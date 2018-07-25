 人人有份：莫斯科大打“护照政治”牌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2019

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时政风云

人人有份：莫斯科大打“护照政治”牌

俄罗斯招徕新国民。通过“大度”向乌克兰人提供入籍可能，莫斯科为强化其对被占领土的强权要求制造了危险前提。

Russischer Pass Personalausweis Russland (AFP/Getty Images)

通过向乌克兰公民发放护照 俄罗斯可以解决一部分自身人口的问题

（德国之声中文网）普京快马加鞭。短短一周内，这位俄罗斯总统连续签署了两份关于加快乌克兰公民入籍俄罗斯的政令。最新一份签署于5月1日。受到基辅及其盟友强烈抨击的这一俄方动议之出台正值乌克兰权力更迭、不确定性增加之时：现任总统波罗申科任期仅剩数周；其后继人泽连斯基尚待就任。

克里姆林宫首脑4月24日签署的首份政令的目标是东乌克兰分离主义者地区顿涅茨克和卢甘斯克的居民。莫斯科称，提出这一动议是出于"人道理由"，例如，为护照过期的乌克兰人提供出入境便利。

第二份政令则明显扩大了目标群体范畴。根据该政令，在克里米亚出生、在俄罗斯并吞该半岛前离开的人们均可经由"简化程序"申请俄罗斯护照。这一规定也适用于当事人的亲戚。

双重国籍

此外，相关规定也适用于在2014年4月战争爆发前在乌东涉事地区生活的所有人，而即使现居别处，他们也属于适用范围。显然，这里所指的既是难民和在俄罗斯合法工作的乌克兰客籍劳工，也指乌克兰的国内难民。

Russische Pässe für die Donbass-Bewohner

俄罗斯拿护照“钓鱼” 居心何在呢？

普京政令给出的理由是，"保护人权和自由"。一个重要细节：不必放弃乌克兰国籍。须知，放弃原国籍迄今是俄方的先决条件。

根据相关政令，所有这些乌克兰人都应能在３个月内、在简化条件下得到俄罗斯护照。迄今，相关程序可延续数年。普京政令所涉及的当事人数量可达数百万。

感谢顿巴斯

涉事最大群体将是战争爆发前在顿巴斯生活、继续留在那里或逃亡的乌克兰公民。据乌克兰方面提供的数据，2014年年初，在该地区共生活有约400万人。基辅后将相关地区定义为被俄罗斯占领地区。

第二大群体将是合法的乌克兰客籍劳工，或在俄罗斯登记的乌克兰难民，因为，他们当中有一大部分来自顿巴斯。2018年，乌克兰外长克里姆金（Pawlo Klimkin）曾表示，在俄罗斯境内的乌克兰公民总共约为300万。如果将在克里米亚出生的人也计算在内，并考虑到他们的子女和亲戚，可获俄罗斯护照者的潜在数量将在500万至1000万之间。

俄罗斯方面显然不认为近期会出现申请大潮。毗邻东乌边界的俄罗斯罗斯托夫地区4月底才刚有两个入籍中心开始试运作。然而，普京还要更进一步。当月底，这位俄罗斯总统表示，正考虑向约4000万的所有乌克兰人都提供手续简化的俄罗斯国籍。

"俄罗斯世界的政策"

在莫斯科眼里，相关攻势正合时宜，基辅这边则在猜测此举的背景。乌克兰政府和德国外交政策协会的吉尔格（Wilfried Jilge）这样的专家猜想，类似于2008年在格鲁吉亚分离地区南奥塞梯，莫斯科可能由此为军事干预制造籍口。

Ukraine Russland Passtreit l Russland startet Passausgabe (picture-alliance/TASS/dpa/V. Drachev)

俄罗斯表示愿意加入国籍的乌克兰人可以保留双重国籍

吉尔格在接受德国之声采访时表示，普京在乌克兰继续其俄罗斯世界政策，"试图表达他对占领地区民众的管辖权"。他指出，克里姆林宫籍此可以有权"在紧急状况下违抗基辅政府，保护"那些拥有俄罗斯护照的乌克兰人。他强调，这是普京政令的"核心危险" 之所在。

另一主要原因可能是俄罗斯的人口萎缩这一发展趋势。根据俄罗斯统计局提供的数据，2018年，俄罗斯总人口出现10年来首次下滑，减少了约10万人。未来人口发展预测呈负值。

俄罗斯护照不止对东乌人

"今日俄罗斯"台长西蒙尼扬（Margarita Simonjan）相信，经由大规模入籍，可以遏止这一负面发展趋势。她推文道，应继续这么做，把"所有俄罗斯人"从境外"领回家"。她所指的不仅是在苏联解体后在各前苏维埃加盟共和国生活的俄裔，而且也指那些感觉与俄罗斯心心相印的人。

