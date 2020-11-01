人们都是在哪里感染上新冠病毒的？

（德国之声中文网）德国目前的情况令人担忧：餐厅存亡面临危机，展会行业生意被推向坟墓，艺术家和文化工作者不知所措，体育界形容为"灾难"，德国中产阶级警告，成千上万家公司将遭受"致命打击"。

根据《明鏡周刊》调查，超过62％的德国人认为有必要采取封锁措施，但是社会上仍有许多群体认为没有必要，这可能和过去几周感染地点的矛盾信息有关。以下我们整理了目前对于新冠病毒感染热点的相关资讯。

在德国，人们都在哪里受到感染？

目前德国大多数人都在私人场合被感染。根据罗伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）（截至10月27日），私人家庭是最常见的感染场所，同样常见且正在增长的感染区域是养老院和疗养院，其次是工作场所。而休闲区域的感染率要少得多，但是休闲场所正受到联邦和州政府封锁措施的严重影响。

在医疗领域，例如医院或诊所，感染数量是相对可控的，但最近已大大增加。难民营、学校和幼儿园的情况也相似。虽然餐厅、饭店、旅馆仅占德国感染很小一部分，但它们是受到新措施最大打击的场所之一。

从图表来看，占比例最高的感染场所是私人居所

很明显的，在公共交通工具上被感染的风险更小，但这也可能是因为公共汽车和火车上的乘客人数急剧下降。大部分感染区域也发生在罗伯特·科赫研究所（RKI）没有更详细定义的地方，这些区域被归类在"其他"。

感染地点与第一波新冠疫情相同吗？

不一样，两者之间存在显着差异：德国发生COVID-19第一波高峰期时，与私人家庭相比，养老院和疗养院有更高的感染率。医疗部门，尤其是医院以及难民收容所当时是比现在更常见的感染场所。

学校和幼儿园在春季高峰期中并不是主要感染场所，因为当时它们被全面关闭，与这次保持开放的封锁措施不同。值得注意的是，工作场所在春季高峰期是次要感染地点，但现在却有更多的感染率。6月份工作场所感染急剧上升，主要是由于屠宰场和季节性工人的群体感染。

与第一波高峰期相比，德国的感染率有所改变，这与当局改变措施也有关，然而唯有等待更多德国当前感染人数的数据，其他原因才会变得更加明确。

学校和幼儿园保持开放，有道理吗？

尽管公共场所大量停业，德国和法国政府仍决定保持学校和幼儿园开放，这是因为教育对社会具有特殊重要性。

如果单看数字，这个决定似乎是可以理解的。即使学校和幼儿园在感染过程中有一定作用，也相对较小。根据RKI的数据，教育场所仅爆发了几次。在其他国家或地区也是如此：在爱尔兰，学校的新冠病毒暴发率不到7％，在西班牙则是6％。这也是因为年轻人受病毒的感染要比老年人少：8月份欧洲感染者中18岁以下的人口比例不到5％。

数据的可信度有多少？

可惜的是，罗伯特·科赫研究所的数据目前意义有限。研究所的统计数据仅记录造成多人感染的爆发事件，也就是记录两个及两个以上感染者的病例。罗伯特·科赫研究所承认："报告中COVID-19病例总数只有大约四分之一追踪到传染源。"

当德国之声问到德国剩余的75％新冠感染时，罗伯特·科赫研究所表示："我们实际上没有更多数据了。"欧洲疾病预防控制中心（ECDC）也无法提供德国之声有关感染地点的数据。

因此，德国四分之三的感染发生地点没有被统计。一方面是因为难以将单个病例归类于特定感染地点，因为某些人在出现症状之前会保持无症状几天，这样就很难进行追踪。另一方面，不完整的数据也很难准确应对疫情，而且这种情况不只发生在德国。不过，至少其他国家的数据也显示出类似趋势。韩国的研究也发现，私人家庭是感染的中心，感染新冠的可能性是其他亲密接触者的六倍。一项中国研究表明，私人家庭中的感染比例为69％。

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