人大授权港府DQ四议员 民主派总辞抗议

（德国之声中文网）香港政府周三（11日）宣布，按照全国人大常委会同日的决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，包括公民党杨岳桥、郭荣铿、郭家麒及会计界梁继昌。

4名被DQ议员直言这是黑暗的一天，反映「一国两制」已荡然无存，又指自己有幸服务香港市民感到光荣、无悔。

全体19名民主派议员傍晚召开记者会宣布集体总辞，明天（11月12日）向立法会递交辞职信。召集人胡志伟表示，民主派将和4名被DQ人士「齊上齊落」，他批评人大常委会的决定荒谬，北京彻底放弃《基本法》和「一国两制」，令立法会变成一言堂。这是香港史上首次有反对派议员总辞，在没有反对派的情况下，香港立法会恐沦橡皮图章。

根据《基本法》第79条，当有立法会议员行为不检或违反宣誓，在出席议员三分二通过後，立法会主席可宣布有关议员丧失资格。港府这次经人大授权，绕过香港的法律程序进行DQ(褫夺资格)，4名议员没有提出司法复核的空间，这开啓了港府直接以行政程序对在任议员颁佈DQ令的先例。

就在港府公布DQ令的10分钟前，全国人大公布决定指出，因宣扬或支持「港独」主张、拒绝承认国家对香港的主权、寻求外国势力干预特区事务、或具有其他危害国家安全行为的立法会议员，将不符合拥护《基本法》、效忠香港特区的法定要求和条件，「一经依法认定，即时丧失立法会议员的资格」。

该决定也适用于原定今年9月举行的立法会换届选举期间遭DQ的立法会议员，以及今后参选或者出任立法会议员者。依据上述规定丧失立法会议员资格的，由香港特别行政区政府宣布。

香港特首林郑月娥

林郑主动提请人大

值得注意的是，上述的人大议案是由香港特首林郑月娥提请。林郑下午在记者会否认是在近期访京时提出，她解释这次事件性质特殊，是因应全国人大在8月11日宣佈第六届立法会延任一年的决定，处理4名早前被选举主任列为不符参选资格议员的情况。她表示人大决定合宪、合法、合情，确保进入立法机关的人士都拥护和效忠特区和中华人民共和国，「对建立爱国者为主体的体制，意义非常重大」。

林郑月娥又否认提请人大与近期民主派议员拉布有关，并强调不是针对某些议员。有记者问到，立法会议员日后在议会拉布会否被视作违法，林郑重申拉布作为一种议会策略，不应被视为推翻政权、不拥护特区政府，但又强调是程度问题，「如果你说拉布至一年半载，一件事也做不了，这肯定影响行政机关，影响我们如何满足基本法下拥护、效忠香港特别行政区」。

被问到4名被DQ议员会否终身丧失参选权利时，林郑月娥称除了《港区国安法》35条（如被判决干犯危害国家安全罪行将丧失参选及担任公职的资格）之外，香港没有法律涉及终身参选权利，未来议员能否参选，将由当时选举主任按照法律决定。另外她重申，人大决定裏「一经依法认定，即时丧失立法会议员的资格」指的「法」，包括《国安法》。

对於民主派提出总辞，林郑认为即使议会没有民主派，也不会变成橡皮图章。被问到日後在没有民主派议员下提交法案会否感到不好意思，她称「不存在不好意思」，反而说「议会能够尽快通过，我们更加兴奋」，因为让政府推展的工作更高效率。



此次是港府首次直接借人大授权直接DQ立法会议员

两办發稿重申「爱国者治港」

港澳办、中联办两办同日下午也發稿。港澳办声明指，全国人大的决定确立了丧失立法会议员资格的「一般性规则」，充分彰显法治的公正与威严，绝不允许宣扬或者支持「港独」主张、拒绝承认国家主权、寻求境外势力干预香港的人登堂入室，「这正是爱国者治港原则的基本要求」。

中联办声明表示，人大的决定在制度上划定底线、立下规矩，又引述邓小平称「港人治港有个界线和标准，就是必须由以爱国者为主体的港人来治理香港」、「爱国爱港是每一名特区从政者必须坚守的政治伦理，也是《宪法》和《基本法》的根本要求」。

国安法生效后的香港 前香港众志成员周庭被捕 8月10日，继黎智英等人被捕后，23岁的前香港众志的成员周庭，也在住所遭十多名港警逮捕，指她涉嫌「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。周庭粉丝专页指，她在过去一个月屡遭不明人士跟踪，有人在其居所外安装红外线镜头，至她被捕后才被拆除。周庭在《港区国安法》通过后已随即宣布退出香港众志，表明无法再参与国际连结工作。她被捕的消息让外界质疑国安法有追溯期。

国安法生效后的香港 壹传媒创办人黎智英被捕 8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。数以百计警员随后进入苹果日报总部搜查9小时，曾超越法庭手令范围翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。

国安法生效后的香港 美国制裁11名中港官员 8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。

国安法生效后的香港 港府通緝6名海外人士 7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。

国安法生效后的香港 12名民主派人士被DQ 7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。

国安法生效后的香港 五眼联盟全部暂停对港引渡协议 继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。

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国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。

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国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

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李澄欣/张慈（综合报导）

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