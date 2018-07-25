人人有份：莫斯科大打“护照政治”牌

（德国之声中文网）普京快马加鞭。短短一周内，这位俄罗斯总统连续签署了两份关于加快乌克兰公民入籍俄罗斯的政令。最新一份签署于5月1日。受到基辅及其盟友强烈抨击的这一俄方动议之出台正值乌克兰权力更迭、不确定性增加之时：现任总统波罗申科任期仅剩数周；其后继人泽连斯基尚待就任。

克里姆林宫首脑4月24日签署的首份政令的目标是东乌克兰分离主义者地区顿涅茨克和卢甘斯克的居民。莫斯科称，提出这一动议是出于"人道理由"，例如，为护照过期的乌克兰人提供出入境便利。

第二份政令则明显扩大了目标群体范畴。根据该政令，在克里米亚出生、在俄罗斯并吞该半岛前离开的人们均可经由"简化程序"申请俄罗斯护照。这一规定也适用于当事人的亲戚。

双重国籍

此外，相关规定也适用于在2014年4月战争爆发前在乌东涉事地区生活的所有人，而即使现居别处，他们也属于适用范围。显然，这里所指的既是难民和在俄罗斯合法工作的乌克兰客籍劳工，也指乌克兰的国内难民。

普京政令给出的理由是，"保护人权和自由"。一个重要细节：不必放弃乌克兰国籍。须知，放弃原国籍迄今是俄方的先决条件。

根据相关政令，所有这些乌克兰人都应能在３个月内、在简化条件下得到俄罗斯护照。迄今，相关程序可延续数年。普京政令所涉及的当事人数量可达数百万。

感谢顿巴斯

涉事最大群体将是战争爆发前在顿巴斯生活、继续留在那里或逃亡的乌克兰公民。据乌克兰方面提供的数据，2014年年初，在该地区共生活有约400万人。基辅后将相关地区定义为被俄罗斯占领地区。

第二大群体将是合法的乌克兰客籍劳工，或在俄罗斯登记的乌克兰难民，因为，他们当中有一大部分来自顿巴斯。2018年，乌克兰外长克里姆金（Pawlo Klimkin）曾表示，在俄罗斯境内的乌克兰公民总共约为300万。如果将在克里米亚出生的人也计算在内，并考虑到他们的子女和亲戚，可获俄罗斯护照者的潜在数量将在500万至1000万之间。

俄罗斯方面显然不认为近期会出现申请大潮。毗邻东乌边界的俄罗斯罗斯托夫地区4月底才刚有两个入籍中心开始试运作。然而，普京还要更进一步。当月底，这位俄罗斯总统表示，正考虑向约4000万的所有乌克兰人都提供手续简化的俄罗斯国籍。

"俄罗斯世界的政策"

在莫斯科眼里，相关攻势正合时宜，基辅这边则在猜测此举的背景。乌克兰政府和德国外交政策协会的吉尔格（Wilfried Jilge）这样的专家猜想，类似于2008年在格鲁吉亚分离地区南奥塞梯，莫斯科可能由此为军事干预制造籍口。

俄罗斯表示愿意加入国籍的乌克兰人可以保留双重国籍

吉尔格在接受德国之声采访时表示，普京在乌克兰继续其俄罗斯世界政策，"试图表达他对占领地区民众的管辖权"。他指出，克里姆林宫籍此可以有权"在紧急状况下违抗基辅政府，保护"那些拥有俄罗斯护照的乌克兰人。他强调，这是普京政令的"核心危险" 之所在。

另一主要原因可能是俄罗斯的人口萎缩这一发展趋势。根据俄罗斯统计局提供的数据，2018年，俄罗斯总人口出现10年来首次下滑，减少了约10万人。未来人口发展预测呈负值。

俄罗斯护照不止对东乌人

"今日俄罗斯"台长西蒙尼扬（Margarita Simonjan）相信，经由大规模入籍，可以遏止这一负面发展趋势。她推文道，应继续这么做，把"所有俄罗斯人"从境外"领回家"。她所指的不仅是在苏联解体后在各前苏维埃加盟共和国生活的俄裔，而且也指那些感觉与俄罗斯心心相印的人。