 人大今開幕 10日將選國家主席 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.03.2023

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时政风云

人大今開幕 10日將選國家主席

本屆中國全國人大4日公布議程，中國總理李克強將於5日發表卸任前的最後一次政府工作報告，中國國家主席、國務院總理則將先後於10日、11日出爐。

中國兩會先後開幕，圖為4日開幕的政協

中國兩會先後開幕，圖為4日開幕的政協

（德國之聲）本屆中國人大會議將於今天（3月5日）開幕，中國人大網4日晚間公布了由中國全國人大會議主席團決定的「第14屆全國人民代表大會第一次會議日程」。

在為期8天半的議程中，備受矚目的焦點，是李克強將於5日的代表大會第一次全體會議中，發表其任內最後一次政府工作報告

10日代表大會第三次全體會議上，則將選舉中國國家主席，習近平料將於10日連任此職，加上現在已經掌握的中共總書記、中央軍委主席的職銜，他將再次完成「三位一體」的最高權位。

此外，10日的會議亦將選出中國國家副主席、全國人大正副委員長及秘書長、中央軍事委員會主席等職的新任人選，並表決「關於國務院機構改革方案的決定草案」。

據台灣中央社報導，政治局常委排名第三的趙樂際4日已獲選為主席團常務主席，全國人大委員長也確定將由他接任。另外，《香港01》也曾預測韓正將接任國家副主席。

中國兩會先後開幕，圖為4日先開幕的政協會議情況

中國兩會先後開幕，圖為4日先開幕的政協會議情況

11日召開的全國人大第四次全體會議，將決定國務院總理人選，根據DW整理的兩會人事前瞻，常委排名第二的李強或將接任國務院總理。

11日的會議亦將選舉國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、第十四屆全國人大常委會委員等；國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長等則將於12日的第五次會議中決定。

13日是本屆人大會期的最後一天，全國人大第六次會議將表決關於政府工作報告的決議等草案，新上任的中國國家主席與人大常委會委員長將進行演講。

全國人大13日閉幕後，李強若如預期接任總理，將隨即召開記者會，首以總理身分會見中外記者，是兩會的壓軸大戲。

（綜合報導）

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