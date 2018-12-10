人事木马继续转 白宫又换幕僚长

（德国之声中文网）美国总统特朗普为其剩余任期又挑选了一位新幕僚。他通过推特发文宣布，预算主管马瓦尼（Mick Mulvaney）将出任代理白宫幕僚长。51岁的预算主管是否只是临时方案，白宫的回应是"没有时间限制"。当被问及为何特朗普只让马瓦尼出任代理白宫幕僚长时, 白宫方面的答复是: "因为总统想这样做。"

再次换人

上周就有消息称, 白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）将在任职16个月后于今年年底离职。2017年7月他接替了仅干了6个月的普里巴斯（Reince Priebus）。特朗普总统称凯利是一位"伟大的爱国者", 并对他所做的贡献表示感谢。

据来自白宫的消息说，马瓦尼之所以被选中是"因为受总统欣赏, 他们相处得很好"。 马瓦尼曾是南卡罗来纳州众议院议员, 也有国会工作的经验。周五他和特朗普私下进行了会面。马瓦尼并非通过推特才得知对自己的任命。

并非首选

特朗普发布推文说, 作为预算主管的马瓦尼工作非常出色。他期待着与他在这一新的岗位上合作。

不过，马瓦尼绝不是白宫幕僚长职位的首选。副总统迈克·彭斯（ Mike Pence）的助手尼克·艾尔斯（Nick Ayers）曾经被认为是接替前将军凯利的热门人选。但是艾尔斯已宣布年底将离开白宫。

另一位候选人是前新泽西州州长克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）。但是他事先就向总统表示，他不适合这项工作。克里斯蒂向《纽约时报》表示, 特朗普总统考虑让他担任这一职务令他感到荣幸。"然而我已经告诉总统,无论对我还是我的家人来说，现在都不是承担这一严肃任务的合适时机。"

并非权宜之计

特朗普总统试图通过推文减少给人留下的选择马瓦尼只是权宜之计的印象。结果这位总统仍然"不打自招"。他说有"很多"人想得到这个职位。

白宫幕僚长这个职位被认为是华盛顿最重要的职位之一。其任务就是落实总统的重要安排，为总统的各项决定提供必要的参考信息。从某种意义上来说幕僚长就类似于总统的"助手"。与其他政府高级工作人员所不同的是，对白宫幕僚长的任命无需获得参议院的批准。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 蒂勒森(Rex Tillerson) 2018年3月，特朗普宣布解除国务卿蒂勒森的职务，并由中央情报局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）接任。特朗普在接受媒体采访时说，他“自己作出了将蒂勒森解职的决定”，原因则是“政见不同”。他还补充说，蒂勒森“现在将会更加幸福”。去年11月，一度有消息称蒂勒森官位不保，当时特朗普还亲自辟谣。特朗普还曾说要和蒂勒森“智商大比拼”，以回应“蒂勒森曾称特朗普是蠢货”之传言。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 麦卡比(Andrew McCabe) 蒂勒森被解职后三天，美国联邦调查局副局长麦卡比也丢了工作。司法部长塞申斯(Jeff Sessions)给出的理由是麦卡比“行为不当”，认为其在针对希拉里·克林顿的调查工作中向《华尔街日报》提供了误导信息。麦卡比则认为，这是对他调查特朗普大选团队“通俄门”的报复，FBI前局长科米已经因此在去年5月被解职。值得注意的是，麦卡比早在今年1月就主动辞去了副局长职位，而以普通探员身份继续工作；到3月18日，他就能达到规定工作年限，享受FBI的全额退休金。但是他的解职通知却在两天前下达。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 科恩（Gary Cohn ） 白宫首席经济顾问科恩2018年3月初主动辞职。他强烈反对特朗普提高钢铁、铝材进口关税的做法，积极提倡全球自由贸易。他在花费11小时试图让特朗普回心转意、却徒劳无功之后，宣布辞职。他的离去也意味着特朗普经济团队中保守派势力胜出，让外界更加担心美国将进一步趋向贸易保护主义，甚至开启贸易战。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 斯蒂芬·班农 班农是特朗普麾下的重要成员。自选战期间起，这名右翼阵营的旗手人物就是特朗普的顾问，他支持特朗普“优先美国”的战略。然而，班农在白宫也没能呆满一年 。8月18日，白宫方面证实了班农离开特朗普团队的消息。班农随即重返他以前任职的极右翼媒体布莱巴特新闻（Breitbart News），继续担任执行主席。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 安东尼·斯卡拉穆齐（Anthony Scaramucci） 这位53岁的前对冲基金投资人绰号“莫齐”（Mooch），担任通讯联络主任仅10天。该职位此前空缺数月，然而，前海军陆战队上将约翰·凯利（John Kelly）上任幕僚长同日，斯卡拉穆奇就不得不离职。特朗普对斯卡拉姆齐臭名昭著的对其他高级官员的谩骂攻击感到不悦。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 沃尔特·肖布（Walter M. Shaub Jr.） 这位前政府道德办公室主任于2017年7月辞职。此前，他与白宫就特朗普的复杂金融资产发生争执。据称，肖布曾称特朗普政府是个“笑柄”。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 雷恩斯·普里巴斯（Reince Priebus） 这位前白宫幕僚长上任六个月后被迫离职，此前他与白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇发生公开口角。据称，普里巴斯是白宫西翼反对任用斯卡拉穆奇的人员之一。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 肖恩·斯派塞（Sean Spicer） 与总统和媒体关系都不好的这位白宫发言人辞职。此前，斯派塞告知特朗普他强烈反对任命斯卡拉穆奇为白宫通讯联络主任。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 迈克尔·杜布克（Michael Dubke） 2017年5月，这位白宫前通讯联络主任被要求离职。理由是认为他没能处理好有关俄罗斯干预美国大选的各种指责。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 詹姆斯·科米（James Comey） 特朗普解雇了联邦情报局局长（FBI）科米，理由是他处理克林顿电邮调查不当。但批评者认为，FBI调查特朗普选战团队与俄罗斯的关系才是真正的原因。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 迈克尔·弗林（Michael Flynn） 2017年2月，特朗普的国家安全顾问弗林上任不到1个月就宣告辞职。他被发现曾在特朗普就职以前，与俄罗斯驻美大使谈及美国对俄制裁，并就该谈话误导副总统彭斯。



李京慧/任琛(路透社、德新社)