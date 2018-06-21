 “人体世界展”打平官司 继续留柏林 | 文化经纬 | DW | 16.09.2018

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文化经纬

“人体世界展”打平官司 继续留柏林

塑化人体展策展人冯·哈根斯多年的官司达成庭外和解。该展览可以继续在柏林举办，但必须接受对其尸体来源的审查。

BdT mit Deutschlandbezug - Ausstellung Körperwelten (Imago/Hartenfelser)

柏林“人体世界展”共展出六具完整人体

（德国之声中文网）在柏林亚历山大广场举办的展览"人体世界"展示的都是经过塑化处理的真人体。人体塑化处理技术，就是把人体器官组织里的水分用硅胶替代，把人体变成能永久保存的标本。通过该方法可以以逼真的姿势展示被剥皮后的人和动物的肢体。

策展人冯·哈根斯（Rurik von Hagens）近日表示，"博物馆可以继续保留。"冯·哈根斯的儿子说，上周五争议双方达成庭外和解。联邦最高行政法院一位发言人也证实官司结束。现在，博物馆终于又能够开始规划未来。冯·哈根斯为此松了一口气。

Pressekonferenz zur Eröffnung der Ausstellung Körperwelten in Bochum (picture-alliance/Sport Moments/M. Hommes)

照打不误

塑化人体博物馆已与地方相关机构达成协议：今后博物馆若新增塑化人体必须提前2周通报区行政管理机构，以便能够对尸体来源进行核查。柏林市议会表示， "柏林中区政府因此达到了其目的，在没有出具个人同意的证据之前，相关塑化尸体不能进行展览。"

柏林中区多年来一直抵制2015年2月在柏林电视塔旁开幕的人体世界展。争议的焦点之一是部分塑化人体不能证明其来源。多家法院接手过这桩案子。

Bildergalerie Körperwelten von Gunther von Hagens (picture-alliance/dpa/U. Deck)

策展人冯·哈根斯（Rurik von Hagens）

如今患有帕金森病症的哈根斯于20世纪70年代在海德堡发明了尸体塑化技术。1993年，他创办了尸体塑化研究所。塑化后的尸体以各种姿势被展现，其中有年轻人、老年人、孕妇、病人和健康人。尸体被剥掉皮肤之后，人体的肌肉和神经清晰可见。

据哈根斯说，在柏林的展览共展出六具完整人体，约120件人的肢体部分和动物尸体。超过50万人看过该展览。自1996年以来，人体世界展在德国和世界各地展出。
 

李京慧/李鱼 (德新社)

 

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尸体也是艺术品？备受争议的人体标本展柏林开幕

在经历了数月争论后，柏林“人体博物馆”2月18日开幕。这是生物塑化技术大师冯哈根斯的首个“人体标本”长期展览，目前该博物馆已遭起诉。 (23.02.2015)  

冯.哈根斯否认向北京人体展提供了尸体  

尸体塑化专家冯·哈根斯被判无罪

卡尔斯鲁厄州高级法院判决尸体塑化专家冯•哈根斯（Gunther von Hagens）在被指控滥用学术头衔问题上无罪。 (30.07.2007)  

怎样给哈根斯定罪？

哈根斯“人体世界”展以及他开办在中国的人体加工制作工厂大批量使用中国人的尸首，其中很可能包括中国被枪决犯人的尸首。消息在“明镜周刊”披露之后，在德国各界引发了强烈反响。弄不好，哈根斯又要对簿公堂，而这回，凶多吉少，不仅有高额罚款的危险，有可能哈根斯还要品尝铁窗的滋味。 (21.01.2004)  

“人体世界”展可能使用中国处决囚犯尸体

德国“明镜周刊”1月19日版的封面故事(Cover Story)以“死亡医生： 冯－哈根斯的生意绝招”为题，披露“人体世界”展览的创办者哈根斯当年从中国获取死亡囚犯的尸体作为展览的标本并用这些尸体做了不少的交易。 (18.01.2004)  

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