人大召开之际看危机中的中国

（德国之声中文网）安徽省临泉县城的钟点工市场就在医院的对面，早上七点刚过，这里就已有大约15名男子在等待工作机会。43岁的孙学东会铺瓷砖，也会刷墙和盖房。一般来说，他一个月可以挣到大概七千元人民币，这在当地算很不错的收入。不过，孙学东表示，最近活不大好找。

他说："现在找工作不容易，尤其是今年特别难。来这里招工的人越来越少。工作难度也比以前更高了。雇主总是想挑毛病，尽量少给钱。"

尽管按照官方数据，去年中国实现了5.2%的经济增长目标，但很多人却完全感受不到这种经济增长。党和国家领导层也意识到了这一点，经济形势想必也将会成为即将召开的人大会议上的重要议题。在历时一周的会议期间，来自中国各地的大约三千名代表，将会举手通过党和政府做出的各项决议。

"人大不会带给大家什么惊喜"

墨卡托中国研究中心的君特（Jacob Gunter）表示，本次会议不会带给大家什么惊喜。他表示，人大会议的主题还是一如既往，那就是确保党和国家领导人习近平的权力。

他说："相关的议程还是很雄心勃勃的。它不仅仅涉及中短期的经济问题和人口问题，还涉及一些全局性问题。政府认为，必须吞下苦果，才能解决那些已经威胁到党和政府长期稳定的问题。民众的期许就只能等一下了。"

2024年中国两会有哪些看点 经济增长目标定多高？ 人大会议上《政府工作报告》如何确定经济增长目标是最大的关注点。路透社报导称，在去年的中共中央经济工作会议中，大多数参与者认可将2024经济成长目标设定在5%左右，与2023年一致。另外从地方两会的报道看，北京、上海、广州等一线城市，以及广东、江苏、山东、浙江等省今年的GDP成长目标均在5%-5.5%。

2024年中国两会有哪些看点 是否会推出支持经济的政策 在经济增长放缓、股市房市下滑的困境下，两会是否会出台相应政策挽回市场信心成为关注焦点。中金研究的专家简报指出，当务之急仍是扩需求、稳增长，以结构性改革推进高质量发展。因此财政政策在缓解房地产企业流动性压力、化解地方政府债务压力、支持消费等方面“发力的方式受到普遍关注”。

2024年中国两会有哪些看点 新外长人选“靴子”落地？ 自秦刚被免去外长职务后，中国的交部长外长一职，由中共中央外事办主任王毅暂时兼任。一段时间以来，海外媒体纷纷猜测，现任中共中央对外联络部长刘建超（图）将出任外长。这一人事任命可能在两会期间公布。此外，去年底获任命接替李尚福出任国防部长的董军，循例也尚待获得国务委员资格。

2024年中国两会有哪些看点 全球关注：中国国防预算 两会期间公布的新一年度中国国防预算，将受到全球关注。尽管面临经济增长放缓的压力，中国军费增长近两年来仍维持着每年7%的增幅，显示中国在2035年实现国防和军队现代化目标的决心。中国军费规模目前仅次美国，是世界第二。在目前经济下行，财政压力加大的情况下，中国国防支出是否仍能维持在高位，值得关注。

2024年中国两会有哪些看点 对台政策动向 从中国国家主席习近平在会议上的讲话、政府工作报告中的对台段落，以及总理记者会中可能涉及的问题等方面，可以观察到中国对台政策的一些动向。台湾媒体注意到，中国外长王毅1月在台湾大选后受访时提到，台独「必将受到历史和法律的严惩」，当中的「法律严惩」是什么？是为《反分裂国家法》制定《施行细则》，或是有涉台新法，在立法机构人大的会议上，或许会有答案。

2024年中国两会有哪些看点 延迟退休到65岁？ 有中国媒体报道，今年两会期间可能会公布推出延迟退休政策。《中国经营报》引述中国社科院世界社保研究中心的《中国养老金发展报告2023》指出，“延迟退休政策出台在即，65岁可能是调整后的最终结果”。专家建议采取“循序渐进、小步慢走’、男女趋向同龄的国际通行做法。鉴于中国目前青年失业率高，就业压力大，这一政策在民众中显然不受欢迎。



老百姓希望能更富裕

民众的首要期望就是提升富裕程度。对很多人来说，同过去经济腾飞的年代相比，他们今天的日子过得很艰难。人大会议开幕当天，李强总理将发表政府工作报告。报告中，他将公布今年政府制定的经济增长目标。

临泉的钟点工市场上，这些等待工作的人最关心的当然是，天黑前能挣到多少钱。一位等待工作的65岁老者表示，他天天都会蹬着三轮来这里揽点送货的活儿，以弥补国家养老金的不足。他送货的报价是一小时40元人民币。

他说："我具体能挣多少，取决于货物的轻重大小。现在挣钱很难，这点钱只够勉强养家糊口，不可能存下来。淡季的时候，我一天只能工作一两个小时。"

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