  • A Ukrainian marine peers at separatist positions through artillery damage in a former sanatorium

    摄影师眼中的硝烟乌克兰

    隔洞遥窥

    马里乌波尔（Mariupol）附近，一名乌克兰士兵正从一个炸弹炸出的墙洞里窥视分离分子的位置，他所在的地方原来是一家疗养院，现在已成为前线的哨站。停火协议虽已达成数月，乌克兰东部却依旧战火不断

  • A marine patrols in the remains of Shirokino

    摄影师眼中的硝烟乌克兰

    房倒屋塌

    一名乌克兰士兵正在距离马里乌波尔五公里的施罗金诺村（Shirokino）巡逻。这座曾经的度假村位于亚速海海岸，被八月的战火几乎夷为平地。

  • A World War I-like trench

    摄影师眼中的硝烟乌克兰

    时刻准备着

    战壕沿线的炮火和子弹令乌克兰士兵时刻处于神经紧绷的备战状态，与此同时，他们也在为这场旷日持久的冲突加强自己的战略位置。这些战壕不仅有防御作用，也是士兵在前线的栖身之处。

  • A marine shaves on an autumn morning on the Donetsk front

    摄影师眼中的硝烟乌克兰

    驻守前线

    一个秋日的早晨，一名士兵正在顿涅茨克（Donetsk）前线剃须，他所在的位置距离亲俄罗斯分离主义分子的据点仅有500米远。乌克兰通过其全国动员令征召了成千上万名新兵。该国的兵力从2014年的13万扩大到如今的28万。

  • Alla, an actor turned military volunteer

    摄影师眼中的硝烟乌克兰

    弃演从军

    今年31岁的Alla放弃自己的演员工作当起了志愿兵。她在马里乌波尔前线的一个军民合作部门工作。该部门负责向留在战区的平民提供帮助，同时为士兵供给物品和治疗。乌克兰全国动员令并不针对女性，但是她们可以在自愿的基础上奔赴前线。

  • With an anti-tank RPG at her bedside, Alla checks Facebook

    摄影师眼中的硝烟乌克兰

    忙中小憩

    Alla的床边竖着一个反坦克火箭筒，忙完一天的工作，她用水桶洗完澡后，靠在床上查阅脸书（Facebook）。作为唯一的女性，她和其余20个男性一起住在亚速海海岸的一个原来的度假屋内。战友们为她用书架和淋浴帘搭建了一个临时私人空间。

  • Volunteer Canadian doctors operate on a wounded man

    摄影师眼中的硝烟乌克兰

    国际支援

    加拿大志愿医生们正在基辅军医院中为受伤的士兵开刀。这支由40名加拿大医生团队要完成超出当地医生能力范围的复杂手术。

  • Andriy, a conscript from Kyiv, was injured by a mine explosion in Donetsk region

    摄影师眼中的硝烟乌克兰

    战争的疤痕

    今年28岁、来自基辅的应征兵Andriy在顿涅茨克的一场地雷爆炸中受伤。他正在等待加拿大医生对其进行的整形手术，帮助他淡化脸上的伤疤和除去肉里的弹片。入伍前，他从事卫星生意。在回去工作之前他必须服满12个月的兵役。

  • Katja sits in her Kyiv flat

    摄影师眼中的硝烟乌克兰

    被拆散的家庭

    Katja坐在其位于基辅的家中。现在家里只有她和两个女儿——妹妹两岁，姐姐9岁。她的丈夫被征召入伍，目前在马里乌波尔前线服役。她说：“没有他，对我来说太可怕了，我不需要大房子和许多钱，我只要我的丈夫回来带女儿。”

  • Maxim sits on his bed in an underground earth and wood bunker on the frontline

    摄影师眼中的硝烟乌克兰

    前线的栖身地

    Katja的丈夫Maxim今年29岁。图中的他坐在马里乌波尔外前线的一个地窖内，这也是他三个月以来的家。动员令颁布前，他拥有三家服装店，从德国进口衣服。

  • A government soldier mans a checkpoint in Donetsk. A peace sticker is visible on his back

    摄影师眼中的硝烟乌克兰

    虚幻的和平

    一名政府兵驻守在顿涅茨克的一个检查站。停火协议犹如一纸空文，战火从未真正停止过。这场没有闪电战的战争旷日持久，乌克兰东部的居民民不聊生，不得不背井离乡。

    作者: Christopher Bobyn, Eastern Ukraine


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摄影师眼中的硝烟乌克兰

虽然明斯克停火协议达成已久，乌克兰东部依旧战火不断。摄影师Christopher Bobyn通过他的镜头带您走进这片饱受战争摧残的地区。 (05.11.2015)  

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