“人体世界展”打平官司 继续留柏林

（德国之声中文网）在柏林亚历山大广场举办的展览"人体世界"展示的都是经过塑化处理的真人体。人体塑化处理技术，就是把人体器官组织里的水分用硅胶替代，把人体变成能永久保存的标本。通过该方法可以以逼真的姿势展示被剥皮后的人和动物的肢体。

策展人冯·哈根斯（Rurik von Hagens）近日表示，"博物馆可以继续保留。"冯·哈根斯的儿子说，上周五争议双方达成庭外和解。联邦最高行政法院一位发言人也证实官司结束。现在，博物馆终于又能够开始规划未来。冯·哈根斯为此松了一口气。

照打不误

塑化人体博物馆已与地方相关机构达成协议：今后博物馆若新增塑化人体必须提前2周通报区行政管理机构，以便能够对尸体来源进行核查。柏林市议会表示， "柏林中区政府因此达到了其目的，在没有出具个人同意的证据之前，相关塑化尸体不能进行展览。"

柏林中区多年来一直抵制2015年2月在柏林电视塔旁开幕的人体世界展。争议的焦点之一是部分塑化人体不能证明其来源。多家法院接手过这桩案子。

策展人冯·哈根斯（Rurik von Hagens）

如今患有帕金森病症的哈根斯于20世纪70年代在海德堡发明了尸体塑化技术。1993年，他创办了尸体塑化研究所。塑化后的尸体以各种姿势被展现，其中有年轻人、老年人、孕妇、病人和健康人。尸体被剥掉皮肤之后，人体的肌肉和神经清晰可见。

据哈根斯说，在柏林的展览共展出六具完整人体，约120件人的肢体部分和动物尸体。超过50万人看过该展览。自1996年以来，人体世界展在德国和世界各地展出。



李京慧/李鱼 (德新社)