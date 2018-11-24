人体植入物 害人还是救人

（德国之声中文网）据国际新闻调查协会公布的报告，医疗产品如人工关节假体、心脏起搏器、乳房填充物或胰岛素泵等，本应用来改善病人的健康状况。但是，由于对这些产品的检验不严格，反而导致全球数以万计的人受到伤害甚至死亡。

来自全球36个国家的超过250名记者参加了这项调查，其中包括德国的北德意志电台、西德意志电台和《南德意志报》。德国之声介绍最重要调查如下。

去年，仅在德国就通报了14034起医疗事故，估计实际数字可能更高。据报道，在美国最近10年来有缺陷的医疗器械已经导致83000人死亡，170万人身体健康受到伤害。

人体植入物原本是用于治病救人。但是检验和批准这些医疗器械上市条件过于宽松就可能会危及生命。调查报告的作者还指出，相关机构的审批常常是只审查所递交的资料，但是不检验产品。而且审批机关也并非是独立的机构，而是受制造商委托以及由制造商支付费用。

如果一种医疗产品在一家审批机关未获得批准，制造商可以到另一家尝试。仅在欧盟就有大约50家审批机构。要将植入物植入人体，只需要一个CE认证（安全认证）。在德国负责审批签发CE认证的有两家权威机构，一个是德国技术监督协会（TÜV），另一个是机动车监督协会（Dekra）。

在德国，对新医疗器械的审批申请很少遭拒。在过去8年中递交的10254份安全认证申请中，只有84个申请未获得批准。

该研究由荷兰电视台一位女记者发起，她本打算将一个桔子包装网袋作为医疗产品申请安全认证。有3家认证机构还真的表示，批准申请大有希望。之后，她中断了实验。

如果是患者抱怨一种医疗产品有问题，常常是等不到任何结果。德国联邦医药和医疗产品研究所也无权禁止不合格的人体植入物。因此危险的产品经常流通于市场。

为了防止不合格的医疗器械造成的损害曝光，制造商通常会使用"封口费"，通过支付赔偿金要求客户保持缄默。最近10年里，医疗公司也支付了14亿欧元，用来"摆平"贪污腐败和欺诈指控。

植入物生意是一笔巨额生意。全球范围内植入物的贸易额高达2820亿欧元，仅德国就占300亿欧元。趋势还在上升：因为，社会越老龄化，这类医疗产品就越能赚钱。

李京慧/凝炼 (德新社、法新社)