人们何以会相信假新闻？

（德国之声中文网）2019年，杰奎琳·F.不小心上了Instagram上一条假新闻的当。根据Instagram上分享的一张报刊文章截图的说明文字，智利警察在地铁站虐待并吊死抗议者。当时，智利民众正在抗议地铁票价上涨。杰奎琳·F.回忆说，"我当时完全震惊了，心想，警察在做什么？"。

她是未留神上了一则假消息的当。而另有人却愿意相信错误的信息和阴谋论。"这取决于我的既有理念"，冲突问题研究者齐克（Andreas Zick）解释说，"如果我事先已经有了某些固定看法或敌对形象，我就会相信阴谋轮。" 属于敌人形象的可以是警察、政府，甚至是呼吁抗击气候变化的活动人士。

齐克说，网络上有无数在线产品印证当事人的观点，于是，当事人只消费同他意见完全一致的渠道，这就不仅只是一个泡沫，而"已经是一种可满足各种需要的平行宇宙"。

世界各地专家都认为阴谋论者是对民主的威胁

齐克说，在网络上，就有无数的东西证实自己的观点。"我就只消费与我意见完全一致的渠道。那就不仅仅是一个泡沫，它已经是一个互无交集世界，可以满足各种需求。"

伦敦城市大学心理学讲师卡佩斯（ Andreas Kappes ）认为，恐惧在其中扮演了重要角色。他解释说："比如，可能有人害怕针头，因此不想接种疫苗"，然后，这个人就会寻找信息，强化疫苗危险、不应接种的观点。他指出，"所以，重要的不是问'为什么人们不相信科学'，而是要问'为什么他们不愿意相信科学'？" 因此，卡佩斯的看法是，问题并不在于一边是受过教育的人，另一边是没有受过教育的人。

怎能识别不可靠的来源

然而，区分优、劣来源的能力起着重要作用，神经科学家帕里安嫩（Franca Parianen）解释说，"信阴谋论者往往不善于区分其消息源出于专家还是某个YouTube视频"。她补充说，还在学童期，学校就没有好好教给孩子们这种区别能力。

帕里安嫩宁还指出，在生活中有过大挫折的人，往往易受假新闻影响。她认为，假新闻似乎让当事人重新获得了对生活的控制权，"世界突然变得非常容易理解了。" 而当阴谋论的信徒感到没有把握时，便会更加努力地去说服他人，因为，"要是别人也相信同样的事情，那么，我就得到了证实。"

这位经神学家指出，在疫情期间，无聊也是一个应该考虑的因素。她解释说，"无聊会导致人们陷入阴谋论"：你一下子有很多时间去看各种网站和群组，有了一个社区，不再是一个人在家，并由此对某个群体产生了认同。

算法——假新闻的催化剂

不过，牛津大学资深研究助理马德森（Jens Koed Madsen）指出，"假新闻 "不仅仅是用户心理学的产物，而且也是社交网络的产物：本人的观点与算法的结合很危险。美国的一项研究表明，Twitter上，虚假新闻的传播速度比真实新闻快得多。马德森的解释是："假新闻往往使用情绪化的、骇人听闻的语言"，因此，尽管这些虚假信息有时非常荒诞，但显得"有趣"，致使本来不信的人也会分享。

但卡佩斯认为，仍能用理性的论点说服相信阴谋论的人，关键在于方式方法要恰当："如果你一味反驳他们，那他们是不会听的。"。这位心理学家的建议是，发掘共同基础，比如找到一件双方都认同的事情，然后讨论它，让事实说话。他指出，毕竟，相信假新闻的人需要找到某种能支撑自己的东西。

"在生活中寻找自己能控制的领域，参与民主组织，能有帮助。"帕里安嫩解释说，"在生活中有安全纽带也总是有帮助的。" 还有：对消息来源的认知能力，知道哪些来源是可靠的，哪些是不可靠的。

所有这些尤其能帮助像杰奎琳-F这样不小心上了假新闻当的人。当她意识到智利警察虐待和吊死人的新闻是假货后，她感到有些羞愧。所以，从那以后，她采取了更谨慎的态度。她说，"如果我不知道某消息是真是假，我就会试着去找更多相关信息。我尽量依靠可靠的来源，而不是可疑的网站。"

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