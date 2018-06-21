“人体世界展”打平官司 继续留柏林

塑化人体展策展人冯·哈根斯多年的官司达成庭外和解。该展览可以继续在柏林举办，但必须接受对其尸体来源的审查。
（德国之声中文网）在柏林亚历山大广场举办的展览"人体世界"展示的都是经过塑化处理的真人体。人体塑化处理技术，就是把人体器官组织里的水分用硅胶替代，把人体变成能永久保存的标本。通过该方法可以以逼真的姿势展示被剥皮后的人和动物的肢体。
策展人冯·哈根斯（Rurik von Hagens）近日表示，"博物馆可以继续保留。"冯·哈根斯的儿子说，上周五争议双方达成庭外和解。联邦最高行政法院一位发言人也证实官司结束。现在，博物馆终于又能够开始规划未来。冯·哈根斯为此松了一口气。
塑化人体博物馆已与地方相关机构达成协议：今后博物馆若新增塑化人体必须提前2周通报区行政管理机构，以便能够对尸体来源进行核查。柏林市议会表示， "柏林中区政府因此达到了其目的，在没有出具个人同意的证据之前，相关塑化尸体不能进行展览。"
柏林中区多年来一直抵制2015年2月在柏林电视塔旁开幕的人体世界展。争议的焦点之一是部分塑化人体不能证明其来源。多家法院接手过这桩案子。
如今患有帕金森病症的哈根斯于20世纪70年代在海德堡发明了尸体塑化技术。1993年，他创办了尸体塑化研究所。塑化后的尸体以各种姿势被展现，其中有年轻人、老年人、孕妇、病人和健康人。尸体被剥掉皮肤之后，人体的肌肉和神经清晰可见。
据哈根斯说，在柏林的展览共展出六具完整人体，约120件人的肢体部分和动物尸体。超过50万人看过该展览。自1996年以来，人体世界展在德国和世界各地展出。
李京慧/李鱼 (德新社)
在经历了数月争论后，柏林“人体博物馆”2月18日开幕。这是生物塑化技术大师冯哈根斯的首个“人体标本”长期展览，目前该博物馆已遭起诉。 (23.02.2015)
哈根斯“人体世界”展以及他开办在中国的人体加工制作工厂大批量使用中国人的尸首，其中很可能包括中国被枪决犯人的尸首。消息在“明镜周刊”披露之后，在德国各界引发了强烈反响。弄不好，哈根斯又要对簿公堂，而这回，凶多吉少，不仅有高额罚款的危险，有可能哈根斯还要品尝铁窗的滋味。 (21.01.2004)