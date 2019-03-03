人大开幕：经济目标下修至三十年最低

每年一度的中国人大会议开幕，经济成为本年最大焦点。 中国在近三十年来首次将经济增长目标定到低至6%，引发诸多揣测。

(德国之声中文网) 中国十三届全国人大第二次会议3月5日开幕。當局不仅下调了经济增长目标，军费涨幅也比去年稍低。

中国总理李克强在人大会议开幕时宣读政府工作报告，公布2018年度的国内生产总值增长为6.6%。他表示，今年经济增长主要目标为﹕国内生产总值6-6.5%。这是中国政府将近三十年来，目标订得最低的一次。

李克强也向大会公布2019年度预算报告，军费涨幅为7.5%，到达1.19万亿人民币。但是这个涨幅稍低于2018年度的军费涨幅8.1%。

此次工作报告当中，代表们的掌声不如过去整齐划一，使得李克强一整段的讲话多次被突如其来的掌声中断，呈现出微妙的气氛。

3月3日中国人民政治协商会议召开大会的现场

中国经济「变中有忧」

李克強检讨了中国在过去一年中遭遇到的诸多挑战，尤其正面迎击中美贸易问题﹕「回顾过去一年，成绩来之不易。 我们面对的是深刻变化的外部环境。 经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。 我们面对的是经济转型阵痛凸显的严峻挑战。 」

這位總理如此形容當前的中國經濟﹕新老矛盾交织，周期性、结构性问题迭加，经济运行稳中有变、变中有忧。然而，他依旧强调中国经济发展总体平稳，稳中有进。他也列舉过去一年达成许多成就，诸如﹕经济运行维持在合理区间、一带一路获得进展、人民生活持续改善等。

在公布2019年度的各种治國方针之中，李克强公布了减税政策﹕全年减轻企业税收和社保缴费负担近两万亿元。他表示，虽然这会给各级财政带来很大压力，但是「我们要切实让市场主体特别是小微企业有明显减税降费感受，坚决兑现对企业和社会的承诺。」

中美贸易战財金官員派定心丸

中国银行保险监督管理委员会主席郭树清會後接受记者提问时表示，他认为虽然现在中美之间虽然还有小的分歧，但是问题不是太大﹕「第一，改革开放四十年以来，都是我们主动作为的，是中国经济发展的需要。第二，中美双方在金融业方面，无论是银行保险证券交流都很多，都是很熟悉的。第三，过去有些东西是存在误解的，误解是完全可以消除的。比如特朗普指责中国操纵汇率，但我们只是在让人民币稳定，没有蓄意贬值。」

记者会上，路透社记者也对商务部部长钟山提问道，在贸易磋商当中，中方是否对美方做出巨大的妥协呢？然而钟山在近三分钟的回答中，持续迴避直接回答问题，只形容中美「有一些領域有了突破」，现有的共识是得来不易，应当倍加珍惜。至於未来能否达成协议，他說还需双方「相向而行」。

罗法／李芊（綜合報導）