volkskongress

李克强谈话中，强调了中国在未来5年碳达峰与碳中和的重要目标，宣示中国在处理气候变迁上的努力。

DW.COM

超过5000名政协和人大代表已聚集北京，参加本周开幕的两会。今年会议的中心议程包括审议通过十四五规划，勾画中国未来5年的发展方向。

中国每年一度的两会已经召开。从计划生育到严禁吸毒，从碳达峰到双循环，委员、代表们提出的哪些建议受到关注，哪些甚至冲上热搜榜？

今年中国的政协、人大两会下周将召开。以往媒体在前期就热闹关注的这一大事，现在的似乎变得悄无声息。原清华大学政治学讲师，独立学者吴强对此作了分析。

针对中国科技发展遭到「卡脖子」，李克强提到，中国要「增强产业链供应链自主可控能力」，并「运用市场化机制激励企业创新」。

许多专家在会前已经预测，北京会提出相关的预算和计划，但放手让企业主导，以期加快科技创新能力，同时回应「国进民退」的忧心，强调同时发展公有制和非公有制的经济，「做大国有资本和国有企业」也「破除制约民营企业发展的各种壁垒」。

不过李克强也指出，这种发展还是「要依法规范发展」，他表示，北京会「强化反垄断和防止资本无序扩张，坚决维护公平竞争市场环境」。这也呼应了日前中国政府对蚂蚁金融与阿里巴巴的加强监管。

对于外国相当关心的营商环境，李克强重申过去中国「放宽市场准入」，和「加快营造市场化、法治化、国际化营商环境」等说法，但实际上还是得检视政策落实的状况。

而在国际贸易上，李克强则是提到了中欧投资协定签署，和中日韩自贸协定谈判，也表示会「积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定」，并与美国推动「平等互利经贸关系」。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

China Peking | Eröffnung Jahrestagung Volkskongress | Li Keqiang

李克强：遏制外部干预港澳 坚持独立自主外交 05.03.2021

除了强调抗疫与经济发展外，中国国务院总理李克强在周五召开的中国人大会议上重申会阻止外国干预港澳事务，并称中国坚持「独立自主的和平外交政策」。

Volkskongress in China

中国两会：五年规划指向何方？ 03.03.2021

超过5000名政协和人大代表已聚集北京，参加本周开幕的两会。今年会议的中心议程包括审议通过十四五规划，勾画中国未来5年的发展方向。

China Peking 2017 | Volkskongress

德语媒体：中国的经济蓝图 03.03.2021

本周五，中国的人大会议将在北京召开。经济转型将是本次会议的重要议题，中国领导层希望中国能在2035年超越美国，成为世界第一经济大国。

广告
Weltspiegel 01.03.2021 | Corona | AstraZeneca-Impfstoff

阿斯利康疫苗到底好不好？

3月初，台湾向英国阿斯利康洽购的新冠疫苗部分送抵台湾，第一批为11.7万剂。阿斯利康疫苗在台湾被称为牛津AZ疫苗，价格便宜，存储较为简单，在包括德国在内的50多个国家获批。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  