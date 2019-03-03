人大前领导层紧张 习近平忧出现不稳

（德国之声中文网）中国领导层已很久没有如此紧张了。全国人大年度会议前夕，党和国家领导人习近平对复杂、黯淡的国际局势发出警告。在未直接点明与美国贸易争端和经济增长速度减缓的情况下，习近平强调，鉴于中国经济处于动荡、复杂和棘手的环境，必须保持最高警惕。他警告全党同仁不能懈怠、不求进取、远离人民。

由于习近平临时召集各地干部前往北京，听取他在中央党校发表的这一演讲，导致地方上早就准备好的二月份春节活动不得不推迟，更凸显了眼下的危机感。习主席的话旨在为有近3000名代表出席的人大会议铺平道路。会议定于周二（3月5日）在北京人大会堂开幕。

虽然这一中国式议会不是自由选举的产物，并且只是中共的帮手，但为期10天的人大会议仍被视为中国国内的年度政治高峰事件。习确保自己有权无限期掌权一年来，党内多有不满之声。持批评立场的评论家、历史学家章立凡在谈到习集权于一身时表示，事极必反，事与愿违；"无论何人，登顶后便只有下坡路"。他指出，内部也出现了对对美关系处理不当的不满，原因是，中方的所作所为实乃"先倨后恭"。

曾在清华大学任教的政治学者吴强指出，贸易战、与华盛顿关系的不确定性、朝鲜核问题、中国朋友巴基斯坦和中国对手印度之间的紧张局势，以及众多国家中也指向中国的不断增长的不确定性和民粹主义，均构成对习的挑战。

谈及习的绝对权力，他也指出，目前已出现来自党内的压力，"传统的官僚和他的一人体制之间的紧张关系以各种方式表现了出来"。他指出，作为党首，习迄今未召集举行中央第四次全会，引发很多猜测。十九届四中全会本来去年就该举行。吴强相信，四中全会的延期显示出，在一系列问题上，高层一定存在着与习的不同看法，虽然这一情况永远都不会告知公众。

习近平：从红二代到权力巅峰 革命世家 习近平（左）1953年生于北京，父亲习仲勋（右）是中共元老之一，当时任中共中央宣传部部长。本图摄于1958年。

习近平：从红二代到权力巅峰 从插队知青到工农兵大学生 1968年，习近平与成千上万的知识青年一样到农村插队，落户在陕北延安。1975年，习近平作为工农兵学员进入清华大学化工系就读。

习近平：从红二代到权力巅峰 河北正定县 1979年毕业后，习近平被分配到中央军委，成为国防部长耿飚秘书团队的一员。1982年，习近平出任中共河北省正定县县委副书记，次年升任书记。1985年到2002年间，习近平先后任厦门副市长、福州市委书记、福建省委副书记、省长。2002年调任浙江省副省长、省委书记。

习近平：从红二代到权力巅峰 地方到中央 2007年陈良宇落马后，习近平调任上海市委书记。图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。此时的习近平，已为进入中央权力领导核心做好了准备。

习近平：从红二代到权力巅峰 第一夫人 习近平的夫人彭丽媛是著名歌唱演员，两人有一个女儿。

习近平：从红二代到权力巅峰 习李搭档 2007年习近平、李克强入选中共中央政治局常委，构成下一届领导核心。2012年秋的18大上，习近平当选中共中央总书记，次年人大会议上当选国家主席。

习近平：从红二代到权力巅峰 他有一个梦 习近平提出的“中国梦”的理想目标，逐渐成为中国官方政策和媒体宣传的一面旗帜。在中国部分民众为这一远景所鼓舞的同时，西方世界却为中国的政治、经济各方面影响力的增加感到担忧。

习近平：从红二代到权力巅峰 沙场点兵 习近平向来强调军队的重要性和对党的忠诚。2017年7月30日，为纪念解放军建军90周年，习近平在内蒙古朱日和基地主持阅兵。

习近平：从红二代到权力巅峰 谁将引领世界 在美国总统特朗普推行“美国优先”、从国际事务中抽身的政策之际，中国则愈发频繁地以积极姿态出现在世界舞台上。习近平治下的中国在大力整治腐败的同时，压制言论自由和公民社会。

习近平：从红二代到权力巅峰 习核心、习思想 2017年10月中共19大上，习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个自信”、“中国梦”被写入党章。普遍认为，习近平巩固了在党内的核心领导地位。



偏偏在这个时候，经济增长速度持续下滑。吴强指出，情况相当混乱，因此人大将聚焦经济稳定问题。一般认为，李克强总理会在会议开幕当天所作的工作报告中大谈改革，一大原因是，希望以此避免在与美方达成解决贸易冲突协议后受到这样的指责：中国是在美国总统特朗普施压后才行动的。

贸易战重创了中国经济。同过度负债的斗争也压低了增长速度。去年，中国经济增幅6.6%，为近30年来的最低值。其实，经济增长的减缓程度要远大于官方数字。一些专家猜测，去年的实际增幅只有一半。对失业率上升的忧虑在增加。

还在春节前便有大量工人被提前放了假。由于城镇就业机会不足，很多人暂时留在了农村家乡。在其工作报告中，李克强总理很可能会提出关于今年经济增长的更低预期数字：或许只有6%。不过他得小心，不能让报告听上去过于消极，以免使大家失去信心。

谈及贸易争端和国家债务，位于柏林的墨卡托中国问题研究中心（Merics）专家德林豪森（Katja Drinhausen）指出，如果这两大因素导致紧缩、破产和大量裁员，就有可能引发不满和示威浪潮，因此，本届人大会议的当务之急是，增强百姓的信任感，让他们相信，经济会继续上行。

凝炼 /叶宣（德新社）