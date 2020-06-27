人大常委全票通过港版国安法 港丧失美特殊地位

(德国之声中文网) 周二（6月30日）上午九时许，香港now新闻、有线新闻等多家港媒引述消息报导，中国全国人大常委会以162票全票通过港版国安法草案，下午再开会决定纳入基本法附件三在特区颁布实施。对此，中国官方还未正式宣布消息。

在此之前，美国从周一(6月29日)起撤销香港的特殊地位，同时也进一步限制出口国防设备到香港。

美国国务卿蓬佩奥说，中国共产党剥夺香港自由的决定强迫特朗普政府重新评估对该领域的政策。他说撤销特殊地位并非「令人开心」的决定，但这是北京违反联合国认可的《中英联合声明》的直接后果。

暂停出口许可证豁免

美国商务部长罗斯宣布，他们正在撤销香港的特殊地位，暂停对港执行优惠待遇，包括出口许可证豁免。他也补充道，美方正在评估其他措施，进一步消除香港的特殊待遇。

罗斯在声明中说: 「中国共产党意图在香港实施新的国家安全措施，不但侵害了该地区的自主性，美国敏感科技被转移到中国解放军或是中国国家安全局的风险增加。这些风险是美国拒绝承受的，因此美国决定撤销香港特殊地位。」

停止对港出口国防设备

与此同时，蓬佩奥宣布美方停止对香港出口国防设备，也计划限制对香港出口军民两用科技。美国宣布就军民两用科技而言，将会给予香港与中国大陆同等的严苛待遇。

蓬佩奥在声明中指，此举是为了保护美国的国家安全: 「我们再也无法分辨这些防控设备是出口到香港还是中国大陆。」他说: 「我们不能冒着这些武器落入中国解放军的风险。解放军的主要目的就是不择手段的维持中国共产党的独裁。」

根据国务院的记录，去年国务院批准了将价值240万美金的防控设备出口到香港执政当局，最后实际运送价值约140万美金的商品。因此禁止出口的直接效果将不会太显著。

中美签证限制

蓬佩奥上周五曾表示，华盛顿将对参与损害香港自治的现任及前任中国官员实施签证限制。中方在周一(6月29日)祭出反制措施，称将「对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制」。

中国外交部发言人赵立坚则在周一宣布中方采取反制措施，「决定对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制」。赵立坚称「美方通过所谓制裁阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋绝不会得逞」。

张慈/邹宗翰 (德新社、法新社、路透社)