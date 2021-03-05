人大看点：中国经济增速目标6%以上

(德国之声中文网) 中国人大会议周五(3月5日)在北京召开，中国国务院总理李克强宣布，2020年中国经济增速目标设定为6%以上。

他说：「考虑了经济运行恢复情况，有利于引导各方面集中精力推进改革创新、推动高质量发展。经济增速、就业、物价等预期目标，体现了保持经济运行在合理区间的要求，与今后目标平稳衔接，有利于实现可持续健康发展。」

疫情下，中国2020年并未宣布经济增速目标，最后全年国内生产总值增长2.3%，为全球唯一经济正增长的主要经济体。

除此之外，李克强提到了，要新增城镇就业至1100万人以上，并维持城镇调查失业率在5.5%左右，居民消费价格涨幅3%左右。

过去一年中国主要稳住了工业发展上的经济脚步，但是许多指标都指出消费者信心以及相关指数依旧疲软，对此李克强也提出要「稳定和扩大消费。多渠道增加居民收入」。而在城乡发展的差距上，他也强调会「健全城乡流通体系，加快电商、快递进农村，扩大县乡消费」。

虽然中国日前高调宣布已「全面脱贫」，但接下来要处理的是城市和农村发展不平衡，以及「相对贫穷」的问题，所以李克强也说要在「做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接」。

针对中国科技发展遭到「卡脖子」，李克强提到，中国要「增强产业链供应链自主可控能力」，并「运用市场化机制激励企业创新」。

许多专家在会前已经预测，北京会提出相关的预算和计划，但放手让企业主导，以期加快科技创新能力，同时回应「国进民退」的忧心，强调同时发展公有制和非公有制的经济，「做大国有资本和国有企业」也「破除制约民营企业发展的各种壁垒」。

不过李克强也指出，这种发展还是「要依法规范发展」，他表示，北京会「强化反垄断和防止资本无序扩张，坚决维护公平竞争市场环境」。这也呼应了日前中国政府对蚂蚁金融与阿里巴巴的加强监管。

对于外国相当关心的营商环境，李克强重申过去中国「放宽市场准入」，和「加快营造市场化、法治化、国际化营商环境」等说法，但实际上还是得检视政策落实的状况。

而在国际贸易上，李克强则是提到了中欧投资协定签署，和中日韩自贸协定谈判，也表示会「积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定」，并与美国推动「平等互利经贸关系」。

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