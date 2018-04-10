人到了，行李没到——不用怕！

（德国之声中文网）航空公司希望大幅减少乘客行李丢失造成的损失。为此，今后将为每件行李提供一个可以通过无线电波读取的 rfid 芯片。总部位于日内瓦的国际航空运输协会（IATA）行李部主管普莱斯 (andrew price) 向德新社表示, 从2020年初开始将广泛使用这一智能技术。他将于6月初在韩国举行的国际航空协会全体大会上宣布该决定。普莱斯说："我希望截至 2020年底, 一半乘客的行李箱都能配有rfid 芯片。"

每年有2300万件行李出差错

预计到 2 0 2 3 年底, 所有乘客的行李都将配备rfid 芯片。国际航空运输协会的会员包括全球120个国家的大约290家航空公司，这些航空公司的运输能力占全球空中交通运输的82% 。

航空公司服务提供商国际航空电讯集团（sita）的一份报告显示, 2 0 0 7年, 每 1 0 0 0名乘客中大约有 1 8 件行李出差错。10年之后的2017年, 出差错的行李数量已经减少到6件。即便如此全球范围内仍高达 2 300万件。普莱斯说："有了 rfid标识芯片和我们的共同努力，这个数字可以在此基础上再减少25% 。"

到目前为止, 航空运输的行李都被贴上了一个带条形码的粘合标签, 上面标有航班号和目的地机场等信息。但是, 这种行李标签很容易损坏。而且需要直接扫码或者亲眼过目了解航班信息。

Rfid芯片的天线可以与传统的条形码行李标签相结合。行李传送带、行李房以及装卸行李的传送带配备的识别器可以自动记录行李箱的整个旅程。

"这项创新将使我们能够随时知道行李到了哪里。如果一件行李运错了地方, 我们可以及时发现纠正，甚至在乘客对行李报失之前便已将其发送到正确的机场"，普莱斯说。"这样可以减少丢失行李的数量。即便真的丢了, 也会很快重新找回交给乘客。"

乘客少些麻烦 航空公司少些损失

航空公司也可以让客户通过智能手机上的一个应用程序跟踪行李箱的下落。美国达美航空公司（Delta）便率先为乘客的行李箱采用了这一rfid 芯片技术。从长远来看, 个人以及重复使用 rfid 标签是可以想象的，乘客可以在家中就为行李配备上rfid标签。为了在全球范围内读取和交换 rfid 芯片的数据，机场和航空公司需要为此进行投资。普莱斯说，但是节约的潜力可能是支出的三倍。据国际航空运输协会的估计, 使用rfid标签，7年内可以节省开支38亿美元。

采用rfid 芯片技术之后，一方面可以减少行李箱丢失的数量，减少查找的麻烦。另一方面，rfid芯片数据可以显示行李运输中的可以改进的不足之处。汉莎航空公司发言人桑德拉·克拉夫特（Sandra Kraft）说："汉莎一直在不断地进行改进。"rfid 芯片可以作为一个辅助的技术, 但不是唯一可行的技术。作为国际航空运输协会的一员，汉莎也参与了将 rfid 芯片用于行李运输服务的调研。