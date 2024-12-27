“人偏肺病毒”感染上升 中国监测不明原因肺炎

冬季是呼吸道疾病频发的时期，中国国家疾控局称正在试点不明原因肺炎主动监测。此外，“人偏肺病毒”感染率升高也引起关注，不过这种病毒对大多数人不会导致严重后果。

（德国之声中文网）中国国家疾控局在周五（12月27日）一场新闻发布会上表示，由于一些呼吸道疾病的病例预计将在冬季上升，该机构正在试点不明原因肺炎主动监测，待完善后将逐步推广。

据“央视新闻”报导，疾控局也提到正在针对新发突发传染病，制定病原微生物报告目录，明确实验室报告程序和疾控机构核实处置流程。与五年前新冠病毒首次出现时较低的准备水平相比，建立专门系统有助于提高传染病监测、预警能力。

14岁以下、北方省份感染率呈上升趋势

中国疾病预防控制中心周四发布了“急性呼吸道传染病哨点监测情况”统计数据，在12月16日至22日的一周内，急性呼吸道疾病的总体感染率呈上升趋势。

从该份数据可发现，近期常见病例包括流感病毒和人偏肺病毒（又称人类间质肺炎病毒，Human metapneumovirus，HMPV）等病原体。其中，14岁及以下病例，人偏肺病毒阳性率呈波动上升趋势，中国北方省份上升趋势更明显。

人偏肺病毒以轻症为主

人偏肺病毒并非新病毒，中国疾控中心过去在一篇科普文章中指出，该病毒具有全球性的流行特点，不分国界，冬春季为高发期，通过飞沫和接触传播。其常见症状包括咳嗽、发热、鼻塞和呼吸短促等上呼吸道感染症状。

感染人偏肺病毒后，患者从潜伏期末到急性期都有传染性。不过，这种病毒对大多数人而言不会导致严重后果，通常一周左右症状就会逐渐缓解。

上海市肺科医院呼吸科副主任医师胡洋近日接受媒体“每日经济新闻”采访时提到，若感染人偏肺病毒，不可盲目使用抗病毒药物。目前，临床中并没有针对人偏肺病毒的疫苗和特效药物，因此治疗手段以对症治疗为主。

(综合报导)

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